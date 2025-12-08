Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη «Κυπρίων Συναυλία» στην Αίθουσα Μπραμς του ξακουστού Μεγάρου Φίλων Μουσικής (Musikverein) της Βιέννης.

Επίλεκτοι μουσικοί του κλιμακίου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας «Μίκης Θεοδωράκης» και καταξιωμένοι καλλιτέχνες της όπερας καθήλωσαν το απαιτητικό μουσικόφιλο κοινό της αυστριακής πρωτεύουσας και όχι μόνο.

Η συναυλία έγινε την προηγούμενη Κυριακή 30 Νοεμβρίου και τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, απολαμβάνοντας στήριξης από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας (Τομέας Μουσικής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης).

Μέρος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την γέννηση των μεγάλων Ελλήνων μουσουργών Μ.Θεοδωράκη και Μ.Χατζιδάκι και τα 200 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Αυστριακού μουσουργού Γιόχαν Στράους. Παρουσιάστηκαν επίσης έργα των κυπρίων συνθετών Μάριου Τόκα, Μιχάλη Χριστοδουλίδη και κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια σε νέα κλασική ενορχήστρωση.

Στον επίσημο χαιρετισμό του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος αανγνώστηκε στην εκδήλωση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι ο θεσμός αυτός, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης, είναι ιδιαίτερα επιτυχημένος και «αναδεικνύει τον ρόλο της μουσικής στη διεθνή πολιτιστική παρουσία της Κύπρου», ενώ παράλληλα «αποτελεί ένα αξιόλογο παράδειγμα προώθησης της πολιτιστικής διπλωματίας ειδικότερα την περίοδο αυτή που η χώρα μας θα αναλάβει σε λίγες εβδομάδες την Προεδρία της ΕΕ.

Ο ΠτΔ συνεχάρη τον επικεφαλής του Κέντρου Κύρο Πατσαλίδη για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελεί «και τον καθιστά πολύτιμο πρεσβευτή του κυπριακού πολιτισμού στην καρδιά της Ευρώπης».

Συντελεστές ήταν καταξιωμένοι σολίστ από Κύπρο και Ελλάδα, όπως ο πρώτος τενόρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιάννης Χριστόπουλος, η κολορατούρα σοπράνο Κατερίνα Κουρή, η σοπράνο Γιούλη Καραγκούνη, νεαροί Κύπριοι λυρικοί καλλιτέχνες όπως οι σοπράνο Ελένη Χαραλάμπους και Κωνσταντίνα Νικολάου, ο βαρύτονος Γιώργος Ιωάννου, ο βαρύτονος Κύρος Πατσαλίδης, οι νεαροί μουσικοί του κλιμακίου της ΣΟΝΚ και η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Λάρνακας «Μίκης Θεοδωράκης».

Τη μουσική διεύθυνση είχαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΣΟΝΚ Γιώργος Κουντούρης και η μαέστρος της χορωδίας Κυριακή Χρυσάνθου.

Η εκδήλωση στηρίχθηκε επίσης από την εταιρεία ISLAND OIL, με προσωπική ενέργεια του διευθύνοντα της εταιρείας Χρυσόστομου Παπαβασιλείου.

Η συναυλία δέχτηκε και προσωπικά τα εγκωμιαστικά σχόλια του διευθυντή εκδηλώσεων του Musikverein για την άρτια οργάνωση εκ μέρους του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος, οι πρέσβεις της Κύπρου και της Ελλάδος, επικεφαλής διεθνών οργανισμών που εδρεύουν και πολιτιστικών κέντρων, διπλωμάτες , εκπρόσωπος του ΥΠΑΝ, μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, γονείς και καθηγητές των παιδιών, ο ελληνισμός της Βιέννης, φίλοι της Κύπρου στην Αυστρία, καθώς και φίλοι του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου Βιέννης από την Κύπρο.