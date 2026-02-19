Στη δωρεά της συλλογής του προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου προέβη ο ερευνητής Χριστόφορος Χριστοφόρου.

Η συλλογή περιλαμβάνει υλικό που αφορά τη δράση των «Φίλων του Ακάμα» καθώς και όγκο υλικού που αφορά τις εκλογικές διαδικασίες από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα. Αποτελείται κυρίως από, προγράμματα και ανακοινώσεις κομμάτων/ υποψηφίων, αποκόμματα εφημερίδων με διαφημίσεις κομμάτων/υποψηφίων, άρθρα για εκλογές σε εφημερίδες, οπτικοακουστικό υλικό, ανακοινώσεις και αφίσες κ.ά.

Το αρχείο με την παραλαβή του θα τύχει σχετικής επεξεργασίας και θα διατίθεται βάσει των προνοιών της συμφωνίας, από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Δωρεάς, χρήσης και Αξιοποίησης της συλλογής του, πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του πρύτανη Τάσου Χριστοφίδη, του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Πέτρου Παπαπολυβίου, της διευθύντριας της Βιβλιοθήκης Έλενας Διομήδη-Παρπούνα και άλλων μελών του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

Ο πρύτανης εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για τη δωρεά και ανέφερε πως η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί σταθμό μελέτης αρχειακών πηγών, οι οποίες αφορούν διάφορες πτυχές της ιστορίας της Κύπρου.

Η διευθύντρια της Βιβλιοθήκης ευχαρίστησε για τη δωρεά του αρχείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη διαφύλαξη της ιστορίας και τη διάθεση πολύτιμων πηγών στους ερευνητές και τις ερευνήτριες.