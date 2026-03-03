ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 7.30μ.μ. Η πολυβραβευμένη Ιταλίδα δημιουργός Μαριάνα ντε Σάνκτις, πρωτοπόρος του σύγχρονου τσίρκου και βιρτουόζος του χούλα-χουπ, παρουσιάζει στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF), την παράσταση «Mother. Woman. Artist». Διάρκεια: 50’ + συζήτηση. Γλώσσα: αγγλικά με υπέρτιτλους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ., Η επιτυχημένη ισπανική ταινία «Ο αόρατος επισκέπτης» μεταφέρεται στο σανίδι σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου και παρουσιάζεται στην Κύπρο, με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη κι ένα θίασο εκλεκτών ηθοποιών. Εισιτήρια ticketmaster.cy & ACS COURIER

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8μ.μ. «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά από την Ιδιωτική σχολή Φόρουμ στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Τελετών Καλλιπόλεως, 7μ.μ.. Σε Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών θα αναγορευθεί η ηθοποιός Πόπη Αβραάμ σε τελετή που οργανώνει η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμώμενης θα γίνει από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Ν. Μιχαήλ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αμφιθέατρο Β108, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”. Εκδήλωση με θέμα «ΣΠΑΣΕ ΤΗ ΣΙΩΠΗ: Έργο “Filmmaking for Social Change”». Προβολή φιλμ και συζήτηση για το διαδικτυακό έγκλημα και θέματα κυβερνοασφάλειας, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την εμπορεία προσώπων (trafficking) και την εμπορεία προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (sex trafficking), συμπεριλαμβανομένων των έμφυλων διαστάσεων των φαινομένων αυτών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Παραλίμνι

Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Scream 7 (σκηνοθεσία Kevin Williamson με τους Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May), Is This Thing On? (σκηνοθεσία Bradley Cooper με τους Will Arnett, Laura Dern, Andra Day), Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ (σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου με τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη, Φιλίππα Κουτούπα), Charlie The Wonderdog (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shea Wageman) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: La Grazia (σκηνοθεσία Paolo Sorrentino με τους Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque), The Tale of Tsar Saltan (σκηνοθεσία Aleksandr Ptushko με τους Vladimir Andreyev, Larisa Golobkina, Oleg Vidov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Άμεντ» της Κλόι Ζάο η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ. Προβολές από 27/2: Καθ 17.30, 20.30 και ΣΚ 20.30 στον κινηματογράφο Πάνθεον Λευκωσίας. Μέχρι 5 Μαρτίου (εκτός Δευτέρας 2 Μαρτίου).