Σε επίτιμη διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών αναγορεύει την ηθοποιό Καλλιόπη (Πόπη) Αβραάμ το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως 75).

Τη διοργανώνουν η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την τελετή θα προσφωνήσει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμώμενης από τον αναπληρωτή καθηγητή Μιχάλη Ν. Μιχαήλ, ο οποίος θα αναγνώσει και το ψήφισμα της αναγόρευσης, υπό την ιδιότητά του ως κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η περιένδυση της τιμώμενης με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου θα γίνει από τον πρύτανη. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την αντιφώνηση της Πόπης Αβραάμ και την παρουσίαση ομιλίας με τίτλο «Από το θέατρο στην ενσυναίσθηση», ενώ θα ακολουθήσει δεξίωση.

Πού και πότε

Λευκωσία, αίθουσα τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως 75), Τρίτη 3 Μαρτίου, 7μ.μ. Η προσέλευση του κοινού θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 6.45μ.μ. Η τελετή είναι ανοικτή για το κοινό. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέσω της σχετικής ιστοσελίδας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες: 22894347. Κατά την τελετή θα υπάρχει διερμηνεία στα τουρκικά.

Η πορεία και η προσφορά της

Η Πόπη Αβραάμ σπούδασε δραματική τέχνη στην Αθήνα και τον Πειραιά, δύο χρόνια μετά την πτώση της χούντας και εργάστηκε επί οκτώ χρόνια στην Αθήνα, περιοδεύοντας σε όλη την Ελλάδα. Το 1984 επέστρεψε στην Κύπρο και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Σατιρικού Θεάτρου, στο οποίο αφοσιώθηκε με όραμα, αυταπάρνηση και σκληρή δουλειά.

Το 1987, η ομάδα του Σατιρικού Θεάτρου ήρθε σε επαφή με το Δημοτικό Τουρκοκυπριακό Θέατρο Λευκωσίας, εγκαινιάζοντας μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά βαθιά ουσιαστική συνεργασία, με όραμα την επανένωση της κοινής τους πατρίδας. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκαν παραστάσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, με κορυφαία στιγμή την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην τουρκική γλώσσα το 1987. Η συνεργασία συνεχίστηκε και μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων και το καλοκαίρι του 2004, στο πλαίσιο των Κυπρίων, με τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη στην τουρκική γλώσσα, σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Η ίδια συνέχισε να συμμετέχει και σε παραστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Στην πορεία της συνεργάστηκε με πλήθος θεατρικών σχημάτων στην Κύπρο και ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους σε έργα των Άρθουρ Μίλλερ, Τένεσι Ουίλιαμς, Μπρέχτ, Σαίξπηρ, Ζενέ, Βέντεκιντ, Αισχύλου, Σοφοκλή, Αριστοφάνη, Ευριπίδη, Μακ Ντόνα, Φρίελ, καθώς και νεοελλήνων συγγραφέων.

Έπαιξε στην Επίδαυρο και σε άλλα αρχαία θέατρα, έδωσε παραστάσεις στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από την ίδρυσή της διδάσκει υποκριτική και αγωγή του ελληνικού λόγου στη δραματική σχολή «Βλαδίμηρος Καυκαρίδης» του Σατιρικού Θεάτρου.

Για 20 χρόνια διατηρούσε θεατρικό εργαστήρι, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση παιδιών με ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και σεβασμό προς τη διαφορετικότητα. Έλαβε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Διεθνές Φεστιβάλ Άγκυρας για τη συμμετοχή της στη δίγλωσση ταινία «Πρόσωπα και σκιές» του Ντερβίς Ζαΐμ, ενώ το 2019 τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο του ΘΟΚ για τη συνολική της προσφορά στο θέατρο.