Ένα υποβλητικό μουσικό ταξίδι στην πολυεπίπεδη ταυτότητα της Κύπρου, μέσα από μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή τραγουδιών και αφηγήσεων, παρουσιάζει η Αλέξια, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο Θέατρο Terrace στην Ουάσινγκτον.

Στο πλαίσιο του επίσημου πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, η διεθνώς καταξιωμένη και βραβευμένη καλλιτέχνιδα Αλέξια, παρουσιάζει το «Cypriote», μια μουσική παράσταση Live-Arts, που αναδεικνύει και τιμά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, καθιστώντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση πιο ορατή.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Terrace, εντός του εμβληματικού Κέντρου Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy (Kennedy Center), την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 6μ.μ.

Το «Cypriote» είναι ένα υποβλητικό μουσικό ταξίδι στην πολυεπίπεδη ταυτότητα της Κύπρου. Μέσα από μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή τραγουδιών και αφηγήσεων, η Αλέξια αντλεί έμπνευση από τις κυπριακές αρχαιότητες, τη γλώσσα, τη διάλεκτο και τη συλλογική μνήμη του νησιού.

Η παράσταση εξερευνά πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αίσθησης του ανήκειν και της πολιτισμικής συνοχής, προσκαλώντας το κοινό σε μια βαθιά προσωπική, συγκινησιακή καλλιτεχνική εμπειρία, με οικουμενική απήχηση.

Γνωστή για το ιδιαίτερο ηχητικό της αποτύπωμα και τη δεξιοτεχνία της εκφραστικά, η Αλέξια συνθέτει ένα πολυδιάστατο μουσικό σύμπαν, μέσα από τις μουσικές σπουδές της και τις μουσικές της επιρροές, όπου συνυπάρχουν η τζαζ, η κλασική μουσική, οι μουσικές του κόσμου, οι παραδοσιακές φόρμες και ο αυτοσχεδιασμός.

Ως μια ακριβής διαδικασία σύνθεσης, οι επιρροές αυτές διασταυρώνονται και αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας μια συνεκτική και δυναμική καλλιτεχνική αφήγηση.

Μέσα από τη γυναικεία οπτική, μια αντίληψη αισθητηριακή με παγκόσμια συνείδηση, γεφυρώνει το αρχέγονο παρελθόν της Κύπρου με τον παλμό του σύγχρονου κόσμου, τοποθετώντας τον πολιτισμό του νησιού μέσα σε έναν ευρύτερο διεθνή πολιτισμικό διάλογο — σαν ένα ζωντανό σύστημα μνήμης, δημιουργίας και συνεχούς εξέλιξης.

Η παράσταση «Cypriote», που θα παρουσιαστεί στην Ουάσινγκτον, αναδεικνύει την πολιτιστική φωνή της Κύπρου σε μία παγκόσμια σκηνή, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του κράτους στην καλλιτεχνική αριστεία και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό, με δυνατότητα φυσικής παρουσίας ή παρακολούθησης μέσω ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming).

Εισιτήρια διατίθενται εδώ.

Μέσω ζωντανής αναμετάδοσης (live streaming), πατήστε εδώ.