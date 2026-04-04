Τα αποτελέσματα των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου ανακοίνωσε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το υψηλό επίπεδο της θεατρικής παιδείας στα σχολεία της Κύπρου.

Η διοργάνωση, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, συγκέντρωσε φέτος 54 σχολεία από όλη την Κύπρο, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά επί σκηνής.

Οι επιτροπές αξιολόγησης σημείωσαν το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των συμμετοχών, τονίζοντας τόσο την καλλιτεχνική ωριμότητα των μαθητών όσο και την ουσιαστική καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, οι φετινές παραστάσεις ήταν «συγκινητικές και υψηλής ποιότητας», δημιουργώντας αισιοδοξία για το μέλλον του θεάτρου στην Κύπρο.

«Έχουμε δει πραγματικά πολύ όμορφες και συγκινητικές παραστάσεις. Υπήρξε ένας πολύ γεμάτος μήνας που μας δίνει θάρρος για το μέλλον του θεάτρου στην Κύπρο. Μακάρι κάποια ταλέντα που είδαμε μια μέρα να τα δούμε να στέκονται δίπλα μας επί σκηνής!»

Οι Τελετές Βράβευσης θα γίνουν στις 5 και 6 Μαΐου 2026 στην Κεντρική Σκηνή Εύης Γαβριηλίδης του ΘΟΚ. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε κατοπινό στάδιο.

Περιφέρεια Λευκωσίας

Γυμνάσια

1ο Βραβείο : Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου, Και εσείς για το γιατρό; του Θανάση Λιούνη.

2ο Βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας, Χωρίον εκτός σύνδεσης του Γιώργου Χριστοφόρου.

3ο Βραβείο: Γυμνάσιο Γερίου «Ιωνά και Κολοκάση», Τα προξένια της Αναστασίας Πίτσιακκου.

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ’ Δασούπολης, «Ο αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου

Λύκεια

1ο Βραβείο : Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, Ο αρχοντοχωριάτης του Μολιέρου.

2ο Βραβείο : The English School Nicosia, Τα 39 σκαλοπάτια του John Buchan.

3ο Βραβείο: Λύκειο Λατσιών , Ήταν όλοι τους παιδιά μου του Άρθρουρ Μίλλερ.

Έπαινος: Λύκειο Ακροπόλεως, Σας ευχαριστώ πολύ γιατρέ μου! βασισμένο στο έργο Ντόκτορ Τσέχωφ του Νηλ Σάιμον.

Περιφέρεια Λάρνακας – Ελεύθερης Αμμοχώστου

Γυμνάσια

1ο βραβείο : Ειδικό Σχολείο Άγιος Σπυρίδωνας Λάρνακας, Ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου του Σπύρου Ττοφή.

2ο βραβείο : Περιφερειακό Γυμνάσιο Κιτίου, Παιδιά στην εφηβεία, μαμάδες σε υστερία της Γλυκερίας Κακούρη.

3o βραβείο: Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ.

Λύκειο Παραλιμνίου, «Μαντάμ Σουσού» του Δημήτρη Ψαθά.

Λύκεια

1ο βραβείο : Λύκειο Παραλιμνίου, Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά.

2ο βραβείο : Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων, Το παγκάκι τηςΚυριακής Στυλιανού.

3o βραβείο: Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, Το ξενοδοχείο των δύο κόσμων του Ερίκ Εμανουέλ.

Περιφέρεια Λεμεσού

Γυμνάσια

1ο Βραβείο : Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου, Annie του Thomas Meehan.

2ο Βραβείο : Γυμνάσιο Λινόπετρας, Η ζωή μετά του Αρκά.

3ο Βραβείο: Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Κάτω Πολεμιδιών, Οδύσσεια…αλλιώς της Παναγιώτας Πραστίτου.

Λύκειο Πολεμιδιών, «Οι ηλίθιοι της διπλανής πόρτας» του Νηλ Σάιμον.

Λύκεια

1ο Βραβείο: Λύκειο Πολεμιδιών, Οι ηλίθιοι της διπλανής πόρτας, διασκευή του έργου Οι ηλίθιοι του Νηλ Σάιμον.

2ο Βραβείο: Λύκειο Λινόπετρας, Έρως Απαθής ή Έρως Εμπαθής, θεατρική σύνθεση βασισμένη στα διηγήματα Έρως-Ήρως και Όνειρο στο Κύμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

3ο Βραβείο: Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου, Φουέντε Οβεχούνα του Λόπε δε Βέγκα.

Περιφέρεια Πάφου

Γυμνάσια

1ο βραβείο : Γυμνάσιο Παναγιάς Θεοσκέπαστης, Brainstorming (Ιδεοθύελλα) των Ned Glasier, Emily Lim and Company Three.

2ο βραβείο : The International School of Paphos, Disconnected της Στέφανης Μαυροκορδάτου.

3o βραβείο: Γυμνάσιο Πόλεως Χρυσοχούς, Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά.

Λύκεια