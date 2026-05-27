ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, πρεμιέρα: 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη, μεταφέροντας στη σκηνή ένα από τα πιο συναρπαστικά ψυχολογικά θρίλερ του 20ού αιώνα. Παίζουν (αλφαβητικά): Αντρέας Γεωργίου, Δημήτρης Γιωρκάτζης, Έλενα Δημητρίου, Ιωάννα Κεραυνού, Μανώλης Μιχαηλίδης, Αντώνης Παρχαρίδης, Γιώργος Τζωρτζής. Τακτικές παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Το έργο Χιου Γουάιμορ φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Τακτικές παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Is Not Gallery (99569498). Η νέα ατομική έκθεση της Μαρίας Κοφτερού με τίτλο «τοπία II / in vitro», αποτελεί συνέχεια της εικαστικής έρευνας που ανέπτυξε η καλλιτέχνις τα τελευταία χρόνια γύρω από την έννοια του τοπίου, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στη φύση, την αντίληψη και τη μνήμη. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 10/6

Λευκωσία, Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ, Στρόβολος 7μ.μ. Η έκθεση “Echoes of Trees – Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο» είναι μια ξεχωριστή συνάντηση φωτογραφίας και ποίησης που παρουσιάζουν ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός και η ΑΗΚ. Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες και ποιήματα Κυπρίων δημιουργών. Η βραδιά των εγκαινίων θα συνοδευτεί από μουσικό πρόγραμμα για τσέλο με τον Robertas Grod, ο οποίος θα ερμηνεύσει έργα των Johann Sebastian Bach, Gaspar Cassadó και Γιώργου Κάρβελλου. Μέχρι 1/6

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στον Λουκιανό Κηλαηδόνη παρουσιάζει η «Διάσταση» μέσα από τη συναυλία «Αχ! Πατρίδα μου γλυκειά», με τη συμμετοχή της Μαρίας Κηλαηδόνη και του Δώρου Δημοσθένους. Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Πέμπτη 28 Μαΐου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ ACS Courier

Άγιοι Τριμιθιάς, Πλατεία Αγίων Αναργύρων, 8μ.μ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συνεχίζει και φέτος τον θεσμό των συναυλιών κοινωνικής προσφοράς Orchestra 4All, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά στο κοινό μέσα από τρεις ανοιχτές συναυλίες υπο τη διεύθυνση του Πέτρου Στυλιανού, σε διαφορετικές επαρχίες της Κύπρου. Επόμενες: 28/5 Επισκοπή Κουρίου, 29/5 Τάλα

Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Ο Δήμος Πάφου οργανώνει τη συναυλία «Διάλογοι χωρίς λόγια: Το κλαρινέτο ανάμεσα σε πολιτισμούς» στην οποία συμμετέχουν η Ελίνα Γεωργίου – κλαρινέτο και ο Κυριάκος Κυριάκου – πιάνο. Παραδοσιακά κυπριακά και ελληνικά έργα, ειδικά διασκευασμένα για πιάνο και κλαρινέτο, συνδυάζονται αρμονικά με το κλασικό ρεπερτόριο της Κεντρικής Ευρώπης

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Παλιά Ηλεκτρική, 6μ.μ. Τριάντα οκτώ συνεντεύξεις από τη δημοσιογραφική πορεία της Άννης Χαραλάμπους, όσα και τα χρόνια της στη δημοσιογραφία, περιλαμβάνει το βιβλίο «Profiles – People Worth a Page», το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Την παρουσίαση του βιβλίου θα προλογίσουν ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Λευκωσία, Θεατράκι του ΡΙΚ, 7.30μ.μ. Τελετή Απονομής Βραβείων του Δικοινοτικού Διαγωνισμού Διηγήματος 2025 και παρουσίαση της συλλογής των βραβευθέντων διηγημάτων πραγματοποιεί η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Χρυσάνθου και η Νεσιέ Γιασίν, μέλη του Δ.Σ. της Ε.Λ.Κ. καθώς και ο Αχμέτ Γικίκ, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Σ.Κ. Το σκεπτικό βράβευσης θα αναγνώσει ο Χρίστος Ρ. Τσιαήλης, μέλος του Δ.Σ της Ε.Λ.Κ. Αποσπάσματα θα διαβάσουν οι δύο διακριθέντες συγγραφείς, η Φατμά Τούρκογλου και ο Χριστόφορος Χριστοφόρου. Θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων και καλλιτεχνική παρέμβαση από τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Καλογήρου.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

ARTSLab – Corridor (Κωνσταντίνου Σκόκου 3, Διαμ. 3). «Can’t Trap the Eyes/ Μάτια Απαγίδευτα» της Άλιας Βουρβοπούλου. Μέχρι 27/5

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Μορφή (99345474). Έκθεση φωτογραφίας του διεθνώς αναγνωρισμένου Ολλανδού πολεμικού φωτογράφου Έντι φαν Βέσελ. Μέχρι 26/5.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.