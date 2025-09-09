Η Apple παρουσίασε τα νέα iPhone 17, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Τιμ Κουκ να κάνει λόγο για «το μεγαλύτερο άλμα στην ιστορία του iPhone». Στο επίκεντρο βρέθηκε το iPhone 17 Air, το πιο λεπτό μοντέλο που έχει κυκλοφορήσει η εταιρεία, με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά και οθόνη 6,5 ιντσών.

Η σειρά περιλαμβάνει επίσης δύο νέα μοντέλα iPhone 17 Pro: το βασικό με οθόνη 6,3 ιντσών και το Pro Max με οθόνη 6,9 ιντσών, που φέρνουν αρκετές σχεδιαστικές αναβαθμίσεις σε σχέση με τα προηγούμενα.

Στην Ελλάδα, τα νέα iPhone θα είναι διαθέσιμα από τις 19 Σεπτεμβρίου, με τις τιμές να κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά μοντέλα. Το iPhone 17 Air, που αντικαθιστά το λιγότερο επιτυχημένο iPhone 16 Plus, αναμένεται να ξεκινά λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ για την έκδοση των 256 GB.

iPhone 17 Air

Το μοντέλο που περίμεναν οι περισσότεροι δεν είναι άλλο από το iPhone 17 Air. Οι σχεδιαστές της Apple έδειξαν ότι κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσουν ένα τόσο λεπτό smartphone, το οποίο ταυτόχρονα να είναι και αρκετά ισχυρό αναφορικά με τις επιδόσεις του. Η συσκευή διαθέτει το νέο A19 Pro επεξεργαστή, τον οποίο έχουν και τα πιο ακριβά iPhone 17 Pro μοντέλα, και σύμφωνα με την Apple πρόκειται για το πιο ανθεκτικό smartphone που έχει παρουσιάσει ο αμερικανικός κολοσσός.

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί και στον τομέα της μπαταρίας, η οποία φέρεται να «αντέχει» μία ολόκληρη μέρα, ενώ η Apple υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε ότι διαθέσιμο χώρο για να τοποθετήσει μεγαλύτερη μπαταρία. Σημειωτέον πως η συσκευή δεν διαθέτει φυσική κάρτα SIM, παρά μόνο eSIM, κάτι που αποτελεί μία τάση που σταδιακά θα δούμε να εξαπλώνεται σε όλα τα smartphones πιθανότατα.

Ο λεπτός σχεδιασμός έχει επίσης ως αποτέλεσμα μία διαφορετική κάμερα. Το iPhone 17 Air διαθέτει μία μονή κάμερα με ανάλυση 48 MP, ενώ υπάρχει και ενσωματωμένος τηλεφακός.

iPhone 17 Pro

Οι πιο ακριβές συσκευές της νέας σειράς είναι τα Pro μοντέλα, τα οποία έρχονται με έναν νέο σχεδιασμό στην πίσω πλευρά τους. Η Apple δημιούργησε ένα νέο σύστημα οπίσθιας κάμερας με πολλές βελτιώσεις, ενώ παράλληλα έκανε πολλές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης θερμότητας με αποτέλεσμα -σε συνδυασμό με τον νέο επεξεργαστή, τον A19 Pro- οι επιδόσεις να είναι κατά 40% βελτιωμένες σε σχέση με το iPhone 16 Pro.

Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια ότι η Apple επέλεξε να διαθέσει τα Pro μοντέλα μόνο σε ασημί, μπλε και πορτοκαλί χρώμα, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα δούμε μαύρες ή γκρι εκδόσεις!

Όσον αφορά το πιο προσιτό μοντέλο της σειράς, το iPhone 17, μία βασική βελτίωση αφορά την οθόνη που χρησιμοποιεί πλέον και αυτή την τεχνολογία ProMotion, ενώ βελτιωμένο είναι και το σύστημα κάμερας.

Smartwatches και ακουστικά

Πέραν των νέων smartphones, η Apple παρουσίασε και αρκετά ακόμη προϊόντα. Όπως, για παράδειγμα, τα νέα «έξυπνα» ρολόγια της. Το κορυφαίο είναι το Apple Watch Ultra 3 με μεγαλύτερη μπαταρία και νέα χαρακτηριστικά όπως οι ειδοποιήσεις για υπέρταση και η καλύτερη παρακολούθηση του ύπνου. Αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται και στο νέο Apple Watch Series 11, ενώ υπάρχει και νέα έκδοση για το Apple Watch SE.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις πάντως ήταν αυτή των νέων AirPods Pro 3 και ο λόγος δεν είναι η βελτιωμένη έκδοση της εξουδετέρωσης εξωτερικών θορύβων (active noise cancellation) αλλά η δυνατότητα για ζωντανή μετάφραση σε συνδυασμό με το Apple Intelligence. Προς το παρόν είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ισπανικά και, σύμφωνα με την Apple, μπορεί να λειτουργήσει και σε συνεργασία με το iPhone προκειμένου να εμφανίζεται σε άλλη γλώσσα αυτά που λέει ο χρήστης. Επιπλέον, τα νέα AirPods Pro 3 προσφέρουν και τη δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς καρδιακούς παλμούς και κατανάλωση θερμίδων, κάτι που είναι εξαιρετικά πρακτικό στη γυμναστική.

CNN.gr