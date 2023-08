Η Μη Είδηση της Ημέρας: Ό,τι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε σε πολυκατάστημα χωρίς φρουρά και οδηγό. Μπράβο του, αλλά δεν χρειάζεται εμείς να το κάνουμε είδηση. Αυτά, στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι τακτοποιημένα. Θάρθει στιγμή που ένας πρωθυπουργός ή πρόεδρος θα σμίξει με τον κόσμο – πάντα όμως υπό διακριτική επίβλεψη – κι άλλες όχι. Οι πολίτες χαίρονται να βλέπουν τους ηγέτες τους ως «έναν από αυτούς», αλλά καταλαβαίνουν και τα θέματα ασφάλειας πόσο απαραίτητα είναι. Εκείνο που δεν ανέχονται, είναι συμπεριφορές αλαζονικές, υπεροπτικές και τρόπο διαβίωσης πολυδάπανο και προκλητικό…

Persona Non Grata: Βλαντιμίρ Πούτιν, 70, Πρόεδρος της Ρωσίας. Η οποία το βράδυ του Σαββάτου, 528η ημέρα της κήρυξης του πολέμου και της εισβολής της στην Ουκρανία, κτύπησε με τηλεκατευθυνόμενη βόμβα ένα μεγάλο Κέντρο Μετάγγισης Αίματος στην πόλη Κουπιάνσκ, στην επαρχία του Χάρκοβου. Σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, και τραυματίστηκαν τέσσερεις. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε φωτογραφία του βομβαρδισμένου κτιρίου, και χαρακτήρισε «κτήνη» εκείνους που το κτύπησαν. Το Κρεμλίνο δεν έχει αντιδράσει ακόμα. Η πόλη Κουπιάνσκ και διπλανοί της οικισμοί κατελήφθησαν από τον ρωσικό στρατό τις πρώτες μέρες της δυναμικής του εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Η περιοχή απελευθερώθηκε από τους Ουκρανούς τον περασμένο Σεπτέμβριο, και έκτοτε βομβαρδίζεται ανηλεώς από τις ρωσικές εναέριες δυνάμεις. Σήμερα, ο πόλεμος μπαίνει στην 530η μέρα του. (Πηγή; bbcnews.com).

Μια Στιγμή Ιστορίας: Αυτή τη μέρα, 7 του Αυγούστου 1964, η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις, που θα κρατήσουν τέσσερις μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς φυλακές της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν δύο μέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Μια Σταγόνα Ποίησης: Ο ποιητής έξω από τα νερά του, σε μια έκθεση Ζωγραφικής. Στέκεται μπροστά στον πίνακα. Βλέπει τη ροδιά φουντωτή, απλώνει το χέρι και κόβει ένα ρόδι από τα χαμηλά κλαδιά. Ο ζωγράφος το αντιλαμβάνεται εκνευρισμένος¨

— Υπαινίσσεστε κάποιου είδους συγγένεια μεταξύ μας, κύριε; Ω χρόνια μακριά από την πατρίδα.

(Από το πρώτο βιβλίο, 2004, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΞΩ, Εκδόσεις ΑΓΡΑ, της Θεσσαλονικιάς ποιήτριας Γεωργίας Τριανταφυλλίδου, που ζεί μόνιμα πλέον στην Καβάλα με τον μουσικό σύζυγό της Αργύρη Μπακιρτζή, ψυχή του συγκροτήματος Χειμερινοί Κολυμβητές. Το ολιγοσέλιδο Ο Ποιητής Έξω, κέρδισε πολύ καλά σχόλια, και η Γεωργία έχει απλώσει υπέροχα τα φτερά της.

Ένα Μυστικό Μακροζωίας: Να τρως λιγότερα, για να ζήσεις περισσότερο. Έχοντας αναλύσει τη δίαιτα περίπου 100 αιωνόβιων ανθρώπων, βρήκα ότι οι πλειοψηφία αυτών ζούσαν σε απλές και λιτές συνθήκες. Έτρωγαν πολύ λιγότερο απ’ ότι ο μέσος άνθρωπος, και αρκετοί νήστευαν κατά καιρούς, ίσως και αναγκαστικά γιατί ήταν φτωχοί και δεν είχαν πάντα φαγητό. Οι περισσότεροι αιωνόβιοι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο που έχουν γίνει αντικείμενο μεγάλων επιστημονικών ερευνών, ακολουούν τον κανόνα των «τριών-τετάρτων». Δηλαδή σταματούν να τρώνε όταν είναι κατά – χορτάτοι. Μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση των θερμίδων που λαμβάνουμε μπορεί σίγουρα να αυξήσει την διάρκεια ζωής των ζώων – γιατί όχι και των ανθρώπων; (Από το βιβλίο Secrets of Longevity, Hundreds of ways to live to be 100, του Dr. Maoshing Ni, που είναι 38ης γενιάς γιατρός της Κινεζικής Ιατρικής, και διεθνώς αναγνωρισμένος στον Ταοϊσμό και στην αντιγηραντική ιατρική. Εκδόσεις www.chroniclebooks.com).

Μια σταλιά σοφίας: «Αν κάποιος θέλει να κυβερνά και να συνεχίσει να κυβερνά, πρέπει να είναι ικανός να διαστρέψει την πραγματικότητα.» Τζόρτζ Όργουελ,, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλέρ, Άγγλος συγγραφέας που έζησε από το 1903 έως το 1950. (*) Γιώργος Σεφέρης. Ο πρώτος διδάξας…