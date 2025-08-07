Να μας βοηθήσουν οι Αμερικανοί να βρούμε άκρη με τις 100 κυπριακές υπηρεσίες που συμβάλλουν κάθε φορά για να μετρήσουμε τα θύματα από μια καταστροφή, να καταγράψουμε τις ζημιές, να στεγάσουμε άστεγους, να δώσουμε βοήθεια, γιατί όχι;

Ίσως μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς έχουν οργανωθεί εκείνοι, όσο οργανώθηκαν, και βλέπουμε στις σειρές και τις ταινίες τους τον πυροσβέστη – διασώστη να δίνει πρώτες βοήθειες, να βάζει οξυγόνα σε τραυματίες, μέχρι και πρόχειρες επεμβάσεις να κάνει στην σκηνή ενός μεγάλου δυστυχήματος, μιας φωτιάς, ενός σεισμού, μιας κατάρρευσης κτηρίου.

Και την αστυνομία από δίπλα, να φροντίζει για την επάνοδο στην τάξη, να καταγράφει τις συνθήκες της κρίσης, να βοηθά στη διαχείριση του κόσμου, την ασφαλή απομάκρυνσή του. Και ένα σωρό άλλοι κρατικοί λειτουργοί, άλλων υπηρεσιών, να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης. Και να δουλεύουν σαν ρολόι.

Οκ, είναι σειρές, είναι ταινίες, δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι ούτε επιστημονική φαντασία. Την έχουν αυτή την κεντρική οργάνωση στη διαχείριση κρίσεων οι Αμερικανοί, την έχουν και σε πολλές άλλες χώρες.

Θα μπορούσε κάποιος να πει «τι τους θέλουμε τους Αμερικανούς, αφού θα ερευνήσει τα πάντα η Βουλή και θα βγάλει πόρισμα για την τελευταία φωτιά και όσα πρέπει να γίνουν;». Θα μπορούσε βέβαια να του πει κάποιος άλλος «και τι καλό είδαμε από τη διερεύνηση της προηγούμενης φωτιάς από τη Βουλή και από το προηγούμενο πόρισμα;».

Και δεν είναι μόνο η Βουλή ανεπίδεκτη μαθήσεως. Και η κρατική μηχανή έχει τα χάλια της. Ο κ. Λογγίνος είπε πως δεν ήταν ο συντονιστής, έκανε τον συντονιστή την ώρα που έκαιγε το σίδερο, για να μην γίνουν όλα χειρότερα. Και τις προάλλες ένας άλλος κύριος, νομίζω είναι ένας από τους πρώην του Τμήματος Δασών, φώναζε πως δεν μπορεί να στείλει τον κόσμο «του» να σβήσει φωτιά έξω από τα όρια ενός δάσους, διότι δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και να βρεθεί μετά το δάσος απροστάτευτο.

Και υποθέτω και η Πυροσβεστική δεν θέλει να ξομακρύνει και πολύ από τις αστικές περιοχές και να χάνεται στις υπαίθρους και τα δάση, διότι ούτε αυτή ξέρει τι μπορεί να της συμβεί στις πόλεις και αυτή να λείπει. Ίσως πρέπει να θεωρήσουμε γκρίζα ζώνη την ύπαιθρο μεταξύ αστικών κέντρων και δασών και να κάνουμε άλλη υπηρεσία για αυτήν;!

Θα μπορούσε να ήταν του «γελασμάτου» αν δεν πύκνωναν τα μεγάλα δυστυχήματα, οι καταστροφές, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και αν δεν γίνονταν χειρότερα κάθε χρόνο. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε μια λύση σήμερα – αύριο.

Τώρα ήρθαν οι Αμερικανοί. Όμως, αυτοί που ασχολούνται με μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνες, γνωματεύσεις κλπ, λένε πως όλα τα λεφτά είναι οι παραδοχές που θέτεις υπόψη αυτού που αναλαμβάνει νε μελετήσει και να συμβουλεύσει.

Είπαν ότι στους Αμερικανούς θα δοθούν οι εκθέσεις που ετοίμασαν για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι «αρμόδιες υπηρεσίες». Ουαί κι αλίμονο. Δημοσιοποιήθηκαν και τις διαβάσαμε. Τι παραπάνω περιμένουμε να καταλάβουν οι Αμερικανοί απ’ όσα (δεν) καταλάβαμε εμείς οι πολίτες, η Βουλή και ο Πρόεδρος;

Μια ελπίδα ίσως;

Μέσα στο 2025 ο Φιλελεύθερος δημοσίευσε μερικά ρεπορτάζ (Μαριλένα Παναγή, Άγγελος Νικολάου) για κάτι πολύ φιλόδοξο που πάει να στήσει το κυπριακό κράτος. Το αποφάσισε ο Πρόεδρος, μετά το Υπουργικό και έβαλαν μπρος πριν χρειαστεί να φωνάξουμε (και) τους Αμερικανούς. Και βάλαμε ως προωθητή αυτής της προσπάθειας τον καθηγητή και σύμβουλο του Προέδρου για θέματα πολιτικής προστασίας, Γεώργιο Μπούστρα.

Τι ακριβώς πάμε να κάνουμε; Μια ομπρέλα υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον κ. Μπούστρα, όπως τα εξήγησε στον Φιλελεύθερο, «θα μπορούσαμε να την πούμε Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, Γενική Διεύθυνση, θα μπορούσαμε να την πούμε Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, θα μπορούσαμε να την πούμε Ανεξάρτητη Αρχή ή ό,τι άλλο κριθεί κατάλληλο με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης που κάνει ο οργανισμός που παρέχει τεχνική βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Και εξήγησε: «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα μας οδηγήσει σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων και καταστροφών και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του τομέα της πολιτικής προστασίας στην Κύπρο».

Και ποιοι θα τα κάνουν όλα αυτά; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ (1/2/25) «Πολιτική Άμυνα, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Ασθενοφόρα, Τμήμα Δασών, όλα σε ένα. Περιπολικά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα σε μια οθόνη και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες κάτω από μια «ομπρέλα».

Και σε ένα πιο πρόσφατο ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου (5 Ιουνίου), μετά από συναφή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο ΥΠΕΣ εξηγούσε: «Στόχος είναι ο ριζικός εκσυγχρονισμός του εθνικού πλαισίου διαχείρισης κρίσεων, με την Πολιτική Προστασία να αναλαμβάνει πλέον κεντρικό συντονιστικό ρόλο, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοποίηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων – Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Τμήματος Δασών, Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Επαρχιακών Διοικήσεων, Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και άλλων υπηρεσιών. Η νέα δομή θα υλοποιηθεί με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), υπό την καθοδήγηση του γαλλικού οργανισμού Expertise France και με χρηματοδότηση ύψους €700.000 από τη Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων DG REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σχετική μελέτη που αφορά το έργο Μεταρρύθμιση, Ανάπτυξη και Ενίσχυση του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας στην Κύπρο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026».

Θα περιμένουμε με ανυπομονησία, γιατί ακούγεται πολύ ουσιαστικό, χρήσιμο, αναγκαίο.

Αλλά, κ. Πρόεδρε, κ. Υπουργέ των Εσωτερικών, λοιποί αρμόδιοι: Μην ξεχάσουμε να πούμε αυτούς τους σχεδιασμούς στα παιδιά από τις ΗΠΑ. Θυμίζω τη σημασία των παραδοχών σε οποιαδήποτε μελέτη – έρευνα. Και επίσης, μην ξεχάσουμε και περιθωριοποιήσουμε τον γαλλικό οργανισμό Expertise France, στον οποίο ήδη αναθέσαμε την τεχνική μας καθοδήγηση για όλα αυτά. Μην τα μπλέξουμε πολύ και χάσουμε, πάλι, τον έλεγχο και τον προσανατολισμό.