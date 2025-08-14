Η ΔΕΥΤΕΡΗ φάση της εισβολής πριν από πενήντα ένα χρόνια ολοκλήρωνε το σχέδιο Αττίλα ως προς την κατάληψη των εδαφών. Ένα σχέδιο, το οποίο αποσκοπούσε και αποσκοπεί στον πλήρη έλεγχο του νησιού. Έκτοτε, επιχειρείται διά διαφόρων κινήσεων την επιβολή τετελεσμένων των αποτελεσμάτων της εισβολής.

ΕΙΝΑΙ, όμως, σαφές πως όσο και να προσπαθεί η κατοχική πλευρά δεν διαφοροποιεί τις πραγματικότητες. Ιστορικές και πολιτικές. Τα γεγονότα καθορίζουν αυτές τις πραγματικότητες, που ουδέποτε θα αλλάξουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν εσαεί.

ΠΡΩΤΟΝ, η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 και έκτοτε κατέχει παράνομα και δια της βίας των όπλων, το 1/3 του κυπριακού εδάφους.

ΔΕΥΤΕΡΟ, η Τουρκία διατηρεί στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού πέραν των 30.000 στρατευμάτων κατοχής.

ΤΡΙΤΟ, έχει κουβαλήσει, με στόχο τη δημογραφική αλλοίωση, πέραν των 100.000 Τούρκων εποίκων στο νησί.

ΤΕΤΑΡΤΟ, έχει κατασκευάσει ένα παράνομο μόρφωμα, το οποίο διά τετελεσμένων επιχειρεί να το αναβαθμίσει, με απώτερο στόχο την αναγνώριση.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Άγκυρας, διαχρονικά, στοχεύει στον πλήρη στρατηγικό έλεγχο του νησιού κι αυτό επιβεβαιώνεται από τις μεθοδεύσεις που υιοθετεί η κατοχική δύναμη. ΄

ΕΧΟΥΜΕ αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε πως ότι αυτά τα δεδομένα, αυτές οι πραγματικότητες, της συνεχιζόμενης κατοχής, δεν θα πρέπει να τις παρακάμπτουν οι διάφοροι τρίτοι. Δεν μπορούν να τα υποβαθμίζουν και να «κοιτάζουν αλλού». Εάν, πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν στη λύση του Κυπριακού θα πρέπει να καθορίζουν τη στάση τους και τη δράση τους, στηριζόμενοι σε αυτή την αλήθεια.

ΕΙΝΑΙ προφανές- πρέπει να το αναγνωρίσουμε- πως ο χρόνος δεν λειτούργησε υπέρ των δικών μας επιδιώξεων για ανατροπή των κατοχικών δεδομένων. Τον χρόνο τον έχει χρησιμοποιήσει ως εργαλείο υλοποίησης των σχεδιασμών της η κατοχική Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραδοθούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποδεχθούμε τις τουρκικές αξιώσεις, καθώς αυτό θα συνιστά αυτοχειρία.

Ο ΛΑΟΣ της Κύπρου, ό,τι και να λένε, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ. Μπορεί η μνήμη να έχει ξεθωριάσει, αλλά δεν πρόκειται οι Κύπριοι να προσαρμοσθούν στις τουρκικές αξιώσεις. Δεν πρόκειται να εκχωρήσει εδάφη, να αποδεχθεί την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΕΝΗΝΤΑ ένα χρόνια μετά, μοναδικός πρέπει να παραμείνει ο στόχος και η επιδίωξη μας: Η απελευθέρωση της πατρίδας. Κι αυτό σημαίνει πως και στη χώρα μας θα εφαρμόζονται τα αυτονόητα, όσα ισχύουν και σε άλλες δημοκρατικές χώρες. Τόσο δύσκολο είναι άραγε αυτό που ζητάμε; Το αυτονόητο ζητάμε.