Ένα υποστατικό στην Αγία Νάπα, διαβάζω, εκκενώθηκε προχθές για δεύτερη φορά σε διάστημα τριών εβδομάδων. Την πρώτη φορά τηλεφώνησαν ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός, αλλά δεν υπήρχε. Τη δεύτερη φορά ξανατηλεφώνησαν αλλά αυτή τη φορά βρέθηκε και μια αμυντική χειροβομβίδα. Αμυντική ναι, δεν ξέρω γιατί δεν ήταν επιθετική, πάντως ήταν χειροβομβίδα.

Τι μας ενδιαφέρει; Διότι, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ, οι ανακριτές της Αστυνομίας πιστεύουν ότι πίσω από τις δύο υποθέσεις κρύβονται τα ίδια άτομα (τα ίδια άτομα, για φαντάσου!) και εκτιμούν πως οι δράστες θέλουν να στείλουν συγκεκριμένο μήνυμα στους ιδιοκτήτες… Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, όχι για το τι στο διάολο κάνουν οι ιδιοκτήτες των υποστατικών και οι νονοί στην Αγία Νάπα, που κόβουν λίρες, αλλά διότι η Αστυνομία συνεχίζει να μας δουλεύει ψιλό γαζί.

Λες και δεν ξέρει κανένας τι συμβαίνει στην Αγία Νάπα, ποιοι ελέγχουν τη νύχτα και τη μέρα της, ποιοι εισπράττουν και ποιοι κάνουν ό, τι τους καπνίσει και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Όχι τώρα, αλλά από τον καιρό που δολοφονήθηκε ο Φάνος Καλοψιδιώτης (το 2016) και αποκαλύφθηκε ότι μαζί του ήταν και δύο αστυνομικοί, ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος τραυματίστηκε. «Ήταν εκτός υπηρεσίας», μας έλεγαν τότε, τέλος πάντων.

Γνωρίζουν, λοιπόν οι αστυνομικοί ότι η Αγία Νάπα είναι κάτι σαν το παλιό Σικάγο και δεν είναι λογικό να παριστάνουν ότι δεν ξέρουν τι συμβαίνει και «υποψιάζονται» δήθεν ότι οι δράστες θέλουν να στείλουν μήνυμα στους ιδιοκτήτες του όποιου υποστατικού δέχεται επίθεση. Γνωρίζουν και τους νονούς και τα τσογλάνια τους. Ακόμα και στο κουρείο να πάει κανείς θα ακούσει ονόματα και ιστορίες. Πράματα και θάματα! Ακόμα και για παρεμβάσεις στη θάλασσα που γίνονται μπροστά στα μάτια της Αστυνομίας. Ας μην μας δουλεύουν και μέσα στον καύσωνα.

……………………………….

Μα, μόνο οι αστυνομικοί μας δουλεύουν, θα μου πείτε; Και θα έχετε δίκαιο. Όλοι ομαδικά νομίζουν πως απευθύνονται σε ζωντόβολα. Παλιά λέγαμε πως απευθύνονται σε κάφρους αλλά κρίθηκε ρατσιστικό και καταργήθηκε. Λοιπόν, άκουσα χτες και τον πρόεδρο τηςΕπιτροπής Ενέργειας της Βουλής, Κυριάκο Χατζηγιάννη και θυμήθηκα πόσο ωραία περνούσα στις διακοπές μου, που δεν ήμουν υποχρεωμένος να ασχολούμαι μαζί τους.

Άσκησε κριτική, λέει, στην κυβέρνηση για το ενεργειακό ζήτημα, το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική διασύνδεση, την αποθήκευση ενέργειας… Και ήταν έντονος. Ειδικά για την αποθήκευση ενέργειας. «Είναι λογικά αυτά τα πράγματα να περιμένουμε μια κυβέρνηση πότε θα της επιτρέψει το συνδικαλιστικό κίνημα (της ΑΗΚ) ή το κρατικό μονοπώλιο της ΑΗΚ για να πάρει αποφάσεις;», έλεγε. «Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση είναι θεατής…».

Αλλά, μας θύμισε ότι υποφέρουμε από τις λογικές που σήμερα καταγγέλλει εδώ και πολλά χρόνια. Πολύ πριν ο Χριστοδουλίδης φανεί στον πολιτικό ορίζοντα. Όταν το 2007 η κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρώτη φάση με πλωτή μονάδα ως προσωρινή λύση για να έρθει γρήγορα το φυσικό αέριο να αρχίσει η ΑΗΚ να δουλεύει και να μειωθεί το κόστος της. Το 2007! Πήγε στη Βουλή η πρόταση κι έγινε χαμός, κυρίως από το κόμμα του Χατζηγιάννη, που κανάκευε τους συνδικαλιστές της ΑΗΚ οι οποίοι φώναζαν ότι θα τους κόψουν τις δουλειές, και επειδή έρχονταν προεδρικές εκλογές, μπλόκαρε κι εκείνη η απόφαση. Και είναι μπλοκαρισμένη μέχρι σήμερα για να μας δουλεύουν οι βουλευτές (ξανάρχονται εκλογές, βλέπεις), λες και είναι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ανίκανη και θεατής ενώ οι άλλοι είναι σαΐνια.

Για το ότι έχουμε μια χώρα όπου μέσα στον καύσωνα των 40 και 45 βαθμών κόβεται το ρεύμα, τουλάχιστον γι΄ αυτό, δεν ευθύνεται το ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι θεατής, ευθύνονται και όλοι οι άλλοι (κόμματα, βουλευτές, πολιτικοί), οι οποίοι είναι θεατές για δεκαετίες. Κι εμείς μαζί, που τους ανεχόμαστε και ξεχνάμε τόσο εύκολα.