Έπρεπε να περάσουν δυόμισι ολόκληρα χρόνια συνεχούς, σκληρής κριτικής για να ανακαλύψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η σύνταξη που εισπράττει, πέραν του παχυλού του μισθού, προκαλεί την κοινωνία. Έστω και με αυτή την καθυστέρηση, γράφαμε χθες, ότι ανακοίνωσε πως θα τη μοιράζει κάθε μήνα σε έξι κοινοφελή ιδρύματα. Ας είναι… Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν λύνεται με την ενέργεια του Νίκου Χριστοδουλίδη. Επειδή απλούστατα, υπάρχουν αυτή την στιγμή άλλοι 29 οι οποίοι απολαμβάνουν το προκλητικό προνόμιο. Τι θα πράξουν αυτοί;

Μεταξύ των 29 υπάρχουν και υπουργοί και βουλευτές, που συνεχίζουν να εισπράττουν κάθε μήνα και το βαρβάτο μισθό τους και τη σύνταξή τους από προηγούμενη υπηρεσία στο δημόσιο. Δεν μιλάμε για το δικαίωμα ενός απλού υπαλλήλου που εργάστηκε 40 χρόνια και πήρε τη σύνταξή του. Μιλάμε για επαγγελματίες της εξουσίας, που τη μία μέρα εγκαταλείπουν μια καρέκλα, την επομένη πιάνουν μιαν άλλη αλλά φροντίζουν να μη χάσουν ούτε σεντ.

Η δικαιολογία συνήθως είναι πως όλα γίνονται νόμιμα. Ναι, νόμιμα μεν, αλλά άκρως προκλητικά για τον απλό κοσμάκη. Το πρόβλημα δεν είναι αν ο νόμος τους το επιτρέπει. Το θέμα είναι πως ο πολιτικός κόσμος, που πρώτος όφειλε να δίνει το καλό παράδειγμα, φρόντισε να φτιάξει νόμους οι οποίοι εξασφαλίζουν την καλοπέρασή του.

Εδώ λοιπόν έγκειται και η ιλαροτραγωδία. Ο υπουργός Οικονομικών για παράδειγμα, εισπράττει κάθε μήνα 5.957 ευρώ καθαρά ως μισθό. Εισπράττει, όμως, ταυτόχρονα και συντάξεις 4.151 ευρώ το μήνα. Νόμιμα βεβαίως. Προκλητικότατα ωστόσο.

Και η πρόκληση είναι διπλή. Από τη μια διότι δεν βρήκε τη δύναμη να αντιληφθεί πόσο εξοργιστικό είναι για τους πολίτες, ο αρμόδιος υπουργός, που εν πολλοίς, καθορίζει τα δικά τους οικονομικά δεδομένα, να εισπράττει πέραν των 10.000 ευρώ το μήνα τα οποία πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες.

Από την άλλη, ήταν αυτός που είχε αναλάβει να βρει λύση στο πρόβλημα των πολλαπλών συντάξεων ή της ταυτόχρονης είσπραξης μισθού και σύνταξης. Πώς ανέμεναν κάποιοι να επιλύσει ένα πρόβλημα στο οποίο ο ίδιος ήταν στο επίκεντρό του είναι απορίας άξιο. Και βεβαίως, η λύση που είχε προτείνει ήταν απείρως εξοργιστική. Καταργούσε τις πολλαπλές συντάξεις και τις αντικαθιστούσε με χρυσά φιλοδωρήματα!

Η οργίλη αντίδραση της κοινωνίας στο εφεύρημα του Μάκη Κεραυνού έστειλε τη διαφαινόμενη νέα εξοργιστική πρόκληση στο πυρ το εξώτερον. Η αρχική πρόκληση, όμως, παραμένει. Ο Πρόεδρος, έστω και με καθυστέρηση, έπραξε εκείνο το οποίο όφειλε να είχε πράξει εξαρχής. Χαρίζει τη σύνταξη σε ιδρύματα. Μπορούσε και να τη χάριζε στο κράτος με μια ενυπόγραφη επιστολή όπως έπραξαν άλλοι πριν από εκείνον. Εσύ κύριε Κεραυνέ τι θα πράξεις τώρα; Θα ακολουθήσεις τον Πρόεδρο; Ή θα συνεχίσεις να ποιείς τη νήσσα και να γράφεις στα παλαιότερα των υποδημάτων σου την απαίτηση της κοινής γνώμης;

Το ίδιο ερώτημα απευθύνεται και στην υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου και στην υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, οι οποίες πέραν του υπουργικού τους μισθού (ίδιος με του Κεραυνού) εισπράττουν και σύνταξη για την προϋπηρεσία τους στο δημόσιο. Τι θα πράξετε κυρίες Μιχαηλίδου και Πική;

Στον κατάλογο των… προκλήσεων (τα ονόματα δημοσίευσε χθες ο συνάδελφος Μ. Χατζηστυλιανού) φιγουράρουν και επτά βουλευτές, οι οποίοι πέραν του μισθού τους ως βουλευτές (5.500 ευρώ) εισπράττουν και σύνταξη ως πρώην υπάλληλοι του δημοσίου. Θα αποποιηθούν (ή έστω θα την χαρίσουν) τη σύνταξη οι κ. Γαβριήλ, Θεμιστοκλέους, Θεοπέμπτου, Κάρουλλας, Μουσιούττας, Σούπερμαν και Τρυφωνίδης; Ιδού η Ρόδος…

Ο Πρόεδρος χρειάστηκε δυόμισι χρόνια κριτικής για να «φωτιστεί». Οι υπόλοιποι, μάλλον, περιμένουν να πέσει κεραυνός (και δεν μιλώ για τον Μάκη) για να ξυπνήσουν.

Η ουσία είναι μία, σε μια κοινωνία που βασανίζεται από την ακρίβεια, που οι νέοι αδυνατούν να νοικιάσουν σπίτι, που οι συνταξιούχοι μετρούν τα ρέστα για να βγάλουν το μήνα, η προαναφερθείσα πρόκληση δεν αντέχεται.

Η κοινωνία δεν ζητά από τους πολιτικούς φιλανθρωπία με τις συντάξεις τους. Ζητά να τερματιστεί η κοροϊδία που βαφτίζεται «νόμιμη πρόνοια». Ζητά, επιτέλους, να καταλάβουν ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα με μπόνους, αλλά λειτούργημα με υποχρεώσεις.

Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να σας βλέπουμε όπως είστε: Προνομιούχοι που κρύβονται πίσω από νόμους που έφτιαξαν για τον εαυτό τους. Και θα συνεχίσουμε να σας ερωτούμε: Θα συνεχίσετε να απολαμβάνετε το προκλητικό προνόμιο ή θα τολμήσετε, έστω και μια φορά, να κάνετε το αυτονόητο;

ΥΓ: Χθες, ο Πρόεδρος υπέγραψε τους νόμους για κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων σε μελλοντικούς αξιωματούχους μετά το 2026 (δεν αγγίζει όσους προαναφέραμε στο άρθρο). Ακόμη και σε αυτούς τους νόμους προστέθηκαν κάποιοι που εξαιρούνται: Δικαστές, τα μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας, μέλη της ΕΔΥ, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας! Χαμογελάστε!