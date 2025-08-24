Υπομονή, αγαπητοί αναγνώστες, θα ξέρουμε ποιος λειτούργησε σωστά ή λάθος στη Νήσο των Αγίων αν και εφόσον πάρουμε την έκθεση των πενήντα- εξήντα σελίδων και κυρίως το στικάκι των Αμερικανών A [Αlcohol] T [Tobacco] F[Firearms and Explosives]!

Αναμονή και υπομονή, βασανισμένε και απατημένε μου λαέ, γράφει επάνω στον τάφο του μακαρίτη του Δέρβη, και εσείς όλοι Κυπραίοι επιστήμονες και τεχνοκράτες, που φάγατε τα νιάτα σας και τα λεφτά των γονιών σας για να σπουδάσετε, και επιστρέψατε στο νησί για να προσφέρετε σε τούτο τον τόπο. Αναμονή και υπομονή για όλα, το Κυπριακό, το υδατικό, το τερματικό και τον Προμηθέα, την περίφημη διασύνδεση και το ακριβό καλώδιο, τα έργα στον Ακάμα, τον φτηνό ηλεκτρισμό…

Υπομονή κυρίως, αγαπητοί συμπολίτες, καθότι διανύουμε ακόμη την καλοκαιρινή ραστώνη. Να περάσει και ο Αύγουστος, να επανέλθουν οι εθνοπατέρες από τας Μαλδίβας και τον Πρωταρά, – Αμμόχωστος είναι το καλοκαίρι σου – δεν ξεχνώ, να πάρουν οι πυρόπληκτοι τις αποζημιώσεις, οι πολιτικοί τις συντάξεις, ν’ αποφασίσουν τη στρατηγική τους τα κόμματα, να επιλέξουν τους άριστους των αρίστων για τις επερχόμενες βουλευτικές και ότι μείνει, υπομονή, θα το διαμοιράσουν στον πολιτισμό και σε ευαγή ιδρύματα.

Υπομονή και καρτερία, για την άφιξη της κυρίας Ολγκίν στις αρχές Σεπτεμβρίου, του άμοιρου Σενεγαλέζου που θα αράξει στη μεγαλόνησο, για τη συνάντηση των ηγετών τον Οκτώβρη στη Νέα Υόρκη, για τις εκλογές στα κατεχόμενα, για την πτώση της θερμοκρασίας, τη βροχή, τις εκπτώσεις, τη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα για να θυμηθούν οι επίσημοι το Καρπάσι και τους εγκλωβισμένους πίνοντας καφέ. Μετά εν γιορτές, αγορές και Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και ύστερα Καρναβάλια και αναλόγως θωρούν τζιαι κάμνουν.

Αναμονή, αλλά για να μεν αγωνιάτε για τα όλα πιο πάνω, πάτε ψάρεμα καπελλούι, νερό, κανένα σύκο βάρτικο τζιαι καλάμι, άσιλα γιόγκα λένε οι γνώστες, εξασκεί την υπομονή και την καρτερία αλλά και το εφήμερο της ζωής! Κλείστε τ’ αυτιά σας στην Ηλιάδη και τη Βρεττού, όσο δε για το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του κρατικού καναλιού, εκτός από το χαμογελαστό καλωσόρισμα, τους μετρημένους τζιαι σημαθκιασμένους χαμέ βηματισμούς των εκφωνητών προς εμάς και την υπενθύμιση ότι βλέπουμε ΡΙΚ, θα ενημερωθείτε πλήρως για φόνους, κλοπές, μνημόσυνα, εκτός τζιαι αν μιλήσει ο ΠτΔ, ή ο κοινοτάρχης του χωριού σας που εκάηκεν, τα άλλα εν μας αφορούν. Κλείστε την, τωρά εν οι ωραιότερες θάλασσες, τωρά εν οι πιο γευσάτοι σορκοί, οι κουρκούνες έχουν κρέας και οι σκάροι μοσχομυρίζουν… τζιαι θωρείται τζιαι εσείς τζιαι κάμνετε, μια ζωή εν τούτη.

Όσο για τα σημαντικά, να θυμάστε Γιορτή του γειτόνου, παραμονή δική μας έλεγαν οι παλαιότεροι σοφοί. Ελπίζω να γίνονται καθημερινές συσκέψεις επί συσκέψεων για να μελετήσουν και να επιλέξουν εκεί στον Λόφο και τη δική μας στρατηγική, να εντοπίσουν και τα δικά μας τρωτά σημεία, ίσως ακόμη και βρεθεί κανένας, εξ μάκινα, που λαλούν οι ξένοι εννοώντας τον δικό μας απομηχανής θεό, να τους πείσει ν’ αρπάξουν την ευκαιρία να προτείνουν κάτι, έστω μικρό, να δείξουν τη βούληση τους να σπάσει το αδιέξοδο – όχι ένα βήμα μπροστά και πέντε πίσω- για να προχωρήσουν, ώστε να μην βρεθούν πάλε με τη ψυχή στο στόμα ενώπιον πιέσεων που δε θα μπορούν ν’ απορρίψουν.

Κάτι μου λέει ότι γυρεύκουν πάλε εικόνα [φαίνεται απολύθηκε ο επικοινωνιολόγος που έστησε τους κοινοτάρχες], αν κρίνω από το θριαμβευτικό ύφος με το οποίο ανακοινώθηκε ή μάλλον διατρανώθηκε η είδηση την παρελθούσα Τρίτη ότι επανεκκίνησε η Αμάλθεια, και εύχομαι να βρουν ακόμη ζωντανούς τους Παλαιστινίους. Γιατί άραγε διακόπηκε τόσο καιρό η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας;

Κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα ψέματα και τα αφηγήματα για εσωτερική κατανάλωση ένθεν και ένθεν της γραμμής. Για την ώρα είμαστε στην αναμονή, στο τηλέφωνο, να βρούμε από που ξεκίνησε η πυρκαγιά, πότε θα έρθει ο κύριος από τη Σενεγάλη, ένας θεός ξέρει αν τον προειδοποίησε κανείς για το πόστο που θ’ αναλάβει και τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία του λόγω του είδους των ανθρώπων που κατοικούν τη μεγαλόνησο. Θα ενημερωθεί και αυτός από τους προηγούμενους, θα μάθει από τους πολλούς διαχρονικούς και πρόσφατους από τι πέρασαν και τι είδαν τα μάτια τους. Θα τύχει λεπτομερούς ανάλυσης και θα τον προειδοποιήσουν για να τον προστατέψουν. Εύχομαι του ανθρώπου καλή τύχη και γερή δύναμη.

Υπομονή και αναμονή λοιπόν, γιατί οσονούπω θα δικλήσει και προς Μεσόγειο μεριά ή ένας άλλος Τράμπ ή ακόμη και ο ίδιος αν πετύχουν οι διαπραγματεύσεις που μαγειρεύει για την ώρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, εδώ σε τούτη την εσχατιά της Μεσογείου ο κύριος αυτός έχει μεγάλα συμφέροντα, και υπέργεια και υπόγεια, και εκεί που δεν θα το περιμένουμε, θα μας στοιβάξει όλους σε ένα αλουμινένιο χωνευτήρι για να δει ποιος θα του προσφέρει περισσότερα, θα μετρήσει τα κουκιά του, και θα προχωρήσει. Εκεί θα δούμε πώς θα υπερασπίσουμε τα δίκαια μας, τι θα δώσουμε για να πάρουμε, αν θα πάρουμε με τα μυαλά που κουβαλάμε ακόμη.

Άραγε θα μας συνοδέψουν και εμάς οι ηγέτες της ΕΕ στη δική μας μελλοντική διαπραγμάτευση;

Ελεύθερα, 24.8.2025