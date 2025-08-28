Συζητώντας με διάφορους πολιτικούς παράγοντες, του ευρύτερου χώρου της κυπριακής Δεξιάς, την πρόταση του βουλευτή Χάρη Γεωργιάδη για το πόσο είναι δυνατό τα τρία κόμματα – ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ – θα μπορούσαν να συνεργαστούν και σε ποια έκταση, εκείνο που κατέγραψα είναι ότι οι περισσότεροι θεωρούν πρόωρη την όποια συζήτηση. Κι αυτό μπορεί να θεωρηθεί λογικό εάν μιλάμε για σήμερα ή αύριο και θα συμφωνούσα ότι προ των βουλευτικών εκλογών είναι δύσκολο.

Αυτή τη στιγμή, την ώρα που ετοιμάζεται να φτιάξει τα ψηφοδέλτιά του, να βρει 56 υποψήφιους, είναι κομμάτι δύσκολο ή και απίθανο να μπει κάποιος σε συζήτηση για τις όποιες μελλοντικές συμμαχίες. Γι’ αυτό και υπάρχει μια διστακτικότητα σε όλους τους χώρους για να συζητήσουν ένα τέτοιο θέμα ανοικτά σ’ αυτή τη φάση. Να συζητήσουν ο,τιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με τις εκλογές του 2028.

Όμως η πρόταση του Χάρη Γεωργιάδη δεν αφορά μόνο το μέλλον, αλλά – εάν την ερμηνεύω σωστά – και το παρόν ιδιαίτερα προεκλογικά. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέφερε (πηγή Καθημερινή) πως ο στόχος της συνεργασίας θα είναι, «να δημιουργηθεί ένα ανάχωμα στον λαϊκισμό, αλλά και στον λαϊκισμό, αλλά και στον ξεπερασμένο δογματισμό της Αριστεράς». Αυτός ο στόχος, όπως μπαίνει κάτω από τον Χ. Γεωργιάδη, θα μπορούσε να αρχίσει να υλοποιείται και από πολύ πιο πριν, και όχι κατ’ ανάγκη μετεκλογική ή σε συνάρτηση με το 2028.

Γιατί στην αμέσως επόμενη πρόταση ο Συναγερμικός βουλευτής υπέδειξε πως «οφείλουμε να συνεννοηθούμε για να κρατηθεί ο τόπος σε μια σταθερή πορεία οικονομικής ανάπτυξης, ασφάλειας και σε έναν ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό». Σ’ αυτές τις τρεις παραμέτρους μπορούν τα τρία κόμματα, ή ενδεχομένως και όποια άλλα έχουν ανάλογη αντίληψη να συμπορευθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί; Μέσα από τη συζήτηση και εν συνεχεία υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού και κοιτάζοντας το πως ο τόπος θα παραμείνει σε πορεία οικονομικής ανάπτυξη, ασφάλειας και με ευρωπαϊκό-δυτικό προσανατολισμό. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα τρία κόμματα διαχρονικά αυτά υποστήριζαν. Και την οικονομική ανάπτυξη, και την ασφάλεια της χώρος αλλά κυρίως τον ευρωπαϊκό-δυτικό προσανατολισμό.

Άρα η βάση συνεργασίας υπάρχει, τουλάχιστον υπό αυτή την άποψη. Η επικείμενη συζήτηση των προϋπολογισμών προσφέρει μια καλή ευκαιρία, εάν το επιθυμούν, να επιμένουν πάνω σ’ αυτό τον άξονα. Όχι κατ’ ανάγκη στο πλαίσιο μιας συνεργασίας. Αλλά με το τι θα ψηφίσουν στο τέλος του χρόνου εγκρίνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό. Εκεί θα δείξουν εάν μπορούν όντως να αποτελέσουν ανάχωμα του λαϊκισμού και του δογματισμού, όχι μόνο της Αριστεράς.

Γιατί μια συζήτηση στη Βουλή σε περίοδο εκλογών εμπεριέχει πάντοτε τον κίνδυνο διολίσθησης προς τον λαϊκισμό και τον δογματισμό. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος ακραίος για καταφύγει στον λαϊκισμό ούτε και αριστερός για να είναι δογματικός σε κάτι. Είναι πολλά τα παραδείγματα πολιτικών και βουλευτών οι οποίοι ήταν και λαϊκιστές και δογματικοί στα όσα έλεγαν.

Αυτή στη στιγμή οι «δυνάμεις του λαϊκισμού» υφαίνουν μια έντεχνη συνεργασία ενόψει βουλευτικών εκλογών ευελπιστώντας ότι θα καταφέρουν να μετατραπούν σε ένα ισχυρό πόλο εξουσίας. Και αυτό δεν αφορά την κυπριακή Ακροδεξιά, αλλά ούτε και την κυπριακή Αριστερά. Αφορά νεοφανή σχήματα τα οποία με όχημα τον λαϊκισμό επιχειρούν να πλήξουν παραδοσιακές δυνάμεις τις οποίες εμφανίζουν ως επιζήμιες για τον τόπο.

Εάν δεν τα καταφέρουν να βρουν μια φόρμουλα συνεργασίας τότε θα συνεχίσουν να βλέπουν το εκτόπισμά τους να συρρικνώνεται. Οι όποιες διαρροές από τα συγκεκριμένα κόμματα προς άλλες δυνάμεις δεν θα σταματήσει μέσα από την αντιγραφή ανάλογων συμπεριφορών, αντιγράφοντας το λαϊκισμό και τον δογματισμό. Θα σταματήσουν μόνο με προτάσεις ουσίας η οποίες θα στείλουν το μήνυμα προς την κοινωνία και το εκλογικό σώμα ότι αυτό για το οποίο εργάζονται είναι το καλό του τόπου.

Εάν καταφύγουν στον λαϊκισμό και το δογματισμό, απλώς θα παίξουν στο γήπεδο εκείνων που ήδη έχουν καλύτερη «τεχνογνωσία» από αυτούς. Και σε μια τέτοια περίπτωση η ήττα τους πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Κι είναι ακριβώς που τους υποδεικνύει ο Χάρης Γεωργιάδης, εάν βεβαίως θέλουν να το λάβουν υπόψη.