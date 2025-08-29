Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ της κυβέρνησης για επαναπατρισμό ταλέντων προχωρά βήμα με βήμα. Με τη λειτουργία της ανανεωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Minds in Cyprus», οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν εφεξής να λάβουν ενημέρωση, όχι μόνο για τα κίνητρα, αλλά και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την επανεγκατάσταση τους στην Κύπρο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και ως ενίσχυση των όσων εξαγγέλθηκαν με στόχο να υπάρξει επαναπατρισμός Κυπρίων, η κυβέρνηση προωθεί έναν νέο θεσμό, με την στρατολόγηση Κυπρίων του εξωτερικού, που θα λειτουργούν ως «πρεσβευτές» του κυπριακού επιχειρείν. Αυτό το τελευταίο πρέπει να το δούμε στην πράξη. Είναι, όμως, μια κίνηση που φαίνεται ότι θα βοηθήσει το όλο εγχείρημα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της πλατφόρμα θα συνιστά, όπως συναφώς ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως γέφυρα με τους Κύπριους του εξωτερικού. Είναι σαφές πως μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία «Opportunities for Talent» του Υπουργείου Εργασίας, και μπορούν να βλέπουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο, να εγγράφονται και να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση για επαγγελματικές ευκαιρίες. Παράλληλα, είναι διαθέσιμη η πρώτη έκδοση της Πύλης Ενημέρωσης (Information Hub), που παρέχει χρήσιμα στοιχεία σε όσους εξετάζουν τον επαναπατρισμό τους.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία με την κίνηση αυτή θέτει πρόδηλους στόχους. Εν πρώτοις ε, διά των κινήτρων, ενθαρρύνει Κυπρίους που εργάζονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν. Διευκολύνει την επιστροφή τους και ταυτόχρονα με τα κίνητρα ενθαρρύνει όσους το σκέφτονται. Κατά δεύτερο, η κίνηση αυτή, η πρωτοβουλία, δείχνει πως η Κύπρος και θέλει και το επιβεβαιώνει στην πράξη ότι ενδιαφέρεται και επενδύει στους απόδημους.

ΑΛΛΩΣΤΕ κάθε χρόνο πραγματοποιείται παγκόσμιο συνέδριο αποδήμων, των Κυπρίων της διασποράς. Το γεγονός ότι αυτή η σύναξη γίνεται κάθε χρόνο αυτό επιβεβαιώνει τη σχέση, τη σύνδεση της πατρίδας με τους ξενιτεμένους. Μια σχέση διαρκής και συνεχώς αναβαθμιζόμενη και εκ των πραγμάτων στενή.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ πως το εγχείρημα του επαναπατρισμού δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθώς τέτοιες αποφάσεις δεν είναι της στιγμής, αλλά αποτέλεσμα προβληματισμού. Αφορά το μέλλον τους καθενός χωριστά, που θα πάρει την απόφαση για τον επαναπατρισμό. Ως εκ τούτου θα πρέπει δια της προώθησης αυτής της πρωτοβουλίας και να ενθαρρυνθούν οι συμπατριώτες μας και να πειστούν πως η επιστροφή τους στην πατρίδα θα τους βοηθήσει πολλαπλώς.