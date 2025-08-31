>Σε ειδική ενότητα της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, περιλαμβάνεται νέα λίστα με «παραδείγματα εκδηλώσεων Ρωσοφοβίας», στην οποία φιγουράρουν τα ονόματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γιώργου Γεραπετρίτη, της Κατερίνας Σακελλαροπούλου και του Θόδωρου Ρουσόπουλου. Οι τέσσερις Έλληνες πολιτικοί, περιλαμβάνονται στη ρωσική μαύρη λίστα για δηλώσεις τους που έγιναν το 2024 και το 2025. Η πιο πάνω είδηση είναι γνωστή εδώ και εβδομάδες. Οι κατονομαζόμενοι ώς Personae Non Gratae (δηλαδή, ανεπιθύμητα πρόσωπα) από το Κρεμλίνο, ορθώς δεν απάντησαν.

>Πολλοί έγκυροι αναλυτές όμως, απάντησαν ως έπρεπε σε αυτήν την πρωτοφανή για τα διπλωματικά θέσμια ανάρτηση. Και εξηγούν στους θιγμένους μερικά πολύ απλά πράγματα. Τι πάει να πει «ρωσοφοβία», αλήθεια; Ό,τι φοβάσαι τους Ρώσους; Ό,τι δεν συμφωνείς με την πολιτική της χώρας; Και το δεύτερο συνθετικό της λέξης, τι υπονοεί τάχα; Ό,τι επειδή τους εχθρεύεσαι (κατά την εκτίμηση των κρατούντων..) διότι είναι «μεγάλη δύναμη, πράγματι, τους φθονείς; Ή ακόμα, επειδή έχουν πολύ χρήμα (καθαρό ή ακάθαρτο, αδιάφορο…), τους κάνεις υποκλίσεις, τους κάνεις κολλητούς, τους δίνεις διαβατήρια, που δεν ανήκουν αποκλειστικά σε σένα, αλλά σε άλλες 27 χώρες, και γίνεσαι συμπατριώτης και «σύντροφος»; Tο τελευταίο, είναι απομεινάρι του παλιού φερετζέ!…

>Όπως ξέρουμε, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου ηγείται ο κραταιός Σεργκέι Λαβρόφ, 75, από το 2004, ανέβασε στην επίσημη ιστοσελίδα του μία λίστα με «Παραδείγματα Ρωσοφοβικών Εκδηλώσεων». Μεταξύ άλλων, αναφέρεται επικριτικά εναντίον αρχηγών κρατών, υπουργών, βουλευτών , διπλωματών, δημοσιογράφων και άλλων δημόσιων ανθρώπων (συγγραφείς, ακαδημαϊκούς, κλπ).

Μέσα σ’ αυτήν την «μαύρη λίστα», όσον αφορά την Ελλάδα (υπάρχουν και άλλες χώρες στο τεφτέρι τους), δακτυλοδεικτούμενοι του Κρεμλίνου είναι, μεταξύ άλλων: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, και η τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Κι από την Κύπρο, ο νυν Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

>Στ’ αλήθεια, όσον αφορά την τελευταία, «κυπριακή ενότητα», δεν πέρασε από το μυαλό του εκεί πολιτμπιρό, ότι ετούτη η χώρα, υπέστη παρόμοια, και χειρότερη, εισβολή από ξένη δύναμη, την Τουρκία, που υποδούλωσε το μισό νησί, το εποίκησε, και πουλά τώρα περιουσίες που δεν του ανήκουν, και μάλιστα από τους καλύτερους πελάτες του είναι οι Ρώσοι! Μάλιστα! Μερικοί από τους οποίους πήραν κυπριακή-ευρωπαική υπηκοότητα, και τώρα αγοράζουν αβέρτα. Πέραν αυτού, οι «φίλοι μας οι Ρώσοι», άνοιξαν τώρα και δικό τους Προξενείο στα κατεχόμενα. Που, υποτίθεται, ότι δεν αναγνωρίζουν…

>Κι όμως, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, «η απόφαση για το άνοιγμα του προξενείου υπογραμμίζει την αυξανόμενη παρουσία και επιρροή Ρώσων υπηκόων στη βόρεια Κύπρο, μια περιοχή που παραμένει διεθνώς μη αναγνωρισμένη εκτός από την Τουρκία. Η ίδρυση του προξενείου θεωρείται επίσης ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες της ρωσικής κοινότητας σε αυτό το μέρος του νησιού, η οποία συνεχίζει να επεκτείνεται παρά τις συνεχιζόμενες πολιτικές εντάσεις.»

Μάλιστα! Παρά «τις εντάσεις…». Ένταση, η εισβολή και κατοχή εδάφους που δεν σου ανήκει. Ιδού, και η κατάληξη της σχετικής ανακοίνωσης του ρωσικού ΥΠΕΞ: «Αυτή η κίνηση της Ρωσίας αντικατοπτρίζει την ευρύτερη στρατηγική της να διατηρήσει και να ενισχύσει τους δεσμούς της με τις κοινότητες της διασποράς της, ακόμη και σε περιοχές με περίπλοκες πολιτικές καταστάσεις.» Ακόμα και σε περιοχές με περίπλοκες καταστάσεις!…

ΥΓ: Ιδού και το κερασάκι στη τούρτα από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέϊ Λαβρόφ, που είπε το εξής εξωφρενικό: «Η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει την μακεδονική μειονότητα, καταπιέζει την τουρκική, συμπεριφέρεται με βαρβαρότητα στους μετανάστες και δεν τους δίνει δικαίωμα ψήφου». Εύγε σύντροφέ!

Εικονογράφηση: Καρικατούρα του Λαβρόφ, από τον Νεοζηλανδό καλλιτέχνη Webb Murray