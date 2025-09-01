Καλημέρα σας. Καλή Εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλό αποκαλόκαιρο. Όλα τα «καλά» μαζί.

Μέσα στη μικρή προσευχή μου κάθε πρωί που ξυπνώ, παρακαλώ, όχι μόνο τον δικό μου Θεό, αλλά και τους Θεούς όλων των άλλων, να σταματήσουν τους πολέμους. Όλους.

Ιδιαίτερα δε, αυτούς στην Ουκρανία (που σήμερα μετράει 1286 μέρες από τη μέρα που εισέβαλε ο Πούτιν), όπως και στη Γάζα (696 μέρες από τη στιγμή που η Χαμάς έσφαξε περίπου 2000 ανθρώπους, άμαχους πολίτες, και άρπαξε περίπου 250 ομήρους, από τους οποίους κρατεί ακόμα σχεδόν 50 – τους πιο πολλούς από αυτούς, τους δίνει πίσω με το σταγονόμετρο και νεκρούς, Θεός ξέρει για πόσο καιρό…).

Τα ποσά που έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα στους δύο αυτούς πολέμους για πολεμικό υλικό είναι ανυπολόγιστα, και μέχρι αυτή τη στιγμή, αξιόπιστη αναφορά σε αυτό δεν υπάρχει.

Το θέμα είναι πόσο κοστίζουν αυτοί οι πόλεμοι στους πληθυσμούς των εμπλεκόμενων χωρών.

Ενδεικτικά, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία 600 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα λόγω απουσιών από την εργασία, σύμφωνα με την Τράπεζα του Ισραήλ.

Αυτό ισοδυναμεί με περίπου το 6% του εβδομαδιαίου ΑΕΠ. Η τράπεζα δήλωσε επίσης ότι η εκτίμηση δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική ζημιά και δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που προκλήθηκαν από την απουσία Παλαιστινίων και ξένων εργαζομένων.

Από την άλλη πλευρά, η υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ δήλωσε ότι το ημερήσιο άμεσο κόστος του πολέμου στη Γάζα για τη χώρα της είναι περίπου 246 εκατομμύρια.

Από την άλλη πλευρά, αντλώντας επιβεβαιωμένα στοιχεία από την Wikipedia, αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί δραματικά ο αριθμός ο αριθμός των Παλαιστινίων που ζουν σε φτώχεια από τον Νοέμβριο του 2023 που ξεκίνησαν τα πολεμικά αντίποινα του Τελ Αβίβ μετά τη σφαγή του Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ. Ο αριθμός των Παλαιστινίων που ζουν τώρα σε «ακραία φτώχεια» (ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν ο άνθρωπος μένει χωρίς σπίτι, είτε γιατί έχει βομβαρδιστεί, είτε επειδή το μέρος έχει ερημωθεί και είναι πολύ επικίνδυνο), αυξήθηκε κατά 300.000. Η ανεργία έφτασε το 57% στις περιοχές που ελέγχονται από τους Παλαιστινίους. Ως αποτέλεσμα, έχουν χαθεί μισό εκατομμύριο δουλειές.

Όχι πως ήταν ανθηρές οι υποδομές και η οικονομία στη Γάζα πριν τον πόλεμο. Κάθε άλλο. To 61% του πληθυσμού ζούσε κάτω από τη «γραμμή της φτώχειας». Ο πόλεμος χειροτέρεψε τα πάντα. Τεράστιες ζημιές σε σπίτια και πολυκατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία, συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως και της ασφάλειας των τροφίμων, που έτσι κι αλλιώς είναι πλέον δυσεύρετα.

Τέλος, και πάντα με στοιχεία ελεγμένα από την Wikipedia, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) ανέφερε ότι οι πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθυστέρησαν σημαντικά την ανάπτυξη στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη κατά 11-16 χρόνια.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2023, η παλαιστινιακή οικονομία είχε χάσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με την οικονομία της Γάζας να συρρικνώνεται κατά 80% στο τέταρτο τρίμηνο. Τον Μάιο του 2024, αναφέρθηκε ότι 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις είχαν εξαφανιστεί, βυθίζοντας 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια.

Στη φωτογραφία που βλέπετε, η Γάζα σήμερα. Που δεν έχει τίποτ’ άλλο πιά να χάσει!… Αύριο, θα αναφερθώ και στην καταστροφή που έχει γίνει στην Ουκρανία.