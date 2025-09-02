ΑΠΟ τις 19 Ιουλίου 2025 το κατοχικό καθεστώς κρατά παράνομα και χωρίς λόγο πέντε Ελληνοκύπριους. Η κατοχική δύναμη έχει, ως γνωστό, απαγάγει τους πέντε συμπατριώτες μας και έκτοτε με «δίκες»- παρωδία, επιμένει να τους κρατά παρανόμως, χωρίς να προβάλλει οποιαδήποτε αληθοφανή κατηγορία. Για την ακρίβεια οι κατηγορίες στερούνται σοβαρότητας και είναι αστήρικτες. Δεν μπορούν να τεκμηριωθούν.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλοι οι στόχοι και οι επιδιώξεις της κατοχικής πλευράς. Έχουν απαγάγει τους Ελληνοκύπριους για εκδικητικούς λόγους και επιχειρούν να εκβιάσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι σαφές, με τα όσα συζητούνται στη δημόσια σφαίρα, κυρίως στα κατεχόμενα, ότι οι απαγωγές αυτές, πρόκειται για πράξη αντιποίνων για τη σύλληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών. Παράλληλα, τίθεται και μια ακόμη παράμετρο. Θέλουν να ανταλλάξουν, όπως φαίνεται, τους πέντε παρανόμως απαχθέντες με τον γνωστό Τουρκοεβραίο σφετεριστή, Σιμόν Αϊκούτ. Αυτό δεν τέθηκε από τουρκικής πλευράς αλλά συζητείται συνεχώς στα κατεχόμενα.

ΒΕΒΑΙΑ πρόκειται για δυο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είναι γνωστό και ισχύει και σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, η νομοθετική εξουσία λειτουργεί ανεξάρτητα. Και σίγουρα η Κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει, για πολιτικούς λόγους, και να αποφυλακίσει ένα πρόσωπο, το οποίο δικάζεται.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία προσπαθεί με κάθε τρόπο να απελευθερώσει τους πέντε. Το κάνει από την πρώτη ημέρα. Προσπαθεί διά ισχυρών διεθνών παρεμβάσεων να πιεσθεί η κατοχική δύναμη και να απελευθερωθούν οι πέντε Ελληνοκύπριοι. Η τελευταία παρέμβαση είναι αυτή του υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου. Το έθεσε σε παρέμβασή του στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 29 και 30 Αυγούστου 2025. Έθεσε το θέμα των πέντε απαχθέντων από την πρώτη στιγμή και με επιστολές.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ από τους εταίρους μας στην Ε.Ε., αλλά και τρίτους, να παρέμβουν αποφασιστικά και να αναγκάσουν ή να «πείσουν» την κατοχική δύναμη να τερματίσει την παράνομη κράτηση των πέντε απαχθέντων. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες και θα πρέπει- οφείλουν- να παλέψουν για την απελευθέρωσή τους.

ΤΗΝ ίδια ώρα όσοι επισκέπτονται τα κατεχόμενα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υποψιασμένοι. Κι αυτό επειδή είναι σαφές ότι η κατοχική πλευρά έχει αλλάξει τακτική. Προφανώς και ανά πάσα στιγμή, αυθαίρετα, η κατοχική δύναμη μπορεί να προχωρήσει σε απαγωγές Ελληνοκυπρίων.