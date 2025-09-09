Η ΚΥΠΡΟΣ απέδειξε πως μπορεί να διοργανώσει και με επιτυχία διεθνείς συναντήσεις. Πρόσφατα η χώρα μας διοργάνωσε έναν από τους ομίλους του FIBA EuroBasket 2025. Κι όχι μόνο ανέλαβε να φιλοξενήσει αυτή τη διοργάνωση, αλλά το έκανε με επιτυχία. Κι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι όσοι παρακολούθησαν αλλά πρωτίστως συμμετείχαν.

ΤΟΥΤΟ συνιστά μεγάλη επιτυχία για την Κύπρο, που είχε την πρωτοβουλία, διεκδίκησε τη διοργάνωση και τα κατάφερε πολύ καλά. Τίποτε δεν ήταν δεδομένο. Ούτε ήταν δεδομένο ότι η FIBA θα μας έδινε τη διοργάνωση, αλλά ούτε πως όλα θα κυλούσαν καλύτερα από τις όποιες αισιόδοξες προβλέψεις.

ΜΕ αφορμή τις αναφορές μας αυτές, θα πρέπει να αναφερθούμε σε όλους όσους είχαν εμπλακεί, εργασθεί για να πετύχει αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Από την ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, την Οργανωτική Επιτροπή, τους εθελοντές. Εργάσθηκαν με επαγγελματισμό και όραμα.

ΤΕΤΟΙΕΣ επιτυχίες αφήνουν αποτύπωμα διεθνώς. Μπαίνει η Κύπρος στην εξίσωση. Μπορεί να μην μπορούμε να ανταγωνιστούμε στο αγωνιστικό πεδίο με ισχυρές και παραδοσιακές εθνικές ομάδες, να μην έχουμε την ίδια παράδοση και σε σωματειακό πεδίο, αλλά αποδείξαμε πως οργανωτικά τα πάμε καλά. Διεθνείς διοργανώσεις στην καλαθόσφαιρα έχουν ξαναγίνει στην Κύπρο, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Ήταν η πρώτη φορά.

ΔΩΣΑΜΕ διαπιστευτήρια και περάσαμε τις εξετάσεις. Η Κύπρος θα διεκδικήσει και άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχει δηλώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Κι αυτό πρέπει να επιδιωχθεί. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, «να συγχαρούμε την Ομοσπονδία για την εξαιρετική διοργάνωση και από αύριο ξεκινά η δουλειά για την επόμενη διοργάνωση που θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο. Βλέπουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες και ευρύτερα, στο πλαίσιο που προσεγγίσαμε από την αρχή αυτό το Ευρωμπάσκετ, το οποίο είναι μια επένδυση για τους νέους μας, μια επένδυση για τον κυπριακό αθλητισμό.»

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η Κυπριακή Δημοκρατία, με τέτοιες επιτυχείς διοργανώσεις, δημιουργεί προηγούμενο. Μπήκε στο κάδρο των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Μπορεί να μπει στο κάδρο κι άλλων διοργανώσεων. Αυτό ενισχύει την καλή φήμη της χώρας και το θετικό της αποτύπωμα.,

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ διοργάνωση επιβεβαιώνει πως όταν έχουμε μπροστά μας ένα σχέδιο, ένα έργο, μπορούμε να προχωρήσουμε, να το υλοποιήσουμε. Κι αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλους όσους δεν προτάσσουν το συλλογικό αλλά το ατομικό, τουμπάροντας ενίοτε πολλά έργα και σχέδια, έργα.