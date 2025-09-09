«Επιστρέφω ενεργά στα πολιτικά δρώμενα, όχι από υποχρέωση αλλά από επιλογή να βοηθήσω να αναδειχθεί ξανά ο Συναγερμός ως η ηγέτιδα πολιτική δύναμη του τόπου». Με αυτή τη βαρύγδουπη δήλωση ανακοίνωσε με συνέντευξή του στην «Κ» ότι θα διεκδικήσει θέση στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές ο Γιώργος Παμπορίδης. Κάποιος μπορεί να θεωρήσει πως η τοποθέτηση γίνεται δίκην σωτήρος. Ή έστω ότι εκπέμπει περισσή αλαζονεία. Η στήλη θα αποφύγει και τα δύο. Πλην, όμως, έχοντας διέλθει τις κατά καιρούς τοποθετήσεις του, οφείλει να αναδείξει μια πολιτική ανακολουθία.

Στόχος δεν είναι να πληγεί προσωπικά ο υπό αναφορά πολιτικός. Κάτι τέτοιο είναι ήσσονος σημασίας. Εκείνο το οποίο έχει αξία είναι να καταδειχθεί πως οι πολιτικοί συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών. Ακόμη κι εκείνοι, που έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικοί και με σημαντικό έργο, όπως ο Γιώργος Παμπορίδης.

Ας δούμε κάποιες τοποθετήσεις του τα τελευταία χρόνια. Στις 17 Ιανουαρίου 2022, σε συνέντευξή του στην «Κ», όταν συζητείτο ενδεχόμενη υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές με το ΑΚΕΛ, ρωτήθηκε τι απαντά σε όσους λένε ότι στις εκλογές τρέχουν τρεις συναγερμικοί (Χριστοδουλίδης και Αβέρωφ οι άλλοι δύο).

Ορίστε τι απάντησε: «Είναι σημαντικό για κάποιους να με χαρακτηρίσουν συναγερμικό στην παρούσα φάση, γιατί προφανώς εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Όμως, εξίσου σημαντικό ήταν για κάποιους ενόσω ήμουν υπουργός να με ταμπελώσουν ως αριστερό».

Ο δημοσιογράφος επιμένει και ρωτά: «Εσείς δεν δηλώνετε πλέον συναγερμικός;». Ξεκάθαρη η απάντηση Παμπορίδη: «Υπήρξα συναγερμικός από μαθητής. Αν και ουδέποτε διεκδίκησα οποιαδήποτε θέση μέσα στο σύστημα που λέγεται ΔΗΣΥ. Κατέθεσα ως όφειλα τις ανησυχίες μου το 2018 δημόσια, με αποκορύφωμα το πολιτικό γραφείο του 2019 μετά τις ευρωεκλογές, όπου παρέστην, είπα όλα τα κακώς κείμενα σε δημόσια συνεδρίαση, τους κάλεσα να παραιτηθούν και να κηρύξουν ιδεολογικό και εκλογικό συνέδριο και δυστυχώς χλευάστηκα και δεν υποστηρίχθηκα από κανέναν. Από εκείνη τη μέρα, εδώ και δυόμισι χρόνια, αποχώρησα από τον χώρο του ΔΗΣΥ και δεν έχω καμία απολύτως σχέση με το κόμμα. Αισθάνθηκα ξένο σώμα στον ΔΗΣΥ και αποχώρησα».

Σημειώστε τη θέση: «Ξένο σώμα και αποχώρησα». Τον Ιούλιο του 2023, ο Παμπορίδης συνεχίζει να αισθάνεται ξένο σώμα στον ΔΗΣΥ. Τόσο ξένο, ώστε ετοιμάζεται να δημιουργήσει πολιτική πλατφόρμα. Σε νέα συνέντευξη σημειώνει: «Προχωρούμε με κάποιους φίλους στη δημιουργία μιας πολιτικής πλατφόρμας, ενός διαδραστικού εργαστηρίου πολιτικής μεταρρύθμισης. Στόχος είναι η πολιτική παρέμβαση στα δημόσια πράγματα».

Σε ερώτηση ποιο θα είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο της πλατφόρμας, απαντά: «Δεν θα έχει ιδεολογικό στίγμα. Θα είναι μια πλατφόρμα που θα καλύπτει όλους τους χώρους και θα ενθαρρύνει την έκφραση ελεύθερης άποψης…».

Τις αποστάσεις από τον ΔΗΣΥ τις συντηρούσε μέχρι και πριν δύο μήνες. Σε συνέντευξη στον «Φ» στις 13 Ιουλίου 2025, μόνο κολακευτικά δεν μιλάει για την ηγεσία του κόμματος: «Αυτό που βλέπω απέξω είναι ότι υπάρχει μια νέα ηγεσία με δημοφιλία, η οποία όμως, δύο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να ανατάξει τον ΔΗΣΥ στις σωστές κατευθύνσεις».

Συνεχίζει: «Η σημερινή ηγεσία είναι αυτή που είναι. Αν είχε ένα πειστικό αφήγημα και παρουσίαζε ένα όραμα που εκφράζει τις αρχές και αξίες του ΔΗΣΥ, όπως εγώ τις αντιλαμβάνομαι από το 1982 που εντάχθηκα, δεν θα είχα πρόβλημα να βοηθήσω. Αλλά δεν διακρίνω τέτοιες στοχεύσεις».

Και καταλήγει: «Η Αννίτα Δημητρίου έλαβε καθαρή εντολή. Δεν έχει δικαιολογία να μην παρουσιάζει το δικό της αφήγημα. Το να προσπαθεί να ικανοποιήσει τον Αβέρωφ, τον Αναστασιάδη, τον Παμπορίδη ή οποιονδήποτε άλλο, μόνο και μόνο για να είναι αρεστή, δεν γίνεται. Η θέση του προέδρου του ΔΗΣΥ απαιτεί ηγετικές ικανότητες. Απαιτεί ηγεσία, όχι διαχείριση επιθυμιών του κόσμου. Αν ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόμασταν ηγέτες αλλά διεκπεραιωτές. Ο κόσμος του ΔΗΣΥ θέλει στιβαρή ηγεσία που θα τον βγάλει από τις γκρίζες ζώνες του λαϊκισμού, θα διατυπώσει ξεκάθαρα τις αρχές και αξίες με τις οποίες ανατραφήκαμε και θα τις ακολουθήσει».

Τα προαναφερθέντα λέχθηκαν μόλις πριν από δύο μήνες. Τώρα, όμως, επιστρέφει. Εύλογο το ερώτημα. Τι άλλαξε από όλα αυτά τα οποία διατυμπάνιζε; Προφανώς τίποτα. Δεν το λέμε εμείς αλλά ο ίδιος. Σε προχθεσινή συνέντευξη στην «Κ», ερωτηθείς αν συζήτησε τα ανωτέρω με την Αννίτα Δημητρίου, απάντησε με ένα ξεκάθαρο «όχι».

Πίσω από αυτές τις τοποθετήσεις Παμπορίδη, εύκολα ο καθένας μπορεί να διακρίνει έναν πολιτικό καιροσκοπισμό, με στόχο την απόκτηση της εξουσίας. Πρώτα δοκίμασε να αποκτήσει την εξουσία κόβοντας τον ομφάλιο λώρο με τον ΔΗΣΥ και φλερτάροντας με το ΑΚΕΛ. Όταν δεν του βγήκε, μετά τις προεδρικές του ’23, επιχείρησε να παίξει παιγνίδι ηγεσίας εντός ΔΗΣΥ αλλά διαπίστωσε, όπως ομολόγησε, ότι το παιγνίδι ήταν πιασμένο. Στη συνέχεια δοκίμασε να πλεύσει εκτός κομμάτων, δημιουργώντας ανεξάρτητη πολιτική πλατφόρμα. Και τώρα, επιστρέφει για να διεκδικήσει έδρα με τον ΔΗΣΥ. Προφανώς, έχοντας αντιληφθεί πως μόνο εκ των έσω μπορεί κάποια στιγμή να κτυπήσει την εξουσία.

Ο Παμπορίδης, ως υπουργός, απέδειξε ικανότητες. Ότι είναι δυναμικός και αποτελεσματικός. Πέρασε το ΓεΣΥ ανάμεσα σε Σκύλλα και Χάρυβδη. Με αυτή την πολιτική συμπεριφορά, όμως, υποτιμά τους πολίτες. Και αδικεί τον εαυτό του.

ΥΓ: Η στήλη ελπίζει να μην την εντάξει στα «εργοστάσια λάσπης και συκοφαντίας» στα οποία αναφέρθηκε προχθές. Γνωρίζει καλά πώς ποτέ δεν ήταν ενταγμένη σε οποιοδήποτε «εργοστάσιο».