Οι μηχανές της προεκλογικής για τις βουλευτικές εκλογές έχουν ανάψει στην Πινδάρου και ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπαίνει από νωρίς στην πιο δύσκολη ίσως μάχη της σύγχρονης ιστορίας του. Το αποτέλεσμα της κάλπης του ερχόμενου Μαΐου θα καθορίσει το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας και τον ρόλο που θα έχει σε αυτό ο ΔΗΣΥ ως η πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη. Οι εκλογές είναι ταυτόχρονα μια μάχη επιβίωσης για τη σημερινή ηγεσία του κόμματος, με την Αννίτα Δημητρίου να βρίσκεται ενώπιον της μεγαλύτερης δοκιμασίας από την ημέρα που ανέλαβε τα κομματικά ηνία. Ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ανατροπές, ενώ, αντίθετα, μια εκλογική επιτυχία θα αποτελέσει για την ίδια δυναμική και ισχυρό χαρτί για τη συνέχεια.

Το σκηνικό στο συναγερμικό στρατόπεδο είναι σύνθετο. Οι πληγές από τις προεδρικές εκλογές δεν έχουν κλείσει, οι προσωπικές φιλοδοξίες και ατζέντες συνεχίζουν να διαταράσσουν τις εσωκομματικές ισορροπίες, ενώ και η ηγεσία του κόμματος δείχνει συχνά αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης. Δέχεται, εξάλλου, συχνά κριτική για τον τρόπο που το κόμμα ασκεί πολιτική, ενώ μια μερίδα της βάσης είτε παραμένει αδρανής είτε κινείται προς άλλες κατευθύνσεις, κυρίως προς το ΕΛΑΜ. Παράλληλα, δεν έχει βρεθεί ακόμη η φόρμουλα που να διατηρεί τις ισορροπίες στη σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η αναμέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη και γι’ αυτό η ηγεσία του κόμματος μπήκε από νωρίς στην προεκλογική. Η προσπάθεια κινείται ουσιαστικά σε συγκεκριμένους άξονες: Πρώτος στόχος η πρωτιά και η εξασφάλιση ενός ποσοστού όσο το δυνατό πιο κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών.

Πρώτον: Υποψήφιοι προσωπικότητες – η απάντηση σε ΕΛΑΜ και Οδυσσέα

Το τελευταίο διάστημα αυξήθηκαν οι παρασκηνιακές διεργασίες για την ενίσχυση του ψηφοδελτίου με προσωπικότητες που θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης. Η τάση που καταγράφεται στην κοινωνία είναι ότι ο κόσμος επιλέγει σε μεγάλο βαθμό πρόσωπα, και ο ΔΗΣΥ διατηρεί ακόμη δεξαμενή στελεχών. Οι υποψηφιότητες Παμπορίδη και Ανθούση αποτελούν σημαντικές προσθήκες στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Λευκωσίας, στοχεύοντας την αστική κοινωνία, η οποία παραδοσιακά αποτελούσε δεξαμενή ψήφων για τον ΔΗΣΥ. Σημαντική επιτυχία θεωρείται και η συμπερίληψη του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην στην επαρχία Αμμοχώστου. Πρόκειται για προσωπικότητα που αναμένεται να φέρει ψήφους, ιδιαίτερα από την εθνικόφρονα δεξιά, σε μια επαρχία όπου ο ΔΗΣΥ κατέγραφε σημαντικές διαρροές προς το ΕΛΑΜ.

Η παρουσία προσωπικοτήτων στο ψηφοδέλτιο είναι το όπλο που θέλει να προτάξει ο ΔΗΣΥ για να ανακόψει διαρροές είτε προς το ΕΛΑΜ είτε προς το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Δεύτερον: Εκστρατεία από κοινότητα σε κοινότητα

Η ηγεσία του κόμματος επενδύει στην προσωπική επαφή και στα υψηλά ποσοστά δημοφιλίας της, με μια μεγάλη πορεία προς τη βάση και την ευρύτερη κοινωνία. Έχει προγραμματιστεί παγκύπρια εκστρατεία ώστε έως τις εκλογές η ηγεσία και στελέχη του κόμματος να επισκεφθούν κάθε κοινότητα της Κύπρου και να συνομιλήσουν με όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και στελέχη. Η αρχή έγινε την περασμένη εβδομάδα με επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της ορεινής Λεμεσού.

Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά τόσο νωρίς, καθώς συνήθως η ηγεσία έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία στο τελευταίο στάδιο της προεκλογικής, κορυφώνοντας την αντεπίθεση. Η κίνηση έτυχε διαφορετικών ερμηνειών, με ορισμένους να κάνουν λόγο για προσωπική εκστρατεία της Αννίτας Δημητρίου ενόψει των όποιων εξελίξεων την επόμενη μέρα των βουλευτικών εκλογών.

Τρίτον: Η προοπτική συνεργασίας με την κεντροδεξιά

Η πρόταση που εκφράζεται κυρίως από τον Χάρη Γεωργιάδη για μια ευρύτερη συνεργασία κομμάτων του κεντροδεξιού χώρου και η οποία αναλύθηκε στην τελευταία συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ δίνει νέα προοπτική. Η πρόταση αφορά κατ’ αρχάς συνεργασία σε επίπεδο πολιτικών και η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση θα αποτελέσει καλό τεστ, όπως και η συζήτηση για τους προϋπολογισμούς.

Το πώς αυτή η συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί σε εκλογική είναι ερώτημα με δύσκολη απάντηση. Η όποια συνεννόηση για την Προεδρία της Βουλής είναι το εύκολο κομμάτι — άλλωστε υπήρξε συνεργασία και στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ζητούμενο είναι πώς μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω ενόψει προεδρικών, δεδομένου ότι ο ΔΗΣΥ είναι στην αντιπολίτευση ενώ ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ στη συμπολίτευση. Η μία ανάγνωση λέει ότι ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ αποσύρουν κάποια στιγμή τη στήριξή τους προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη και χτίζεται νέο σκηνικό. Σύμφωνα με δεύτερη ανάγνωση, είναι ευκολότερο ο ΔΗΣΥ να προσεγγίσει την κυβερνητική πλευρά και να συναντηθεί με τα άλλα δύο κόμματα, παρά το αντίστροφο. Βαρόμετρο στις όποιες εξελίξεις θα είναι ασφαλώς το αποτέλεσμα των εκλογών.

Τέταρτον: Οι σχέσεις με την κυβέρνηση

Το ζήτημα αποτελεί δύσκολη εξίσωση, από τη στιγμή που πολύ μεγάλη μερίδα συναγερμικών βρίσκεται ή κινείται κοντά στον Νίκο Χριστοδουλίδη — η πρόσφατη σύναξη της Λεμεσού το αποδεικνύει, όπως και άλλες μικρότερες συγκεντρώσεις. Τα άτομα αυτά είναι συναγερμικοί και η ηγεσία θέλει την ψήφο τους. Πολλοί, που μπορεί να μην θεωρούνται άνθρωποι του κύκλου Χριστοδουλίδη, δεν αντιμετωπίζουν την κυβέρνησή του ως κάτι διαφορετικό. Άλλωστε το 70% των συναγερμικών στον β’ γύρο τον ψήφισε. Από την άλλη υπάρχει και ομάδα συναγερμικών για τους οποίους η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποτελεί «κόκκινο πανί». Συνεπώς απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί.

Πέμπτον: Αποφυγή επικοινωνιακών λαθών

Στους συναγερμικούς κύκλους συζητείται ότι το προσεχές διάστημα πρέπει να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να στοιχίσουν στο κόμμα. Υπάρχουν αρκετά «καυτά» κεφάλαια, των οποίων η διαχείριση δεν είναι εύκολη. Η τοποθέτηση επί θεμάτων πολιτικής χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Αντίστροφη μέτρηση για εκλογές

Η πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές ξεκινά μεθαύριο με την υποβολή ενδιαφέροντος από τα μέλη του κόμματος για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας τους. Μέχρι τότε θα ολοκληρωθεί και η ανακοίνωση των αριστίνδην υποψηφίων, με την προσπάθεια τις τελευταίες ώρες να επικεντρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην εξεύρεση και τρίτου αριστίνδην για τη Λευκωσία.

Απ’ εκεί και πέρα, τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Επαρχία Λευκωσίας

Ο ΔΗΣΥ διατηρεί σήμερα πέντε έδρες. Από τους σημερινούς βουλευτές στη Λευκωσία, σίγουρα επαναδιεκδικούν οι Δημήτρης Δημητρίου και Σάβια Ορφανίδου. Οι Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Τορναρίτης έχουν συμπληρώσει το όριο των τριών θητειών και δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας. Ο Χάρης Γεωργιάδης δεν ενδιαφέρεται και δεν θα είναι υποψήφιος.

Στη συνέχεια, οι Γιώργος Παμπορίδης και Αναστασία Ανθούση είναι τα δύο ονόματα για τα οποία έγινε μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες και μπαίνουν στην εσωκομματική μάχη για θέση στο ψηφοδέλτιο. Επιπλέον ακούγονται τα ονόματα των Νεόφυτου Ζαμπά (αγγειοχειρουργού, μέλους ΠΓ), Μάριου Ηλία, Ανδρέα Καραμάνου, Πόλυ Κουρουσίδη (προέδρου του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων), Έλενας Κούσιου (δικηγόρου), Ανδρέα Κωνσταντίνου (αντιδημάρχου Αγλαντζιάς), Ξένιας Κωνσταντίνου (πρώην βουλεύτριας), Ζακ Μανιταρά, Χριστάκη Μελετιέ (κοινοτάρχη Κοκκινοτριμιθιάς), Κωνσταντίνου Μούντουκου, Χρίστου Πάλλη, Χαράλαμπου Πετρίδη (πρώην υπουργού Άμυνας), Θεόδωρου Τσάτσου, Χριστόφορου Χριστοφόρου και Γιώργου Χρυσάνθου (δημοσιογράφου).

Ως αριστίνδην υποψήφιοι θα είναι οι Δημήτρης Δημητρίου (πρώην βοηθός αρχηγός Αστυνομίας), Τίνα Παύλου (κλινική διευθύντρια Αγίας Σκέπης). Είχε προσεγγιστεί και ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, ο οποίος τελικά απάντησε αρνητικά.

Ερωτηματικό για τη Λευκωσία είναι αν τελικά οι θέσεις θα είναι 20 ή 19, κάτι που ουσιαστικά θα «κλειδώσει» δύο μέρες πριν από την εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση, προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου. Ο εκλογικός κατάλογος, με βάση τον οποίο θα κλειδώσουν οι έδρες κάθε επαρχίας, κλείνει στις 2 Οκτωβρίου. Αυτή τη στιγμή, με όσα ακούγονται, ο αριθμός των ενδιαφερομένων για υποψηφιότητα με τον ΔΗΣΥ στη Λευκωσία φτάνει τους 20. Οι δύο θέσεις είναι ήδη κατειλημμένες από τους αριστίνδην. Συνεπώς, υπό αυτά τα δεδομένα, σίγουρα θα στηθούν κάλπες για το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας.

Επαρχία Λεμεσού:

Η Λεμεσός είναι η δεύτερη επαρχία στην οποία αναμένεται να στηθούν κάλπες, καθώς ο αριθμός των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων του ψηφοδελτίου. Στις προηγούμενες βουλευτικές, ο πρόεδρος του κόμματος δεν άσκησε το δικαίωμα αριστίνδην. Στις επικείμενες εκλογές έχει ήδη ανακοινωθεί ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής της ΑΕΛ, Μιχάλης Κουνούνης. Αναμένεται ότι αύριο ή την Τρίτη θα ανακοινωθεί και η Αγγελική Ριαλά, εκπαιδευτικός και πρώην σύμβουλος και στενή συνεργάτιδα του πρώην υπουργού Παιδείας και επιτρόπου Ορεινών Περιοχών Κώστα Χαμπιαούρη. Είχε προσεγγιστεί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, και ο γνωστός δημοσιογράφος-παρουσιαστής Τάσος Τρύφωνος, ο οποίος τελικά απάντησε αρνητικά.

Στη Λεμεσό υπάρχουν 12 διαθέσιμες θέσεις ψηφοδελτίου. Παρότι οι πληθυσμιακές ισορροπίες με την Αμμόχωστο είναι λεπτές, δεν αναμένεται να αλλάξει ο αριθμός των εδρών. Συνεπώς, αφαιρώντας τους δύο αριστίνδην, οι ενδιαφερόμενοι θα διεκδικήσουν τις υπόλοιπες 10 διαθέσιμες θέσεις.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2021 ο ΔΗΣΥ είχε εκλέξει τρεις βουλευτές στη Λεμεσό. Από τα έδρανα αποχωρεί, λόγω καταστατικού (τρεις συνεχόμενες θητείες), ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος. Επαναδιεκδικούν η Φωτεινή Τσιρίδου και ο Νίκος Συκάς.

Ακούγονται ακόμη τα ονόματα των: Μιχάλη Βασιλείου, Τίμη Ευθυμίου, Ονησίφορου Ιορδάνους, Γιώργου Καραϊσκάκη, Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ανδρέα Νικολάου Κόκκινου, Λουκά Σπαθάρη, Αντώνη Στυλιανού, Μάριου Διογένους και Μιχάλη Φέλλα.

Επαρχία Αμμοχώστου:

Ο Πάρις Μάρκου, γιος του αγνοούμενου ήρωα Τάσου Μάρκου, ήταν ο πρώτος που ανακοινώθηκε ως αριστίνδην υποψήφιος από την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου. Είχε προσεγγιστεί και ο τέως υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας (πρώην βουλευτής με την «Αλληλεγγύη»), ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν θα είναι τελικά στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ.

Οι έδρες της Αμμοχώστου είναι 11, άρα τόσες και οι θέσεις στο ψηφοδέλτιο. Η μία καταλαμβάνεται από τον Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην. Στις προηγούμενες βουλευτικές ο ΔΗΣΥ είχε εκλέξει 4 βουλευτές στην Αμμόχωστο. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, δεν θα επαναδιεκδικήσει, ενώ ο Κυριάκος Χατζηγιάννης έχει συμπληρώσει το όριο των τριών συνεχόμενων θητειών. Επαναδιεκδικούν οι Γιώργος Κάρουλλας και Νίκος Γεωργίου. Συζητούνται επίσης τα ονόματα των: Μαργαρίτας Καϊμακλιώτη, Γιώργου Χατζηγεωργίου (διευθυντή του γραφείου της προέδρου του ΔΗΣΥ), Γιώργου Λυσανδρίδη (προέδρου ΠΕΠ), Παναγιώτη Μαούρη, Δημήτρη Κουμή και Ανδρέα Σιαμαρού.

Επαρχία Λάρνακας

Η επαρχία της προέδρου του κόμματος έχει κάποιες δυσκολίες. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι έξι, όμως πρακτικά ο ΔΗΣΥ εκλέγει εδώ και πολλά χρόνια έως δύο βουλευτές. Η πρόεδρος εκλέγεται χωρίς σταυρό προτίμησης και έχει δεδομένη τη μία θέση. Δεδομένου ότι επαναδιεκδικεί και ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά για κάποιους. Πέραν των δύο υφιστάμενων βουλευτών, ακούγεται το όνομα της Άντρεας Μανώλη, ενώ στη λίστα έχει προστεθεί και το όνομα του εκπαιδευτικού Μίλτου Μιλτιάδους.

Επαρχία Πάφου

Είναι η επαρχία που, όπως όλα δείχνουν, αυξάνει τις έδρες της από 4 σε 5, με τον ΔΗΣΥ να εκλέγει έναν βουλευτή. Υπό τα σημερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται ενδεχόμενο εσωκομματικών εκλογών. Την έδρα επαναδιεκδικεί ο νυν βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος. Ακούγονται τα ονόματα των Λίνου Τσοκκά (δημοτικού συμβούλου), Νικολέττας Κωνσταντίνου, Γιώργου Δημητριάδη και Σωτήρη Κουππάρη.

Επαρχία Κερύνειας

Η Κερύνεια διαθέτει συνολικά τρεις έδρες, με τον ΔΗΣΥ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις να εκλέγει δύο βουλευτές — προοπτική που υπάρχει, χωρίς να θεωρείται δεδομένη για τις επόμενες εκλογές. Δεν επαναδιεκδικεί ο Μάριος Μαυρίδης (συμπλήρωσε τρεις θητείες), ο οποίος ακούγεται ότι θα διεκδικήσει τη θέση του εκπροσώπου των Μαρωνιτών στη Βουλή. Επαναδιεκδικεί η Ρίτα Σούπερμαν. Συζητούνται τα ονόματα των Δήμου Γεωργιάδη (προέδρου ΝΕΔΗΣΥ) και Βασίλη Κουμέττου.

Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, η επιλογή των υποψηφίων βουλευτών σε γενικές ή αναπληρωματικές εκλογές γίνεται με σύγκληση της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον 45 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών.

Το Πολιτικό Γραφείο συνέρχεται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη σύγκληση των Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων και αποφασίζει το χρονοδιάγραμμα, τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, το τέλος αίτησης συμπερίληψης στο ψηφοδέλτιο, καθώς και την ημερομηνία σύγκλησης και τις λοιπές λεπτομέρειες κάθε συνέλευσης.\

Δικαίωμα αίτησης για συμπερίληψη στον κατάλογο υποψηφίων έχει κάθε μέλος που έχει εγγραφεί στο κόμμα τουλάχιστον 90 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης, καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος. Η αίτηση υποβάλλεται γραπτώς προς την οικεία Επαρχιακή Γραμματεία της εκλογικής περιφέρειας όπου ο αιτητής ενδιαφέρεται να υποβάλει υποψηφιότητα. Αντίγραφα αποστέλλονται στον αρμόδιο διευθυντή για έλεγχο εκλογικών δικαιωμάτων και στον διευθυντή Διοίκησης για ενημέρωση του Πολιτικού Γραφείου.

Στην Επαρχιακή Εκλογική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών τουλάχιστον 90 μέρες πριν από τη συνέλευση και είναι εκλογείς της αντίστοιχης περιφέρειας για σκοπούς βουλευτικών εκλογών.

Από τη διαδικασία επιλογής μέσω της Επαρχιακής Εκλογικής Συνέλευσης εξαιρούνται ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και οι αντιπρόεδροι του κόμματος. Οι θέσεις τους στο ψηφοδέλτιο προσμετρούν στις ποσοστώσεις.

Το αποτέλεσμα της Εκλογικής Συνέλευσης διαβιβάζεται στο Πολιτικό Γραφείο, το οποίο καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, εκτός αν συμμετέχει ο πρόεδρος, ο οποίος δύναται να ηγηθεί, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Ο πρόεδρος έχει δικαίωμα να περιλάβει στα ψηφοδέλτια αριθμό υποψηφίων μη μελών του κόμματος. Ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) ανά εκλογή και κατανέμεται κατ’ ανώτατο αριθμό ως εξής: Λευκωσία τρεις, Λεμεσός δύο, Αμμόχωστος δύο, Λάρνακα ένας, Πάφος ένας, Κερύνεια ένας. Η επιλογή αυτών γίνεται πριν από την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό των διαθέσιμων προς εκλογή θέσεων που θα επιλέξουν οι Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι υποβάλλουν ταυτόχρονα αίτηση εγγραφής μέλους στο κόμμα.

Εκλογές στις 4 Οκτωβρίου

Υπενθυμίζεται ότι το Πολιτικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που συνήλθε σε συνεδρία στις 12 Ιουλίου στη Λευκωσία, αποφάσισε όπως η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια του ΔΗΣΥ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη που είχαν εγγραφεί στο Κεντρικό Μητρώο Μελών μέχρι και την 11η Ιουνίου 2025 και τα οποία, κατά την ημερομηνία υποβολής, έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το κόμμα (συνδρομή μέλους για τα έτη 2025 και 2026).

Η υποβολή ενδιαφέροντος θα γίνεται δεκτή την Τρίτη, μεταξύ 09:00–13:00, στα κεντρικά ή επαρχιακά γραφεία του κόμματος ή διαδικτυακά στο https://my.disy.cy

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: συμπληρωμένη δήλωση υποψηφιότητας, πολιτική ταυτότητα ή αντίγραφο, απόδειξη/βεβαίωση πληρωμής συνδρομών για τα έτη 2025 και 2026, πρόσφατη φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ευκρίνειας, βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή, χρηματικό δικαίωμα €500 για συμμετοχή στις διαδικασίες και υπογεγραμμένη «Δήλωση Διαφάνειας».

Δικαίωμα συμμετοχής στις Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις της 4ης Οκτωβρίου 2025 έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό, τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών 90 ημέρες πριν (δηλαδή μέχρι και τις 6 Ιουλίου 2025) και είναι εκλογείς της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας.

Τα μέλη μπορούν να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προσέρχονται για τη ψηφοφορία ή εκ των προτέρων στα επαρχιακά γραφεία ή διαδικτυακά στην πύλη μελών https://my.disy.cy/.

Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου. Σε περίπτωση εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη υποψηφίων, ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που δικαιούται κάθε μέλος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό και όχι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων εδρών. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία των Επαρχιακών Εκλογικών Συνελεύσεων θα ανακοινωθούν μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.