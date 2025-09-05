Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, ως αριστίνδην υποψήφια, στην Επαρχία Λευκωσίας θα συμμετάσχει η Τίνα Παύλου, Κλινική Διευθύντρια της Αγίας Σκέπης.

Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι η Τίνα Παύλου δεν χρειάζεται συστάσεις και πρόσθεσε πως τη γνωρίζουν όλοι από το έργο και τη δράση της.

«Αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα για τον άνθρωπο, στην πρώτη γραμμή. Μέσα από την Αγία Σκέπη, έδωσε ελπίδα και πίστη εκεί όπου υπήρχε απόγνωση και εξάρτηση. Και το έκανε πάντοτε με σεμνότητα και ενσυναίσθηση. Η εμπειρία της και η βαθιά γνώση των κοινωνικών προβλημάτων την καθιστούν για μας πολύτιμη συνεργάτιδα στην κοινή μας προσπάθεια για ισότητα, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη», υπογράμμισε μεταξύ άλλων η κ. Δημητρίου.

Από την πλευρά της η κα Παύλου, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την τιμητική όπως είπε πρόταση, σημείωσε ότι δεν υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα που να μην έχει τη λύση του.

«Νιώθω ότι πάνω από όλα είναι η πρόληψη που δεν αφήνει τον άνθρωπο να οδηγείται σε αδιέξοδα. Αυτή η ευκαιρία που μου δίνεται είναι για μένα ο τρόπος να γίνω η φωνή σε πολύ περισσότερους ανθρώπους ώστε να μεταφέρω τις αγωνίες τους, τις ελπίδες τους και ότι χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, οι συμπολίτες μας, στο κέντρο λήψης των αποφάσεων», τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Παύλου.