Τι μπορεί να εξεγείρει σήμερα τους νέους; Τι μπορεί να τους κάνει να επαναστατήσουν, ακόμα και να θυσιαστούν; Το 1968 οι νέοι στη Γαλλία άρχισαν μια επανάσταση για θέματα που αφορούσαν την ελευθερία στον πανεπιστημιακό χώρο, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε παλλαϊκή εξέγερση, η οποία πέτυχε σημαντικές αλλαγές στη χώρα αλλά και στον κόσμο και η οποία ακόμα μνημονεύεται.

Αυτές τις μέρες στο Νεπάλ οι νέοι εξεγέρθηκαν κατά της κυβέρνησης μετά από περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το BBC, όλα ξεκίνησαν μετά από μία ανάρτηση με τίτλο «nepo kid», η οποία αποκάλυπτε τον πολυτελή τρόπο διαβίωσης των παιδιών πολιτικών καθώς και ιστορίες διαφθοράς. Οι αναρτήσεις πήραν διαστάσεις και ακολούθησε η απαγόρευση 26 πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης με αιτιολογία την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, της ρητορικής μίσους και της διαδικτυακής απάτης. Αμέσως ξέσπασαν διαμαρτυρίες οι οποίες επεκτάθηκαν σε όλη την χώρα, διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο, προέβησαν σε βανδαλισμούς κατά ευπορών συνοικιών της πρωτεύουσας, πυρπόλησαν κατοικίες πολιτικών, ενώ η κυβέρνηση απάντησε με ανάλογα βίαια μέτρα που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 19 ατόμων. Ακολούθησαν παραιτήσεις τριών υπουργών και εν τέλει του ίδιου του πρωθυπουργού.

Αν και μοιάζει πως η εξέγερση προκλήθηκε γιατί οι νέοι θα έχαναν την ενασχόληση και τον τρόπο επικοινωνίας τους με τα facebook, τα Tik Tok, τα Instagram και τα λοιπά, μπορεί εν τέλει το ζητούμενο να ήταν το ίδιο με αυτό των νέων του 1968. Νέοι που βγήκαν στους δρόμους του Κατμαντού δήλωσαν σε διεθνή μέσα ότι διαμαρτύρονται και για τη γενικότερη αυταρχική στάση της κυβέρνησης. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Φτάνει Πια» και «Τέλος στη Διαφθορά». Διαδηλωτές είπαν στο BBC ότι οι απαγορεύσεις στις πλατφόρμες ήταν η αφορμή για την εξέγερση τους, καθώς θεωρούν ότι απαιτείται αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας μακριά από τη διαφθορά και πως η απαγόρευση των πλατφορμών ήταν απλά η σπίθα που άναψε τη φωτιά.

Το διακύβευμα ενδεχομένως να είναι το ίδιο. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι το ίδιο; Αν και μοιάζει πως ζούμε σε ένα πιο δημοκρατικό κόσμο στον οποίο ο καθένας μπορεί να έχει φωνή, στην πράξη μοιάζει πως αυτό δεν είναι παρά επίφαση. Πριν 15 χρόνια, μετά από παρόμοια εξέγερση στη Μέση Ανατολή μιλήσαμε για Αραβική Άνοιξη. Τι πέτυχε εκείνη η εξέγερση; Τι αλλαγές θα επιφέρει η εξέγερση των νέων στο Νεπάλ σε μια χώρα 30 εκατομμυρίων ανθρώπων με τις ανισότητες να αποτελούν κανόνα; Στη Γαλλία, τότε, μπορεί ο Ντε Γκολ να επέστρεψε αλλά τα πράγματα είχαν αλλάξει.