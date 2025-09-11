ΜΙΑ πολύ σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε με την εξαγγελία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν, για την ίδρυση ενός νέου κέντρου πυροσβεστικής δράσης με βάση την Κύπρο. Ήταν μια εξέλιξη που δεν μπορεί παρά να τύχει θετικής υποδοχής από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ειρήσθω εν παρόδω το επιδίωξε τούτο.

Η ΟΥΡΣΟΥΛΑ Φοντ ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αναφέρθηκε στις φετινές πυρκαγιές και στο γεγονός ότι «κάηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια. Μια έκταση περίπου ίση με το ένα τρίτο του Βελγίου. Η κλίμακα της ζημιάς είναι τεράστια. Και ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό, πιο σκληρό και πιο επικίνδυνο».

ΤΟ μήνυμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ξεκάθαρο. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ριζική ενίσχυση των προσπαθειών και των μεθόδων αντιμετώπισης της Ευρώπης στην κλιματική ανθεκτικότητα και προσαρμογή. Ενόψει δε της ανάγκης να ενισχυθούν σημαντικά τα αποτρεπτικά μέτρα και να θωρακιστούν τα κράτη-μέλη, ώστε να αντιμετωπίζουν, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, αποτελεσματικά τις πυρκαγιά έθεσε και το θέμα της δημιουργίας βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο. Το κέντρο αυτό πυρόσβεσης, όπως συναφώς αναφέρθηκε από την ίδια την Πρόεδρο, θα μπορεί να υποστηρίζει και τις γειτονικές μας χώρες.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, αναδείχθηκε και η σημασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, αναφέροντας ότι «γνωρίζουμε τη διαφορά που μπορεί να κάνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Το καλοκαίρι, 760 γενναίοι Ευρωπαίοι στάλθηκαν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, έτρεχαν προς τις φλόγες».

ΕΙΝΑΙ πολύ σημαντικό γεγονός ότι θα δημιουργηθεί κέντρο πυροσβεστικής δράσης στη χώρα μας. Είναι προφανές ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία να γίνει αυτή η βάση. Και για να γίνει αυτό το πυροσβεστικό κέντρο προφανώς και υπήρξαν πολλές διεργασίες αλλά και παρεμβάσεις, ώστε ο στόχος που τέθηκε από τη Λευκωσία να γίνει πραγματικότητα. Δεν ήταν προφανώς τυχαία η επιλογή.

ΘΑ πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η δημιουργία και η παρουσία στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα. Τα μέσα που θα βρίσκονται στην ευρωπαϊκή βάση θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιούνται, όταν και όποτε ξεσπάσει πυρκαγιά.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ αυτή θεωρείται πολύ σημαντική και αναβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία στην περιοχή. Την αναβαθμίζει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.