Η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεση της αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως εν ενεργεία βουλευτής ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν πρόεδρος της Βουλής, λαμβάνει, τόσο το κατ’ αποκοπή επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (€12.302 για το 2023), όσο και το επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέας ως πρώην πρόεδρος της Βουλής (€39.089 για το 2023) που καταβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύνολο €51.391.

Παρόλο που ο βουλευτής πρώην πρόεδρος της Βουλής δεν κατονομάστηκε (τι κάνει νιάου νιάου) ο Μάριος Καρογιάν αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τα όσα αναφέρονται ατεκμηρίωτα και παραπλανητικά. Δεν διαψεύδει τη λήψη των ποσών αυτών, αλλά τα κατονομάζει αλλιώς. Το ένα ποσό το κατονομάζει ως «ούτω καλούμενο επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες», αφού αποτελεί –όπως εξηγεί- αναπόσπαστο μέρος του μισθού των βουλευτών και όχι κάποιο επιπρόσθετο προνόμιο. Για το δεύτερο ποσό δεν αντιλέγει: Το λαμβάνει σύμφωνα με το νόμο, εργοδοτεί άτομο από το 2011 και ως εργοδότης καταβάλλει στο κράτος τις εισφορές που οφείλει (κοινωνικές ασφαλίσεις και λοιπά).

Τα ερωτήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που έφεραν στο φως την περίπτωση, ήταν κατά πόσο το ύψος του επιδόματος απασχόλησης ιδιαιτέρας γραμματέως, πρέπει να αποτελεί ένα καθορισμένο ποσό ή θα πρέπει να περιορίζεται στο πραγματικό ποσό που καταβάλλουν οι δικαιούχοι στα άτομα που απασχολούν και άλλα τεχνικά θέματα.

Το δικό μας ερώτημα –που δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Καρογιάν- είναι, τι κάνουν οι γραμματείς των πρώην προέδρων της Βουλής; Ποια ακριβώς είναι τα καθήκοντα τους για τα οποία πρέπει να πληρώνουν οι φορολογούμενοι; Ο Μάριος Καρογιάν, όπως και άλλοι που διετέλεσαν πρόεδροι της Βουλής (ή του κράτους), είναι πλέον απλοί πολίτες, πρώην αξιωματούχοι, που μπορούν να ασχολούνται με οτιδήποτε ή ακόμα και με τίποτα. Μια/ένας γραμματέας τι κάνει για αυτούς; Για 14 τώρα χρόνια, από το 2011 που ο κύριος Καρογιάν εργοδοτεί κάποιο άτομο, ποια καθήκοντα επιτελεί το εν λόγω άτομο που να αποτελούν υπηρεσία προς το δημόσιο ώστε να αμείβεται από το δημόσιο; Μπορεί να έχει πληθώρα καθηκόντων, δεν γνωρίζουμε, μπορεί να εργάζεται και υπερωρίες, ωστόσο τα καθήκοντα του μάλλον δεν αφορούν το δημόσιο αλλά τον εργοδότη. Ο οποίος αν χρειάζεται γραμματειακή υποστήριξη θα πρέπει να αναλαμβάνει το κόστος.

Για κάποιο μικρό διάστημα, ενδεχομένως να χρειάζεται βοήθεια για να τακτοποιήσει το αρχείο ή άλλες εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την προεδρία της Βουλής ή του κράτους. Δέκα ή είκοσι χρόνια μετά όμως, πως δικαιολογείται; Και με μισθό μάλιστα γύρω στις 3000 το μήνα.

Δεν λέμε ότι τα έκλεψαν, αλλά τι προνόμια είναι αυτά;