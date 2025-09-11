Αν αναζητήσει κανείς να ενοικιάσει στέγη, σπίτι ή διαμέρισμα, ξέρετε ποιο είναι το στοιχείο που θα βρει σχεδόν σε όλες τις σχετικές αγγελίες; Εκτός, εννοείται, από τα ενοίκια που προκαλούν σοκ και δέος.

Όλοι ή σχεδόν όλοι, οι ιδιοκτήτες που αναζητούν ενοικιαστές για τα υποστατικά τους φροντίζουν να προσθέσουν στην στοιχειώδη περιγραφή του χώρου τους και το εξής: Κατοικίδια δεν είναι αποδεκτά. Ή, Απαγορεύονται τα κατοικίδια. Ή, Κατοικίδια δεν επιτρέπονται.

Κατά τα άλλα, όμως, παριστάνουμε όλοι τους φιλόζωους. Σχεδόν όλα τα σπίτια της Κύπρου έχουν κατοικίδια. Κυρίως σκύλους και γάτους. Άσχετα αν πολλοί τα έχουν ακόμα δεμένα με αλυσίδες, κλεισμένα σε μικρά κλουβιά ή σε καυτές ταράτσες και μπαλκόνια. Απαγορεύεται αλλά ποιος ασχολήθηκε να επιβάλει τη νομοθεσία! Η ανύπαρκτη Αστυνομία για τα ζώα;

Όποιος έχει κατοικίδιο, ζώο συντροφιάς, είναι σχεδόν αδύνατο να ενοικιάσει σπίτι. Εκτός κι αν εγκαταλείψει το κατοικίδιό του. Μια ανακοίνωση του 22, που βρήκα, της Κυπριακής Εταιρείας Προστασίας των Ζώων, αναφέρει ότι κάθε χρόνο στην Κύπρο εγκαταλείπονται 200.000 σκύλοι. Φαίνεται υπερβολικός ο αριθμός. Αλλά δεν είναι αν σκεφτείς πόσες οικογένειες έχουν στο σπίτι τους σκύλο. Σχεδόν όλες.

Ακόμα και οι ιδιοκτήτες οικιών προς ενοικίαση έχουν σκύλο. Αλλά, όταν θα ενοικιάσουν φροντίζουν να ανακοινώσουν: Απαγορεύονται τα κατοικίδια. Όλοι, όμως, όταν είναι να πλασάρουν τον ευαίσθητο εαυτό τους δηλώνουν ότι το κατοικίδιό τους είναι μέλος της οικογένειάς τους. Και είναι. Αλλά, με ποια λογική, με ποια νομοθεσία, με ποια ηθική δεν ενοικιάζουν τα υποστατικά τους σε άλλους που έχουν επίσης κατοικίδιο ως μέλος της οικογένειάς τους;

Τα γράφω μπας και ντραπούμε λίγο. Διότι πάμε από υποκρισία σε υποκρισία σε αυτή την κοινωνία των αγγέλων. Και μου το θύμισε η περιπέτεια που είχε στην Αθήνα η ολυμπιονίκης μας Καρολίνα Πελενδρίτου όταν ένας ταξιτζής αρνήθηκε να επιτρέψει στον σκύλο οδηγό της να μπει στο ταξί του. Η Καρολίνα έκανε φασαρία, τον κατάγγειλε δημοσίως και έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί για να τερματιστούν τέτοιες νοοτροπίες. Ένας πολίτης τι να κάνει όταν για να βρει σπίτι να μείνει πρέπει να εγκαταλείψει το κατοικίδιο του;

Μην πει κανένας ότι αυτό με την Καρολίνα δεν μας αφορά διότι έγινε στην Αθήνα. Τα ίδια και χειρότερα κάνουμε κι εμείς. Σε μια εποχή που μπορείς να εκδόσεις Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ζώων Συντροφιάς και να ταξιδεύουν μαζί σου σε όποια χώρα πηγαίνεις, στη μακαρία νήσο δεν βρίσκεις σπίτι να μείνεις μαζί με το κατοικίδιο σου. Ε, δεν είμαστε καλά!



Υ.Γ. Κάποιοι θα παραξενευτούν που ασχολείται η στήλη με αυτό το θέμα. Με τι να ασχοληθεί, όμως, πιο σημαντικό; Με τον Φαίδωνα; Που κάθε τόσο πετάει και μια βόμβα κρότου λάμψης χωρίς ποτέ να τεκμηριώνεται οτιδήποτε από όσα λέει; Χτες έριξε καινούργια. Έγραψε: «Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μου απέναντι στους πολίτες, θέτω δημόσια το εξής ερώτημα: Ποιος είναι ο πρώην Υπουργός, ο οποίος τον Αύγουστο του 2020 αγόρασε μεγάλο χρηματοκιβώτιο για προσωπική του χρήση;» Έθεσε, λέει, το ερώτημα διότι «την ίδια περίοδο υπεγράφησαν μεγάλα συμβόλαια και πάρθηκαν κρίσιμες αποφάσεις, στις οποίες ο συγκεκριμένος πρώην Υπουργός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο». Και «δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια: εγώ δεν πρόκειται να δώσω κατάθεση στην Αστυνομία. Δεν είναι αυτή η ευθύνη μου».

Εννοεί ότι ο πρώην υπουργός αγόρασε το μεγάλο χρηματοκιβώτιο για να φυλάξει τις μίζες που πήρε. Αν έχει, όμως, τέτοια στοιχεία δεν οφείλει να τα καταθέσει; Όχι ως δήμαρχος, αλλά ως απλός πολίτης. Ή, έστω, ως πολίτης που φιλοδοξεί να κυβερνήσει και την Κύπρο εκτός από την Πάφο. Μπορεί ο πρώην υπουργός να αγόρασε το χρηματοκιβώτιο για να φυλάξει τα έγγραφα των μεγάλων συμβολαίων που υπόγραψε. Λέμε τώρα. Τόσο εύκολα ρίχνουμε τη λάσπη πλέον κι ας τρέχει ο άλλος να καθαριστεί!

Καλύτερα να ασχολούμαι με τα κατοικίδια παρά μαζί τους.