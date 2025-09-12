Ο Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε προχθές στην Αμερική καθώς μιλούσε σε συγκέντρωση σε πανεπιστημιακό χώρο, ανάλωσε την ενήλικη του ζωή στο να τορπιλίζει τις δημοκρατικές αξίες με ένα βαθιά διχαστικό λόγο. Αυτό που τορπιλίζει όμως περισσότερο τη Δημοκρατία είναι η δολοφονία του. Η μετατροπή του σε μάρτυρα δίνει άλλοθι για την έναρξη κυνηγιού μαγισσών.

Ο Κερκ, 31 χρόνων, εγκατέλειψε-σύμφωνα με τον Economist- το πανεπιστήμιο για να ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA (TPUSA), η οποία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη νεανική συντηρητική πλατφόρμα της Αμερικής. Καταφέρνοντας να πείσει δωρητές να τον ενισχύσουν, μετατράπηκε σε «πολιτική μηχανή» με παρουσία σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις προωθώντας την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τη δύναμη που είχε αποκτήσει, διακήρυττε πως δεν τον ενδιέφερε να πολιτευθεί ο ίδιος, αλλά ήθελε να δίνει μάχες στα πανεπιστήμια, όπου πίστευε πως διαμορφώνεται το μέλλον της χώρας.

Ανάμεσα σ’ άλλα ο Κερκ υποστήριζε ότι ο Νόμος των Πολιτικών Δικαιωμάτων (Civil Rights Act) του 1964, που έδωσε δικαίωμα ψήφου στους Αφροαμερικανούς ήταν λάθος, τασσόταν κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, διέδιδε θεωρίες συνωμοσίας για την Covid-19 και τα εμβόλια, κήρυττε την θεωρία της «Μεγάλης Αντικατάστασης» (Great Replacement), μια ρατσιστική θεωρία και δήλωνε ότι η οπλοκατοχή είναι ιερό δικαίωμα που δικαιολογεί «παράπλευρες απώλειες»…

Ο Τραμπ μίλησε για μια «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», κατηγορώντας ευθέως τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλίμα που, όπως υποστηρίζει, οδήγησε στη δολοφονία του Κέρκ. Σύμφωνα με το BBC, οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να βρουν πρόσφορο έδαφος στη βάση των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι ήδη ζητούν από την κυβέρνηση να κινηθεί εναντίον αριστερών οργανώσεων, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ο θάνατος του Κερκ ως πρόσχημα για πολιτική καταστολή. «Κανείς δεν θα έπρεπε να νιώθει τίποτε άλλο πέρα από φρίκη και φόβο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», γράφει το Atlantic. «Η δολοφονία του αποτελεί οικογενειακή τραγωδία, αλλά και εθνική καταστροφή. Σε μια χώρα βυθισμένη στην παράνοια και το μίσος, κάθε πράξη πολιτικής βίας καθιστά την επόμενη πιθανότερη».

Το βέβαιο είναι πως η δολοφονία του δεν αφορά μόνο το παρελθόν του ίδιου αλλά και το μέλλον της Αμερικής. Για αυτό πολλοί διερωτούνται: «Θα οδηγήσει τους Ρεπουμπλικανούς σε ακόμη πιο σκληρές θέσεις; Θα ωθήσει τη δημόσια συζήτηση σε μια νέα σειρά καχυποψίας και μίσους; Ή θα αποτελέσει, έστω και οδυνηρά, την αφορμή για μια συλλογική αναγνώριση ότι η βία διαβρώνει τη δημοκρατία;»