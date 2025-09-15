(*) Έχοντας γράψει για άπειρους ανθρώπους εδώ στη Στήλη, και ξαναδιαβάζοντας κατά καιρούς, με τυχαία επιλογή πολλές από αυτές, συνειδητοποίησα ότι σχεδόν όλα τα Πρόσωπα, μαζί και με τα Προσωπεία τους, μπορεί να ενταχθούν σε διάφορες κατηγορίες, που έχουν, για μένα, μεγάλο ενδιαφέρον.

Αρχίζω, λοιπόν, με αυτόν τον τύπο, αρσενικό ή θηλυκό δεν έχουν μεγάλη διαφορά, με πολύτιμη βοήθεια από την Αλεξάνδρα Κουσουνάδη, εξειδικευμένη σύμβουλο συνεξάρτησης και εθιστικών

συμπεριφορών.

Πρώτα όμως, ας ξεκινήσω με μια βουδιστική συμβουλή, …., έτσι, για να υπάρχει:

«Ό,τι κι αν σε παιδεύει, άσ’το να πάει… να φύγει, …., let it go! Καταστρέφεις τον εαυτό σου, κακό του κάνεις, με το να στενοχωριέσαι για καταστάσεις και ανθρώπους που δεν μπορείς να ελέγξεις».

Συμβουλή από το υπερπέραν. Που κάπως «έφτασε» σε μένα καθώς σερφάριζα στα τοξικά, από τη μία, και χαζοχαρούμενα από την άλλη, σόσιαλ μίντια, αλλά ακόμα και ενημερωτικά, της πλάκας, sites: Καλή η πολυφωνία, αλλά θέλει και stop. Και ξεσκαρτάρισμα!

Πάμε, λοιπόν, στο Πρόσωπο της Ημέρας:

5 μυστικά που τρέμει ο Νάρκισσος αν αποκαλυφθούν:

Ο νάρκισσος δείχνει μια εικόνα αυτοπεποίθησης, δύναμης και τελειότητας. Όμως, πίσω από αυτήν την μάσκα κρύβονται αλήθειες που δεν θέλει ποτέ να μάθεις.

Πρώτον: Πίσω από την υπεροψία, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Όλη η αλαζονεία του είναι στην πραγματικότητα άμυνα. Ο νάρκισσος φοβάται ότι αν δείξει τις ανασφάλειές του, οι άλλοι θα τον απορρίψουν.

Δεύτερον: Η εικόνα του τέλειου που δείχνει, είναι ψεύτικη. Προβάλλει μια αψεγάδιαστη εικόνα για να κρύψει τα λάθη και τις αδυναμίες του. Μέσα του νοιώθει βαθιά κατώτερος από αυτό που δείχνει. Η αυτοπεποίθηση είναι εντελώς μια μάσκα.

Τρίτον: Είναι απόλυτα εξαρτημένος από την επιβεβαίωση των άλλων. Ενώ δείχνει αυτάρκης και ανώτερος, στην πραγματικότητα εξαρτάται από τη συνεχή προσοχή και τον θαυμασμό. Ο φόβος εγκατάλειψης, και η ιδέα ότι μπορεί να μη χρειάζονται οι άλλοι πια την εικόνα του, ή να τον απορρίψουν, είναι από τους μεγαλύτερους εσωτερικούς του τρόμους.

Τέταρτον: Το μυστικό που προσπαθεί να κρύψει με περίσσια δεξιοτεχνία, είναι η φοβερή του ευαισθησία στην κριτική. Μπορεί να αντιδρά με θυμό, ειρωνεία, ή και υποτίμηση, όταν δέχεται κριτική, επειδή στην πραγματικότητα τον πληγώνει περισσότερο απ’ όσο το αφήνει να φανεί. Γιατί; Γιατί έχει τεράστια αδυναμία να δείξει ευαλωτότητα. Το να μοιραστεί ανοιχτά φόβους και αδυναμίες, θεωρείται επικίνδυνο, γιατί νοιώθει πως θα χάσει τον έλεγχο ή θα φανεί η πραγματική του ανασφάλεια.

Πέμπτο: Ως συνέπεια του προηγούμενου, το επτασφράγιστο μυστικό είναι ότι δεν αντέχει, και τρελαίνεται όταν χάνει τον έλεγχο. Φοβάται και τρέμει ότι οι άλλοι θα δουν πως τελικά δεν έχει τόση δύναμη πάνω του όσο ο ίδιος νομίζει. Επειδή ο έλεγχος είναι το οξυγόνο του, μια τέτοια πιθανότητα τον κάνει να αισθάνεται πανικό!

@alexandrakousounadi

ΥΓ: Οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα που μπορεί να εμπίπτουν σε αυτό το προφίλ, είναι ολωσδιόλου συμπτωματική. Το λέω και διότι, εδώ στην Αθήνα, στον χώρο που κινούμαι, της δημοσιότητας, τέτοια δείγματα είναι κραυγαλέα. Υπάρχουν και ευδοκιμούν και σε άλλους χώρους, όπως στα πανεπιστήμια, στην ιατρική και αλλού. Εννοείται πως οι εξαιρέσεις είναι και πολλές, και αξιοθαύμαστες. Για επόμενο «δείγμα», ετοιμάζω τον/την τσιγκούνη, άλλως σπαγγοραμένους, που επίσης για μένα είναι personae no gratae.

(*) Ο Νάρκισσος, έργο με λάδι σε καμβά του σπουδαίου Ιταλού ζωγράφου και δασκάλου Καραβάτζιο, ζωγραφισμένος περίπου το 1597–1599. Εκτίθεται στην Galleria Nazionale d’Arte Antica, στη Ρώμη.