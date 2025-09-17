H Sanabel είναι ένα κορίτσι 18 χρόνων που ζει (αν ακόμα ζει) στη Γάζα. Μαζί με τους γονείς της και τα τρία μικρότερα αδέρφια της βρισκόταν ακόμα στη Γάζα όταν μιλούσε στο BBC. «Δεν ξέρουμε πού να πάμε», λέει σε φωνητικό μήνυμα που έστειλε στο βρετανικό δίκτυο. Την περασμένη εβδομάδα το οικογενειακό της σπίτι καταστράφηκε από βομβαρδισμούς και βρήκαν καταφύγιο σε σπίτι συγγενών. Τώρα, καλούνται να φύγουν κι από εκεί, αφού το Ισραήλ ξεκίνησε πλέον χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα. Πέραν των μισών φίλων της και των μελών της ευρύτερης οικογένειάς της, όπως περιγράφει σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές. «Περιμένουμε τη σειρά μας για να πεθάνουμε. Θα σας στείλω μια φωτογραφία μου οπότε σας παρακαλώ μην με ξεχάσετε».

Το Ισραήλ, όπως μεταδίδεται από ξένα ΜΜΕ, έχει ορίσει μία διαδρομή ως τη μόνη επιτρεπόμενη οδό για όσους θέλουν να φύγουν. Και πως να φύγουν και που να πάνε; Όσοι δεν διαθέτουν όχημα τους ζητείται να πληρώνουν μέχρι και 1000 δολάρια για μεταφορά (η ανθρώπινη μανία για κερδοσκοπία ευδοκιμεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες). Δεν είναι όμως μόνο το οικονομικό. Κάποιοι πιστεύουν ότι η απειλή του θανάτου είναι η ίδια σε ολόκληρη τη Λωρίδα.

Ο ΟΗΕ μιλά ξεκάθαρα για γενοκτονία. «Σήμερα, λέει η Navi Pillay, πρόεδρος της επιτροπής που συνέταξε τη νέα έκθεση του ΟΗΕ, γινόμαστε μάρτυρες σε πραγματικό χρόνο πώς η υπόσχεση για «ποτέ ξανά» παραβιάζεται και δοκιμάζεται στα μάτια του κόσμου. Η συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα αποτελεί ηθική προσβολή και τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν τώρα».

Οι ερευνητές και συγγραφείς της νέας έκθεσης κατέληξαν στο συμπέρασμα, διαπιστώνοντας ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει μια «συστημική και εκτεταμένη επίθεση» σε θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους σε όλη τη Γάζα, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές. Η πρόθεσή τους, αναφέρει, ήταν να καταστρέψουν στοιχεία της «ταυτότητας του παλαιστινιακού λαού» και να «σβήσουν την παλαιστινιακή κουλτούρα από τη Γάζα». Επιπλέον, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στόχευσαν άμεσα παιδιά με σκοπό να τα σκοτώσουν με στόχο την καταστροφή της βιολογικής συνέχειας. Επίσης, αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει συντονισμένη πολιτική για την καταστροφή του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, με σκοπό να εμποδίσουν τη δυνατότητα των Παλαιστινίων να «θεραπευτούν, να αναρρώσουν και να ζήσουν».

Το Ισραήλ απαντά πως η έκθεση είναι προκατειλημμένη και συνεχίζει τη δράση του με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί. Χωρίς πλέον να μπορεί να στηρίξει το επιχείρημα πως το διακύβευμα είναι η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Το σχέδιο του Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε Ριβιέρα είναι πιο πειστικό.

Υ.Γ. Συνολικά οι καταγεγραμμένοι νεκροί μέχρι σήμερα είναι 64.964. Συνολικά 428 άνθρωποι έχουν πεθάνει από λιμό και υποσιτισμό, εκ των οποίων τα 146 είναι παιδιά.