Είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος πως ένας σύγχρονος πρόεδρος κράτους, την ώρα που εκκρεμούν ένα σωρό προβλήματα τα οποία έχει να διαχειριστεί για το καλό του τόπου, αναλώνει την σκέψη και την ενέργεια του στο πως θα πλήξει τον «αντίπαλο».

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε χθες το διορισμό της Μαρίας Μανώλη Χριστοφίδου στη θέση Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η κυρία Χριστοφίδου είναι κόρη του Μανώλη Χριστοφίδη, ιδρυτικού μέλους του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος εκτός από βουλευτής του κόμματος, διετέλεσε υπουργός, κυβερνητικός εκπρόσωπος και Επίτροπος Προεδρίας επί διακυβέρνησης Κληρίδη (απεβίωσε το 2010).

Πριν από ούτε μια βδομάδα η κυρία Χριστοφίδου, το όνομα της οποίας ακουγόταν ως υποψήφιας στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, έκανε μια ανάρτηση στο facebook λέγοντας πως η υποψηφιότητα της δεν κρίθηκε επιθυμητή. «Η αλήθεια» έγραψε «είναι ότι το σκέφτηκα σοβαρά. Είμαι γέννημα θρέμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού, περήφανη για το όνομα που κουβαλώ, κόρη του Μανώλη Χριστοφίδη που τίμησε με την παρουσία και την προσφορά του τον τόπο και το κόμμα μας. Όμως, η δική μου κάθοδος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές δεν κρίθηκε επιθυμητή. Προτιμήθηκε να μη δοθεί η δυνατότητα, ώστε να μη ‘‘διαταραχθούν ισορροπίες’’ και ποσοστώσεις».

Η κυρία Χριστοφίδου μπορεί να έχει όλα τα προσόντα (εξάλλου όλοι άριστοι είμαστε). Μπορεί όμως ο διορισμός της να είναι ένα τυχαίο γεγονός; Δηλαδή ο πρόεδρος την είχε στη σκέψη του ως τη νέα ιδανική Επίτροπο και άδραξε την ευκαιρία να την αξιοποιήσει στην πρώτη θέση που άδειασε; Κι αν πιστέψουμε πως δεν είναι σύμπτωση, αλλά ακόμα μια κίνηση για πρόκληση ακόμα ενός ρήγματος στο ΔΗΣΥ και αποδυνάμωση της εν δυνάμει αντιπάλου του στις επόμενες προεδρικές εκλογές, είναι τότε ο Νίκος Χριστοδουλίδης ένας σύγχρονος Νικολό Μακιαβέλι;

Χθες ο πρόεδρος έκανε ακόμα μια κίνηση ματ. Αντί αστυνομικό, διόρισε στρατιωτικό ως διοικητή της Προεδρικής Φρουράς. Πρώτος στρατιωτικός στη θέση αυτή είναι ο Ανδρέας Πεττεμερίδης, πρώην διοικητής μοίρας Καταδρομών και για αρκετά χρόνια εκπρόσωπος της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού». Τη μνήμη των δύο νεαρών που δολοφονήθηκαν με ιδιαίτερη βαρβαρότητα από τους Τούρκους καπηλεύεται εσχάτως η ακροδεξιά. Αυτό φυσικά δεν έχει καμία σχέση. Απλά, όπως ειπώθηκε από το προεδρικό, αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Οι εποχές είναι δύσκολες και ένας καλά εκπαιδευμένος στρατιωτικός είναι σαφώς πιο κατάλληλος για τη θέση από ένα αστυνομικό όσο καλά εκπαιδευμένος και να είναι.

Παρεμπιπτόντως, ο Μακιαβέλι, θεωρούσε πως «επιτυχημένος ηγεμόνας είναι αυτός που ξέρει να αδράχνει τις ευκαιρίες που του προσφέρει η τύχη. Ο επιτυχημένος ηγεμόνας καθοδηγείται όχι από το θρησκευτικό δόγμα ή από τα ηθικά παραγγέλματα, αλλά από την αυστηρά ωφελιμιστική επιλογή των μέσων που είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του».