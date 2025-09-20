ΟΡΘΑ θεωρούνται κρίσιμης σημασίας οι λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα. Κι αυτό γιατί είναι προφανές πως ό,τι διαδραματίζεται στην υπό κατοχή περιοχή της χώρας μας, αφορά όλους. Αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της. Πρόκειται, ασφαλώς, για μια παράνομη διαδικασία. Μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και οι έποικοι. Αυτοί καθορίζουν εν πολλοίς και το αποτέλεσμα.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και ο νυν κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, θεωρείται ως παρουσία στην ηγεσία του κατοχικού καθεστώς, αρνητική. Εκφράζει την τουρκική πολιτική και επιδιώξεις με ακραία ρητορική. Είναι, όμως, σαφές πως όποιος και να αναδειχθεί στη θέση αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει την ακολουθούμενη πολιτική. Όσοι δε πιστεύουν κάτι το διαφορετικό προφανώς και αιθεροβατούν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει πρόσφατα αναφερθεί στις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα, που χρονικά τοποθετούνται στις 19 Οκτωβρίου. Και έχει ξεκαθαρίσει ότι όποιος και να επιλεγεί για ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος η πολιτική δεν αλλάζει. Συνέδεσε δε την πορεία του κατοχικού καθεστώτος με τις στρατηγικές επιδιώξεις και συμφέροντα της Τουρκίας.

ΕΙΝΑΙ σημαντικό να παραθέσουμε την τοποθέτησή του. Ανέφερε πως «θεωρούμε ως δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της ΄΄ΤΔΒΚ΄΄. Δεν επιτρέπουμε να απλωθεί χέρι σε αυτά. Η Τουρκία διαθέτει εγγυητικά δικαιώματα νομίμως στη βάση του διεθνούς δικαίου και στις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Όποιο κόμμα και αν έρθει στην εξουσία, αυτά τα δικαιώματα διασφαλίζουν εγγύηση στην ύπαρξη της ‘’ΤΔΒΚ’’ και στις ζώνες θαλάσσιας αρμοδιότητάς της στην Ανατολική Μεσόγειο…».

ΕΙΝΑΙ ξεκάθαρος ο Ερντογάν. Δεν είπε, για παράδειγμα, ότι δεν αναμιγνύεται η Τουρκία στις ψευδοεκλογές, έστω κι αυτό δεν ισχύει. Αναφέρθηκε ευθέως στην διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας του στην κατεχόμενη Κύπρο. Έστειλε το μήνυμα ότι όποιος και να επιλεγεί, η πορεία και η πολιτική δεν αλλάζει. Και η πολιτική είναι αυτή, η οποία χαράσσεται από την Άγκυρα και ακολουθείται από τον εκάστοτε εγκάθετο της στα κατεχόμενα.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ο εκάστοτε ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος έχει περιθώρια κινήσεων σε μικρά και ήσσονος σημασίας ζητήματα. Για τα σημαντικά, ωστόσο, οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Άγκυρα. Και επί τούτο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.

ΕΧΟΥΜΕ βιώσει όλα αυτά και πριν την τουρκική εισβολή. Τα βιώσαμε πολύ πιο έντονα μετά την εισβολή. Είναι δε σαφές- και τούτο προκύπτει από την πορεία των πραγμάτων- πως για την Τουρκία οι εκάστοτε ηγέτες του παράνομου μορφώματος είναι αναλώσιμοι.