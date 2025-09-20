Πρώτα είχαν την ιδέα (εκεί στο προεδρικό), η οποία –πίστεψαν- πως είναι ευφυής. Θα ενθουσιάσει το κοινό. Ιδιαίτερα τις γυναίκες που το είχαν καημό να βάλουν το χακί και να πιάσουν όπλο, αλλά το κράτος τους στερούσε την ευκαιρία αυτή. Κατάφεραν να κάνουν την ιδέα νόμο, αν και στην πορεία αντελήφθησαν πως ο ενθουσιασμός (και κατ’ επέκταση οι ψήφοι) δεν θα ήταν και τόσο μεγάλος, οπόταν άφησαν τη στράτευση των γυναικών σε εθελοντική βάση και για μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά, ακόμα κι έτσι, είδαν πως οι κοπέλες δεν πετάνε τη σκούφια τους για να καταταγούν στο στρατό, ούτε καν επί πληρωμή. Οι θέσεις Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) παραμένουν στα αζήτητα. Στην τελευταία προκήρυξη 700 θέσεων μόνο 305 αιτήσεις υποβλήθηκαν (από άντρες και γυναίκες).

Αντί ωστόσο να παραδεχτούν πως η ιδέα δεν ήταν και τόσο καλή, προσπαθούν με διάφορα ταξίματα να πείσουν τις κοπέλες (18-26) να καταταγούν στο στρατό για έξι μήνες. Το τελευταίο δέλεαρ είναι πως θα έχουν 50% μείωση στα δίδακτρα ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Σε ποια ιδιωτικά πανεπιστήμια και για πόσα χρόνια δεν διευκρινίζεται. Για όλο το διάστημα των σπουδών τους; Σε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κύπρο; Συμφώνησαν, δηλαδή, τα πανεπιστήμια να επιχορηγήσουν την στράτευση των γυναικών ή την έκπτωση θα την καλύπτει το κράτος; Κι αν την καλύπτει το κράτος, δεν θα ξεσηκωθούν τα αγόρια, τα οποία μάλιστα υπηρετούν πολύ μεγαλύτερο διάστημα στο στρατό; Δεν θα διεκδικήσουν ανάλογη χορηγία και όσες/όσοι θα σπουδάσουν σε άλλα πανεπιστήμια; Αν μία κοπέλα υπηρετήσει την εθελοντική θητεία της αλλά θα σπουδάσει στην Αγγλία ή τη Γερμανία δεν δικαιούται κάτι τις; Κι όσες δεν επιθυμούν να σπουδάσουν; Τσάμπα για την πατρίδα αυτές ενώ η συμμαθήτρια θα αμειφθεί;

Όσο προστίθενται κι άλλα φαεινά εφευρήματα στην ήδη φαεινή ιδέα, τόσο χειροτερεύει το πράγμα. Οι εμπνευστές της θα πρέπει να πιάσουν το θέμα από την αρχή με πρώτο ερώτημα ποιοι είναι οι στόχοι της στράτευσης των γυναικών; Η ενίσχυση του στρατεύματος; Η ισότητα των γυναικών; Επιτυγχάνεται είτε το ένα είτε το άλλο με την εν μέρει και κατά βούληση και κατόπιν «δωροδοκίας» στράτευσης των γυναικών;

Άντε κορίτσια, αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, η κατάταξη αρχίζει σε ένα περίπου μήνα. Σκεφτείτε το, μέχρι τότε τα δώρα μπορούν και να αυξηθούν. Παρόλο που πριν τρεις μέρες ο υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει πως τυχόν κίνητρα θα δημιουργούσαν προβλήματα ισότιμης μεταχείρισης, πριν αλέκτωρ λαλήσει ακούσαμε για 50% έκπτωση σε δίδακτρα πανεπιστημίων.