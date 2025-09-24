Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, με την ευκαιρία έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού, κάλεσε όλους να την μετατρέψουν σε «εβδομάδα λύσεων» και όχι εντυπώσεων.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έκανε μια έκκληση, που αφορά την ουσία, αγγίζει τον πυρήνα του ρόλου του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι αυτή η εβδομάδα «δεν μπορεί να αφορά την καταγραφή πόντων, αλλά πρέπει να λύνει προβλήματα». Η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, κατά τις οποίες στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, επιλύθηκαν διεθνή ή διμερή προβλήματα. Αποτελεί, ωστόσο, ευκαιρία η σύναξη αυτή των ηγετών, των χωρών-μελών του ΟΗΕ, για συναντήσεις και συζητήσεις, με στόχο να βρεθεί κοινή συνισταμένη, συμβιβασμοί, για διαφορές, που προκαλούν εντάσεις και κρίσεις.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πως ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών έχει υποβαθμιστεί. Για να είμαστε σωστοί θα πρέπει να αναφέρουμε πως ο Διεθνής Οργανισμός απουσιάζει από διεθνείς συγκρούσεις. Δεν έχει ρόλο, δεν έχει λόγο. Παρακάμπτεται, κι άλλοι επιχειρούν να μεσολαβήσουν, να παρέμβουν. Παραδείγματα, το Ουκρανικό, ο πόλεμος στη Γάζα. Διπλωματικά απουσιάζει ο ΟΗΕ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Γραμματέας έθεσε, ωστόσο, ως προτεραιότητες του, την κατάπαυση του πυρός και ο δρόμος προς την ειρήνη σε Γάζα, Ουκρανία και Σουδάν, ισχυρότερη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κλπ. Αναφέρθηκε, όπως είναι γνωστό και στο Κυπριακό στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι «δεν είμαι αισιόδοξος, δεν είμαι απαισιόδοξος· είμαι αποφασισμένος. Δεν θα τα παρατήσω». Στόχος του Γενικού Γραμματέα είναι να κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο διαμεσολάβησης και να συμβάλει στην επανεκκίνηση της διαδικασίας. Οι δηλώσεις του κ. Γκουτέρες χαιρετίσθηκαν από τη Λευκωσία με δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, που επείγεται για λύση.

ΤΑ Ηνωμένα Έθνη είναι τα κράτη-μέλη του. Αυτή είναι η δύναμη του. Αυτό είναι το όπλο του. Είναι, όμως, σαφές πως τα συμφέροντα υπερισχύουν. Και υπερισχύουν τα συμφέροντα των ισχυρών, των δυνατών.

ΔΕΝ ζούμε σε μια άλλη πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι όλα διαμορφώνονται στη βάση των γεωπολιτικών συμφερόντων και επιδιώξεων. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας παραδέχθηκε πως, για παράδειγμα, η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ δεν προχωρεί και τούτο δεν οδηγεί στην «παράλυση» του Συμβουλίου Ασφαλείας λόγω των υφιστάμενων γεωπολιτικών διαιρέσεων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως θα χαθούν οι αρχές και οι αξίες του Διεθνή Οργανισμού.