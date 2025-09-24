Η απάντηση σε ένα τόσο απλό θέμα δεν είναι, όπως ενδεχομένως να φανταζόταν κάποιος, εύκολη. Ή μάλλον, η απάντηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως σε ποιο μέρος της υφηλίου τίθεται η ερώτηση, αλλά επίσης και σε ποιο «γήπεδο» βρίσκεται αυτός που ερωτάται. Προεκλογικά, όταν ρωτήθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ως υποψήφιος πρόεδρος, ήταν τόσο απόλυτος που είχε χαρακτηρίσει ρουσφέτι ακόμα και την προσπάθεια να γράψει κάποιος το παιδί του σε σχολείο πέραν της εκπαιδευτικής περιφέρειας που εμπίπτει ο τόπος διαμονής του. Σήμερα δεν ξέρουμε πως θα το προσδιόριζε. Όπως δεν ξέρουμε επίσης πως θα το προσδιόριζε ο Παύλος Μυλωνάς όταν ήταν δημοσιογράφος. Σήμερα πάντως, το να παρεμβαίνουν βουλευτές στις τοποθετήσεις και μετακινήσεις εκπαιδευτικών, δεν είναι παρά ανθρωπιστική ενέργεια.

Ο Χαρίδημος Τσούκας, ακαδημαϊκός και αναπληρωτής επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, κατήγγειλε δημόσια πως δέχτηκε τηλεφωνήματα από δύο βουλευτές οι οποίοι τον ενημέρωναν πως η μετάθεση της γυναίκας του τακτοποιήθηκε. Ωστόσο επρόκειτο για λάθος Τσούκα. Του ίδιου η σύζυγος δεν είναι εκπαιδευτικός και δεν είχε ζητήσει τίποτα από κανένα βουλευτή.

Ο Παύλος Μυλωνάς έδωσε συνέχεια στο θέμα αποκαλύπτοντας πως ο ένας βουλευτής είναι αυτός και κατηγόρησε τον Τσούκα για θυματοποίηση ανθρώπων και σπίλωση υπολήψεων. Όπως εξήγησε λόγω προβλημάτων στελέχωσης των σχολείων δημιουργούνται διάφορα σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα, μία πολύτεκνη εκπαιδευτικός από τον Παραλίμνι, μητέρα πέντε παιδιών μετατέθηκε από το Παραλίμνι στην Πάφο. Μία άλλη, μητέρα τριών παιδιών, με το ένα εξ αυτών με σοβαρά προβλήματα υγείας, επίσης στην επαρχία Πάφου, όπως και άλλη καρκινοπαθής. «19 τέτοιες περιπτώσεις έφτασαν στην Επιτροπή Παιδείας, είτε σε μένα, είτε σε άλλους συναδέλφους της Επιτροπής, όλων των κομμάτων», είπε. Η Επιτροπή ζήτησε συνάντηση με την υπουργό και ζητήθηκε όπως, περιπτώσεις που αφορούν σοβαρά θέματα υγείας, είτε των ίδιων των εκπαιδευτικών, είτε των παιδιών τους, να αντιμετωπιστούν από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με άλλο φακό. Όπως και έγινε εξ ου και το βουλευτικό τηλεφώνημα προς τον ενδιαφερόμενο (ο οποίος αρχικά ήταν το λάθος άτομο).

Κανείς δεν διαφωνεί πως πρέπει τέτοιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με άλλο φακό από την ΕΕΥ. Χωρίς όμως την παρέμβαση βουλευτών και όχι μόνο για όσους έχουν πρόσβαση σε βουλευτή με άκρες. Θα πρέπει οι βουλευτές να φροντίσουν ώστε να υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες τις οποίες θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιεί. Όχι ως επίφαση, αλλά για να επιλύονται αποτελεσματικά, δίκαια και με διαφάνεια τέτοιου είδους προβλήματα. Διαδικασίες που θα δημιουργούν εμπιστοσύνη στους πολίτες ώστε να μην χρειάζεται να ξέρει κάποιος ένα τουλάχιστον βουλευτή για να βγει η άδεια οικοδομής του, για να σταλεί στο εξωτερικό για θεραπεία, για να διοριστεί στο δημόσιο, για να τύχει επιδόματος που δικαιούται, για να τοποθετηθεί στην τάδε ή στη δείνα εκπαιδευτική περιφέρεια.