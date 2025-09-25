Η πόλη είναι ένας χώρος όπου ζουν άνθρωποι. Κατοικούν, εργάζονται, πάνε σχολείο, εκκλησία, ψυχαγωγούνται, περπατούν, ψωνίζουν, συναντιούνται… Η πανεπιστημιούπολη είναι ένας χώρους όπου κινούνται φοιτητές. Σπουδάζουν, ζουν, διασκεδάζουν, έρχονται και παρέρχονται χωρίς να ριζώνουν.

Η Λευκωσία είναι μια πολύπαθη πόλη, κυρίως το ιστορικό της κέντρο που είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της. Κάποτε λειτουργούσε ως μια αυτόνομη πόλη που διέθετε και παρείχε όσα συνιστούν μια πόλη: Μαγαζιά, εργαστήρια ακόμα και βιομηχανίες, ιατρεία, φαρμακεία, σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, τράπεζες, φούρνους, μαγειρεία, ζαχαροπλαστεία, σινεμά και κυρίως κάτοικους και επισκέπτες. Κι ύστερα εγκαταλείφθηκε. Ήταν πρώτα οι κοινωνικο-οικονομικές τάσεις που άλλαξαν κι έπειτα η τουρκική εισβολή. Η Εντός των Τειχών Λευκωσία παρέμεινε να φθίνει με κάποιες κατά καιρούς προσπάθειες αναζωογόνησης της, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν αφού δεν κινούνταν στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αλλά αντιμετώπιζαν την πόλη σπασμωδικά. Άλλοτε η Λαϊκή Γειτονιά, άλλοτε τα εργαστήρια στη Χρυσαλινιώτισσα, άλλοτε η Πύλη Αμμοχώστου που εγκαταλείφθηκε, άλλοτε η Πινακοθήκη που θα λειτουργούσε στην ΣΠΕΛ αλλά δεν λειτούργησε ποτέ… Και τώρα; Τώρα πανεπιστήμια και φοιτητικές εστίες προσβλέποντας για άλλη μια φορά στο ζωντάνεμα της πόλης. Προς μία μονοδιάστατη όμως κατεύθυνση.

Πέρα από τις ατάκες για τους απόφοιτους της Αγγλικής Σχολής και την ελληνοφρόνηση του καθενός, τι στ’ αλήθεια συμβαίνει στην Εντός των Τειχών Λευκωσία;

Μεγάλο μέρος των ακινήτων στην παλιά Λευκωσία ανήκουν στην Εκκλησία. Η οποία τα απόκτησε κατόπιν δωρεών. Ως μεγαλοϊδιοκτήτης μπορεί να κάνει κουμάντο. Αυτή τη στιγμή παραχωρεί κάποια από τα πιο σημαντικά ακίνητα της σε ένα πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία αν είναι ελληνικό ή γαλλικό ή εγγλέζικο ή ακόμα και κυπριακό. Σημασία έχει πως δύο ιστορικά σχολεία της πόλης κλείνουν (το ένα έχει ήδη προ καιρού κλείσει), γίνεται έξωση στη Βιβλιοθήκη που λειτουργούσε στο πρώην κατάστημα Τσαούσης, γίνεται έξωση στην Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών που στεγάζεται απέναντι από την εκκλησία Φανερωμένης, δίνεται και η Αχίλλειος Βιβλιοθήκη στο Καποδιστριακό πανεπιστήμιο καθώς και άλλα κτήρια. Καταργούνται δηλαδή κάποιες λειτουργίες που ήδη υπήρχαν για να μετατραπεί η εντός των Τειχών πόλη σε πανεπιστημιουπόλη. Ταυτόχρονα, όπως λένε οι εμπνευστές του σχεδίου και οι δημοτικές αρχές, στόχος είναι να προσελκυστούν κάτοικοι. Για τα παιδιά των οποίων δεν θα υπάρχει καν σχολείο για να φοιτήσουν. Πανεπιστήμιο όμως θα έχουν στα πόδια τους.

Το κακό δεν είναι η έλευση ενός πανεπιστημίου. Το κακό είναι το δώστα όλα, ξήλωσε τα όλα για χάρη ενός οράματος μονοδιάστατης ανάπτυξης.

Κι αν μας βγει το σχέδιο καλώς. Αλλιώς μετατρέπουμε τις φοιτητικές εστίες (οι οποίες δημιουργήθηκαν με δημόσια και ευρωπαϊκά κονδύλια) σε καταλύματα Airbnb.