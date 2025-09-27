Πριν τέσσερεις δεκαετίες, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού έλαβε μια επιστολή 13 σελίδων με την οποία ζητείτο η καταβολή 15 εκατομμυρίων λιρών στον «Κάπτεν Νέμο» της ομάδας «Ανωτέρα Βία». Αν δεν καταβαλλόταν το ποσό αυτό, η Λευκωσία θα πνιγόταν σ’ ένα σύννεφο θανατηφόρου αερίου που θα εκτοξευόταν από τηλεκατευθυνόμενους μηχανισμούς. Η επιστολή προερχόταν από την Αγγλία για αυτό ενεπλάκη και η Scotland Yard, με αποτέλεσμα να συλληφθεί μια ολόκληρη οικογένεια σε Κύπρο και Αγγλία, αλλά στο τέλος αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, πλην ενός που καταδικάστηκε στην Αγγλία σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Ο καταδικασθείς φέρεται, από δημοσιεύματα της εποχής, να παραδέχτηκε τη συγγραφή της επιστολής, αλλά όπως υποστήριξε δεν ήταν παρά ένα τεστ για να δει πως η Κυπριακή Κυβέρνηση θα χειριζόταν μια τέτοια κατάσταση!

Η υπόθεση πέρασε στην ιστορία ως ανέκδοτο και λίγο μετά μόνο γέλωτα προκαλούσαν τα αέρια του Κάπτεν Νέμο. Γέλωτα προκαλούν σήμερα και τα αέρια που όλο ανακαλύπτονται στην ΑΟΖ της Κύπρου και που για κάποιο περίεργο λόγο ανακαλύπτονται σε στιγμές που χρειαζόμαστε λίγο να πάρουμε τα πάνω μας και να γελάσει το χειλάκι μας.

Τρεις μέρες τώρα ακούμε πως μας στρίμωξε στη γωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να τις επιστρέψουμε 67 ολόκληρα εκατομμύρια που μας έδωσε για να φτιάξουμε τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ενώ ενδέχεται να κληθούμε να πληρώσουμε πολύ περισσότερα για το καλώδιο διασύνδεσης (είτε γίνει είτε δεν γίνει).

Και εκεί που νομίζεις που σου ήρθε ο ουρανός κατακέφαλα, τσουπ έρχονται τα καλά νέα: Στα 8 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ενδεχομένως να ανέρχεται η ποσότητα φυσικού αερίου στα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος», της κυπριακής ΑΟΖ, βάσει της ενημέρωσης, στην οποία προέβη η ExxonMobil προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Με τέτοιες ποσότητες κοιτασμάτων, τι είναι 67 ψωροεκατομύρια. Χαλάλι όπου κι αν κατέληξαν. Μόνο που έχουμε συγχιστεί με τόσες πολλές ανακοινώσεις και τόσα μυθολογικά και άλλα ονόματα: Αφροδίτη, Πήγασος, Γλαύκος, Κρόνος, οικόπεδο 12… Κάποιος να κάνει τη σούμα και να μας πει: Πόσες εν τέλει είναι οι ποσότητες των αερίων μας;

Δεν θέλουμε να αποστερήσουμε τους κυβερνώντες τη χαρά να μοιράζονται τα καλά νέα μαζί μας, αλλά από το 2011 που μας έλεγαν οι μακαρίτες Χριστόφιας και Κασίνης τους υπέρογκους αριθμούς αερίων που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και δεν μπορούμε πια να χαιρόμαστε όπως τότε που νομίζαμε πως όπου νάσαι θα ανταγωνιζόμαστε τους εμίρηδες. Ή όπως τότε που ο Λακκοτρύπης μας νανούριζε με παραμύθια για αέρια. Προτιμότερη η Κοκκινοσκουφίτσα που ο κακός ο λύκος την κάνει πιο αληθοφανή.