Κι αφού ισοπεδώθηκε μια πόλη χωρίς να μείνει τίποτα όρθιο, ούτε νοσοκομείο, ούτε τέμενος, ούτε εκκλησιά, ούτε νοσοκομείο, κι αφού σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, κηρύσσεται η λήξη του πολέμου. Που δεν ήταν ακριβώς πόλεμος, αφού άμυνα δεν υπήρχε παρά μόνο επίθεση για αποτροπή τυχόν επίθεσης σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, τωρινό ή μελλοντικό.

Μακάρι να λήξει. Αλλά δεν αποτελεί αυτό ύβρη; Να γκρεμίζεις τα πάντα, να κάνεις τα σπίτια των ανθρώπων μπάζα και σκόνη, να μην αφήνεις κανένα σημάδι από τη ζωή που υπήρξε κάποτε, για να έρθουν μετά οι ντιβέλοπερ να κτίσουν με κονδύλια χορηγών μια άλλη πόλη, καινούρια, χωρίς σημάδια αναφοράς και μνήμες. Την οποία πόλη θα κληθούν, όσοι επέζησαν, να την κατοικήσουν. Πάνω σε πια θεμέλια; Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ξεχάσουν τι υπέστησαν; Ακόμα κι αν φαινομενικά το κάνουν -εξαντλημένοι, πεινασμένοι, διαλυμένοι ψυχικά και σωματικά ως είναι- θα καταφέρουν ποτέ να ξεχάσουν, να εμπιστευτούν και να ζήσουν ειρηνικά; Θα πάψουν ποτέ να ακούν, στον ύπνο και στον ξύπνιο, πολεμικά αεροπλάνα και βόμβες να εκρήγνυνται δίπλα τους; Θα σβηστούν οι εικόνες με διαμελισμένους συγγενείς, φίλους και άγνωστους; Κι όλα αυτά τα παιδιά που έμειναν ορφανά, ποιος θα τα αναλάβει; Ποιος θα γιατρέψει τις πληγές;

Βρέθηκε ήδη και ο άνθρωπος που θα ηγηθεί του εγχειρήματος. Ο άλλοτε Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ του οποίου το όνομα συνδέθηκε με την επίθεση στο Ιράκ βάση ψευδών στοιχείων περί πυρηνικών. Ποιος νοιάζεται όμως; Έφυγε ο Σαντάμ από τη μέση και χαλάλι το κόστος. Όπως και τώρα. Θα φύγει η Χαμάς από τη μέση και χαλάλι οι 60 και πλέον χιλιάδες νεκροί. Η ιστορία γράφεται πλέον αλλιώς. Πρώτα ονειρεύεται κάποιος Νόμπελ Ειρήνης κι ύστερα προσπαθεί να επιβάλει ειρήνη, έστω και επίπλαστη. Και ως επιχειρηματίας κάνει τη σούμα: Για κάθε ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα επιστρέφονται, το Ισραήλ θα παραδίδει τα λείψανα 15 κατοίκων της Γάζας. (Φυλάγανε τα λείψανα για παζάρι). Κι έναντι όλων των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων θα απελευθερωθούν 250 Παλιστίνιοι καταδικασμένοι σε ισόβια και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών που τέθηκαν έκτοτε υπό κράτηση (δεν ήταν όμηροι αυτοί, ήταν υπό κράτηση). Κι ύστερα θα σταλεί και φαγητό και νερό και φάρμακα. Κι ύστερα θα ακολουθήσει το σχέδιο ανασυγκρότησης. Θα έλθουν επενδυτές, θα ρέει το χρήμα και κανείς δεν θα θυμάται τι συνέβη. Θα δεχτούν όλη κατήχηση για να αλλάξουν τα αφηγήματα που έχουν στο μυαλό τους… Κι ύστερα θα ζήσουνε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Μακάρι ωστόσο να πετύχει κι ας δούμε και τον Τραμπ νομπελίστα.