Όχι ότι αλλάζει τίποτε επειδή πέταξαν στην παρέλαση της επετείου δύο ελληνικά F16. Ούτε επειδή παρέλασε ο πολλαπλός εκτοξευτής πυραύλων Tamnava, σύστημα το οποίο προμηθεύτηκε η Εθνική Φρουρά από την Σερβία. Ούτε επειδή πέταξαν τα νέα ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς, H145M, από τη Γαλλία.

Δείχνουν μόνο ότι δεν παραδοθήκαμε ακόμα. Ότι προσπαθούμε (ακόμα) να αμυνθούμε στην απειλή της Τουρκίας, που βρίσκεται επί μισό αιώνα σε επιθετική διάταξη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Έστω και χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε την υπεροπλία της.

Τι θέλουν όμως ένα σωρό «χρήσιμοι ηλίθιοι», που κάνουν ξανά επίδειξη πνεύματος (προοδευτικού νομίζουν) και κατηγορούν την κυβέρνηση και τους Ελληνοκύπριους για εθνικισμό; Τι θέλουν και διαμαρτύρονται επειδή πέταξαν δυο ελληνικά F16, όταν δεν διαμαρτυρήθηκαν ποτέ για τα τουρκικά που παραβιάζουν συνεχώς τον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας; Να τα διαλύσουμε όλα και να πάμε όλοι μαζί δούλοι στην Ανατολία για να τελειώνουμε; Διότι περί αυτού πρόκειται.

Τους ενοχλεί και το ελάχιστο δείγμα αντίδρασης στην τουρκική απειλή. Ενοχλούνται ακόμα και για το ότι κάποιοι φαντάροι στην παρέλαση φώναξαν, λένε, εθνικιστικά συνθήματα. Το διάβαζα χτες σε εφημερίδα και νόμιζα ότι επιτέθηκε κανένας λόχος να απελευθερώσει την Καρπασία. «Συνθήματα με εθνικιστικό χαρακτήρα φώναζαν διάφορα στρατιωτικά αγήματα στη στρατιωτική παρέλαση», έγραφε. Και τι φώναξαν οι φαντάροι; «Θα μπούμε στο Καρπάσι» και «Όρκος απαράβατος – Λευτεριά ή Θάνατος».

Είναι, λέει, «συνθήματα με μιλιταριστικό χαρακτήρα, τα οποία στέλνουν λανθασμένα μηνύματα» και τίθεται το ερώτημα, γράφουν τα σαΐνια μας, «εάν με αυτά τα συνθήματα σε παρελάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προετοιμάζονται οι πολίτες για την επανένωση της Κύπρου, ένας στόχος που υιοθετεί όπως ισχυρίζεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης».

Ισχυρίζεται! Δεν τον υιοθετεί τον στόχο ο Χριστοδουλίδης, αλλά ισχυρίζεται ότι τον υιοθετεί. Επειδή φώναξαν μιλιταριστικά συνθήματα οι μιλιταριστές φαντάροι μας. Βρε, μα πόσο ξεφτιλισμένοι θα γίνουμε πια; Αλήθεια, τι πρέπει να φωνάζουν οι φαντάροι μας; Μήπως να τραγουδούν τίποτε του Σάκη Ρουβά; «Αίμα, δάκρυα κι ιδρώτας – κλείσιμο μιας πόρτας». Ή, καλύτερα, να το ρίξουν στα κυπριακά; «Όπως το ματσικόρυδον, αντά να πει να ανθίσει».

Ένα κράτος, με τα μισά εδάφη του κατεχόμενα και τα υπόλοιπα απειλούμενα από τον χειρότερο ισλαμοφασίστα μιλιταριστή της περιοχής, το ελάχιστο που έχει να κάνει είναι να φροντίσει για την στοιχειώδη αυτοπροστασία, την στοιχειώδη ασφάλεια των πολιτών και των ελεύθερων εδαφών του. Όσοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, πάσχουν από σοβαρή ασθένεια και να πάνε να κοιταχτούν. Απολογούμαι που το λέω έτσι, αλλά όλα έχουν όριο. Δεν γίνεται ο δικός τους εγκέφαλος να μην έχει. Να ανέχονται τις ανοησίες του Τατάρ και να τα βάζουν με τα φανταράκια που φώναξαν ένα σύνθημα.

Δεν πρόσεξαν τι έλεγε ο Τατάρ; Ιδού: «Το μόνο όραμά τους για το μέλλον είναι να υποδουλώσουν τον τουρκοκυπριακό λαό και να μας επιβάλουν με τη βία τους μαξιμαλιστικούς στόχους τους. Η συμμετοχή ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών σε εκδηλώσεις, το γεγονός ότι ενώ μιλούν για ειρήνη επιδεικνύουν τα νέα τους όπλα εναντίον του λαού μας, είναι η σαφέστερη έκφραση αυτής της νοοτροπίας».

Ο ξεδιάντροπος Τατάρ τα έλεγε αυτά. Αλλά, τα ίδια λένε και οι δικοί μας ξεδιάντροποι. Που λένε επίσης ότι ο Τατάρ τα λέει επειδή έχει «εκλογές». Αλλά, το 2022, που δεν είχε «εκλογές», έλεγε στην τουρκική εφημερίδα “Τουρκίγε”, ότι κάποιοι έδωσαν στους Ελληνοκύπριους επιθετικά όπλα €300 εκατομμυρίων και «προσπαθούν να χύσουν αίμα». Οι Ελληνοκύπριοι προσπαθούν να χύσουν αίμα!

Όταν στην κατεχόμενη Κύπρο υπάρχουν (στοιχεία του 2022) 290 άρματα μάχης, 700 ερπυστριοφόρα τεθωρακισμένα διαφόρων τύπων, πάνω από 250 πυροβόλα (περισσότερα αυτοκινούμενα 155 Χιλ.), 18 ρουκεττοβόλα, 250 εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων, και 33.000 άνδρες. Ο Τατάρ ενοχλήθηκε επειδή «ενώ μιλούν για ειρήνη επιδεικνύουν τα νέα τους όπλα» και οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» ενοχλήθηκαν επειδή κάποιοι φαντάροι φώναξαν «λευτεριά ή θάνατος» και επειδή παρέλασαν δυο ελληνικά F16. Που να πάρει ο δαίμονας, δηλαδή.