ΟΙ περισσότεροι συμπολίτες μας διακινούνται με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Είτε πρέπει να μεταβούν στην εργασία τους, είτε να επιστρέψουν στο σπίτι, ή να διακινηθούν γενικά, πρέπει να βιώνουν ένα μαρτύριο. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένα μαρτύριο. Και δεν είναι σημερινό αλλά διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο δεν αντιμετωπίσθηκε αποτελεσματικά. Φαίνεται, άλλωστε, εκ του αποτελέσματος.

ΓΙΑ να μεταβεί κάποιος από το σπίτι στην εργασία του και τανάπαλιν, ταλαιπωρείται και εκνευρίζεται σε βαθμό που επηρεάζει το υπόλοιπο της ημέρας του. Δεν το αναφέρουμε μεταφορικά, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άλλωστε το βιώνουν σχεδόν όλοι αυτό το μαρτύριο.

ΕΧΕΙ ειπωθεί πολλές φορές αρμοδίως ότι πρέπει να δούμε πως μπορούμε να «αφαιρέσουμε» αυτοκίνητα από τους δρόμους με το να έχουμε εναλλακτικές επιλογές, όπως την ποδηλασία και το περπάτημα. Πρόκειται για ιδέες χωρίς αντίκρισμα.

ΚΑΝΕΙΣ δεν υποστηρίζει ότι υπάρχει μια… μαγική συνταγή, σύμφωνα με την οποία μπορεί να βρεθεί αμέσως λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι άλλοθι. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος, που δεν είναι τωρινό, αλλά αυτό δεν είναι άλλοθι.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και έχουν αυξηθεί τα οχήματα στους δρόμους. Αλλά ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με ορίζοντα 30ετία τουλάχιστον. Τρεις δεκαετίες είναι αρκετές για να αλλάξει μέχρι και η νοοτροπία, για να χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, οι πολίτες μέσα μαζικής μεταφοράς. Ούτε δρόμοι σχεδιάσθηκαν με ορίζοντα δεκαετιών, ούτε και καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε κουλτούρα για χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΤΟ κυκλοφοριακό είναι μόνιμη γάγγραινα και μεγάλος πονοκέφαλος για τους πολίτες. Μια διέξοδος στα διαχρονικά προβλήματα του κυκλοφοριακού είναι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Εδώ και χρόνια συζητείται η υλοποίηση σημαντικών οδικών έργων, τα οποία υπολογίζεται ότι θα διευκολύνουν τη διακίνηση. Θα διευκολύνουν τη ζωή των οδηγών.

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του οδικού δικτύου, η κατασκευή καινούργιων δρόμων, δεν λύνουν αυτόματα τα προβλήματα που δημιουργούνται με το κυκλοφοριακό. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός, μια ανάσα, αλλά όχι, όμως, η… μαγική συνταγή. Γιατί, μεταξύ άλλων, τα σχέδια που προωθούνται αφορούν πρωτίστως την περιφέρεια, τη σύνδεση της υπαίθρου με πόλεις. Υπάρχει, όπως όλοι αναγνωρίζουν και σημαντικά, μεγαλύτερα, προβλήματα του κυκλοφοριακού εντός των πόλεων. Κι αυτά τα προβλήματα ταλαιπωρούν καθημερινά τους οδηγούς. Αυτή η ταλαιπωρία δεν αντιμετωπίζεται γιατί οι λύσεις που ενίοτε προσφέρονται είναι μπαλωματικές. Δεν λύνονται, ασφαλώς, τα προβλήματα τοποθετώντας τροχονόμους σε φανάρια τροχαίας. Βοηθούν, είναι χρήσιμη η παρουσία τους, αλλά δεν επιλύουν το πρόβλημα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ανάγκη μιας συνολικής, ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης, που θα αγγίξει όλα τα προβλήματα και πρωτίστως θα προσφέρει λύσεις, τις οποίες οι πολίτες θα βιώσουν βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους στους δρόμους.