ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ και σε όλα τα επίπεδα, η κατοχική Τουρκία πιέζει φιλικές προς αυτή χώρες για να αναπτύξουν σχέσεις με το ψευδοκράτος. Τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αξιοποιώντας προ ημερών το βήμα της 12ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, προώθησαν την πολιτική αναγνώρισης της αποσχιστικής οντότητας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ συναφώς ότι σε αυτές τις Συνόδους, προσκαλείται και συμμετέχει και ο εγκάθετος της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Ερσίν Τατάρ, στο πλαίσιο των συστηματικών προσπαθειών της Άγκυρας για προώθηση της αποσχιστικής οντότητας.

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ Πρόεδρος θεώρησε ως δεδομένο ότι «ο τουρκογενής κόσμος δεν αφήνει μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς του» και στηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η παρέμβαση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε το ψευδοκράτος ως «αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκογενούς κόσμου» και κάλεσε τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (ΟΤΚ) να «σηκώσουν το βάρος της ευθύνης» για την άρση της «άδικης απομόνωσης» των Τουρκοκυπρίων, κατά την έκφρασή του.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και αυτό που έγινε στη Σύνοδο των Τουρκογενών Κρατών δεν συμβαίνει για πρώτη ούτε και τελευταία φορά. Η κατοχική πλευρά θα συνεχίσει να πιέζει για αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος και έχει ως πρώτο στόχο τα κράτη, τα οποία είναι κάτω από την επιρροή της.

ΣΤΗΝ Άγκυρα βλέπουν, βέβαια, να γίνονται κάποια βήματα. Για παράδειγμα το γεγονός ότι δόθηκε στο ψευδοκράτος καθεστώς παρατηρητή στον ΟΤΚ. Κι αυτό προφανώς δεν ήταν και δεν είναι καλή εξέλιξη. Αλλά σαφώς και δεν μπορεί να υπάρξει άλλο βήμα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Γιατί γνωρίζουν τα κράτη-μέλη του ΟΤΚ ότι θα έχουν κόστος καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ε.Ε. τους έχει ήδη προειδοποιήσει. Και οι προειδοποιήσεις έχουν πιάσει τόπο.

ΑΥΤΟ δεν σημαίνει ότι θα εφησυχάσουμε. Κάθε άλλο. Πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία αποτρεπτικά. Σε συνεργασία και με την Ελλάδα, αλλά και τους εταίρους μας, τις Βρυξέλλες. Καθώς τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο καθώς οι εξελίξεις αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα.

ΟΙ γεωπολιτικές εξελίξεις, η συνεχιζόμενη ανακατανομή ισχύος, διαμορφώνουν δεδομένα, που ενίοτε λειτουργούν με τρόπο, που εξυπηρετούν τις επεκτατικές δυνάμεις.

