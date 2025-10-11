Όπως όλα στην αρχή ακούγονται ως φάρσα, έτσι έγινε αντιληπτή κι η φιλοδοξία του Τραμπ όπως του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης. Στη συνέχεια όμως το πράγμα σοβάρεψε. Η επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης δεν κρυβόταν. Ο Νετανιάχου μάλιστα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, του το απένειμε ενώ η Νορβηγία, φοβούμενη την αντίδραση του πλανητάρχη, σε περίπτωση που η Επιτροπή έδινε αλλού το βραβείο, άρχισε να ετοιμάζεται για αντίποινα.

Αν και λίγο πριν γίνει η ανακοίνωση της νορβηγικής ακαδημίας, επετεύχθη επιτέλους συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ δεν ήταν ο νικητής. Θα ήταν ενδεχομένως πολύ προκλητικό να υποκύψουν τα μέλη της επιτροπής στις πιέσεις που δέχτηκαν από διάφορες πλευρές και να δείξουν πως ικανοποιούν το ναρκισσισμό ενός ανθρώπου. Αναλυτές ωστόσο έκριναν πως η Επιτροπή θα προσπαθήσει να εξευμενίσει τον πλανητάρχη με μια απόφαση που δεν θα προκαλεί το μένος του. Κι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στην οποία εν τέλει απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, στρέφεται εναντίον ενός ηγέτη τον οποίο επίσης ο Τραμπ θεωρεί εχθρό: Το Νικόλα Μαδούρο, πρόεδρο της Βενεζουέλας. Ήδη έχουν σταλεί αμερικανικά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ο Μαδούρο ωστόσο θεωρεί πως στόχος είναι η ανατροπή του και πως η αμερικανική κυβέρνηση αναζητεί πρόσχημα για να προχωρήσει «σε αλλαγή καθεστώτος» και να αρπάξει τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του πλανήτη.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, με σημαντική κοινωνική δράση, βρέθηκε απέναντι στο Μαδούρο και στη συνέχεια στο στόχαστρο του. Μπήκε στη Βουλή αλλά αποπέμφθηκε μετά από ομιλία της σε διεθνές βήμα κατά του καθεστώτος της χώρας της. Στις προεδρικές εκλογές, αν και ήταν η πιο δημοφιλής, αποκλείστηκε με κατηγορίες για διαφθορά. Δεν σώπασε ποτέ όμως παρά τις επιθέσεις που δέχεται. Κι η Νορβηγική Επιτροπή της απένειμε το Νόμπελ εξηγώντας ότι αναγνωρίζει «το ακούραστο έργο της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον αγώνα της για μια ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Ο Τραμπ λοιπόν δεν πήρε το Νόμπελ, αλλά ίσως να μην έχει να καταλογίσει κάτι στην Ματσάδο. Και μακάρι να πετύχει η συμφωνία που κατάφερε για τη Γάζα, μακάρι να καταφέρει μια συμφωνία και στην Ουκρανία για να σταματήσει ο πόλεμος και χαλάλι το Νόμπελ. Ας μην αρχίσει πόλεμο όμως στη Βενεζουέλα ή στη Δανία με λάφυρο τη Γροιλανδία ή οπουδήποτε αλλού. Να ευχηθούμε να λύσει και το κυπριακό και χαλάλι όλα τα βραβεία του κόσμου.