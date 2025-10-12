Από τις εξαρτύσεις στις εξαρτήσεις και στις εξαρτίσεις.

Υπάρχουν τρεις λέξεις –εξάρτηση, εξάρτυση και εξάρτιση– που, όπως και άλλες στην ελληνική γλώσσα, ακούγονται το ίδιο αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Η εξάρτηση παράγεται από το ρήμα εξαρτώ, που σημαίνει κρεμάω, προσδένω – ή εξαρτώμαι, προσδένομαι, στηρίζομαι σε κάποιον (μεταφορικά, βρίσκομαι υπό την εξουσία του). Τη χρησιμοποιούμε συχνά για να δηλώσουμε εθισμό σε βλαβερές ουσίες, έλλειψη ανεξαρτησίας και σχέση υποταγής. Η λέξη εξάρτυση, από την άλλη, παράγεται από το ρήμα εξαρτύω της αρχαίας, που σημαίνει ετοιμάζω, παρασκευάζω ή εξοπλίζω, ενώ στη νέα ελληνική δηλώνει τον ατομικό εξοπλισμό μέλους του στρατού ή των Σωμάτων Ασφαλείας (ζωστήρας, κράνος, σακίδιο, ασπίδα κ.ά.). Τέλος, το ουσιαστικό εξάρτιση παράγεται από το ρήμα εξαρτίζω, αρματώνω πλοίο, το εφοδιάζω και το εξοπλίζω με ό,τι χρειάζεται. Απ’ εκεί και η σχετική λέξη ξάρτια.

Αφορμή γι’ αυτό το μικρό… μάθημα ελληνικής υπήρξε το τελευταίο κατόρθωμα της Αστυνομίας, που μετέτρεψε σε χάος μια μικρή εκδήλωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την ανοχή της κυβέρνησης στα εγκλήματα του Νετανιάχου, θεωρώντας –όπως καθένας που διαβάζει, ακούει και διαθέτει στοιχειώδη νοημοσύνη– ότι του προσφέρει εξυπηρέτηση ως μη ώφειλε (π.χ. με την πρόσφατη οδηγία για σβήσιμο συνθημάτων τα οποία ένας Ισραηλινός υπουργός θεωρεί συλλήβδην αντισημιτικά) αλλά και την άρνησή του να αποδοκιμάσει τη γενοκτονία στη Γάζα. Η Αστυνομία, σε άλλη μια επίδειξη ανεπαρκούς κρίσης, επενέβη –και μάλιστα ενώ οι διαδηλωτές αποχωρούσαν– και έκανε αυτό που ξέρει καλά…

Εν πλήρει εξαρτύσει, τα μέλη του αντιτρομοκρατικού ουλαμού ξυλοκόπησαν και ράντισαν με σπρέι πιπεριού όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Η εκ των υστέρων δικαιολογία τους ήταν ότι το έκαναν για την ασφάλειά τους, για να τους προστατέψουν από τα αυτοκίνητα που (δεν) περνούσαν – δηλαδή όπως λέμε «σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω». Γιατί να κάνουν κάτι τόσο αχρείαστο και βλακώδες; Εφάρμοζαν, όπως λένε, τον νέο νόμο για τις διαδηλώσεις (στη Βουλή το ξανασκέφτονται, νομικό έκτρωμα τον αποκαλεί η Χαραλαμπίδου που κάλεσε και τον ΟΑΣΕ) ή εκτελούσαν οδηγίες των πολιτικών τους προϊσταμένων για εκδούλευση στον Νετανιάχου (ο οποίος πολύ που σκοτίστηκε, ο χοντρόπετσος, για άλλη μια διαδήλωση κατά της πολιτικής του);

Η ελληνική γλώσσα μάς προσφέρει την απάντηση: Οι τρεις ομόηχες λέξεις που προανέφερα, αν και με διαφορετική σημασία, ενίοτε έχουν άμεση σχέση. Όπως αποκαλύπτεται από το επεισόδιο με την Αστυνομία, την κυβέρνηση και τους διαδηλωτές, οι αστυνομικοί έχουν εξαρτύσεις ενώ η κυβέρνηση έχει εξαρτήσεις. Γι’ αυτό, αν επιμένει να συνεχίσει έτσι, ας αρχίσει να ετοιμάζει τις εξαρτίσεις (τα ξάρτια της) για άμεσο απόπλου – να μας αδειάσει τη γωνιά ώστε να ψάξουμε για μια άλλη κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις, για μπάτσους που να μην δίνουν μπάτσους σε φιλήσυχους πολίτες απλώς και μόνο επειδή δεν συμφωνούν με την πολιτική της κυβέρνησής τους, χωρίς εξαρτύσεις εκεί όπου δεν χρειάζονται.

Αλλά μήπως αδικούμε την κυβέρνηση; Μήπως η Αστυνομία έκανε του κεφαλιού της; Αλλά, ακόμα και αν αγνοήσουμε το ότι κάθε κυβέρνηση είναι υπόλογη για τους υφισταμένους της μέσω των υπουργών της, π.χ. η Αστυνομία να σέβεται τους πολίτες και να τους προστατεύει, ακόμα και αν ξεχάσουμε για λίγο το ότι η λέξη υπουργός προέρχεται από την πρόθεση «υπό-» (κάτω, βοηθός) και το ουσιαστικό «έργον» (δουλειά), είναι δηλαδή ο βοηθός μας, αυτός που εκτελεί μια δουλειά για λογαριασμό μας, υπό την εποπτεία μας, ο ίδιος ο πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει καλά τι συνέβη και το εγκρίνει: «Έχω ενημερωθεί για το τι έχει γίνει και έχει εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από την Αστυνομία. Γίνεται συνεχώς κριτική στην Αστυνομία, πρέπει να σεβαστούμε και λίγο τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας, σε ποιες συνθήκες λειτουργούν», είπε. «Δεν μπορούμε στο τέλος της ημέρας, να μην επιτρέπουμε στα Σώματα Ασφαλείας αυτής της χώρας να λειτουργούν πάντα εντός του πλαισίου του νόμου, ενός νόμου που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής», συμπλήρωσε.

Στο τέλος της ημέρας, κ. πρόεδρε, τέτοιες ανορθογραφίες εσένα ζημιώνουν. Πιθανώς να αδιαφορείς για τις επιπτώσεις στη δημοφιλία σου, επειδή ίσως πιστεύεις ότι οι διαδηλωτές για τη Γάζα, όλοι όσοι αντιτίθενται στη μοχθηρή πολιτική του Ισραήλ, είναι μόνο πεντέξι περιθωριακοί, ότι δεν είναι όσοι οι κυνηγοί, π.χ., που αντιπροσωπεύουν σημαντικό αριθμό ψήφων για να τους δυσαρεστήσεις. Να ξέρεις όμως ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται ή αυτό που προτιμάς να πιστεύεις. Η κοινή γνώμη είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη, κάτι που δεν επιτρέπεται να είναι η πολιτική μιας κυβέρνησης – δεν μπορεί να πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος. Αυτό θα μας ήταν αδιάφορο αν επηρέαζε μόνο τη δημοφιλία σου, όμως μας αφορούν οι επιπτώσεις στην ευημερία μας και στα δικαιώματά μας ως πολίτες. Άμα μας γράφεις (ξέρεις πού), αργά ή γρήγορα θα σε γράψουμε κι εμείς.

chrarv@philelefheros.com

MINORITY REPORT, 12.10.2025