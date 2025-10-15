ΕΙΝΑΙ μια σημαντική εξέλιξη, που οφείλουμε να χαιρετίσουμε. Η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αποδείχθηκε καταλυτική και καθοριστικής σημασίας καθώς ο πόλεμος στη Γάζα τερματίσθηκε. Έχει υπογραφεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ένα πρώτο βήμα, που είναι, ωστόσο, καθοριστικής σημασίας καθώς τερματίζονται οι συγκρούσεις. Δηλαδή, σταματά το αιματοκύλισμα και οι καταστροφές. Επέστρεψαν οι Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι που βρίσκονταν στις ισραηλινές φυλακές. Συνεπώς το πρώτο βήμα έχει επιτευχθεί. Η συνέχεια προφανώς και είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη και ανηφορική καθώς αφορά την πορεία υλοποίησης των συμφωνηθέντων.

ΕΠΙ του παρόντος καταγράφεται η επιτυχής παρέμβαση, διαμεσολάβηση, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τράμπ. Δεν θα κριθούν όλα σε αυτή τη φάση, αλλά σε βάθος χρόνου. Είναι, ομολογουμένως πολύ νωρίς να γίνουν προβλέψεις για τη συνέχεια, καθώς υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα. Να τα τινάξουν στον αέρα. Και υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, γνωρίζοντας πώς συμπεριφέρθηκαν στο παρελθόν εμπλεκόμενοι.

ΓΙΑ να μη γινόμαστε μάντεις κακών, θα σταθούμε στην επιτυχία τερματισμού του πολέμου, μετά από δυο χρόνια. Γι΄ αυτό και καλούνται όλοι να επενδύσουν στη συμφωνία, την οποία εκ των πραγμάτων καλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν. Υπό την έννοια πως από τη στιγμή κατά την οποία κατάφεραν να οδηγήσουν τους εμπλεκόμενους σε μια συμφωνία, έχουν τη δύναμη να διασφαλίσουν και την υλοποίησή της. Με την ίδια μεθοδολογία και τακτική που υιοθετήθηκε και εφαρμόσθηκε στην πορεία προς την επίτευξη συμφωνίας.

ΤΗΝ ίδια ώρα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι με τις αμερικανικές παρεμβάσεις, είναι προφανές πως αλλάζει η αρχιτεκτονική ασφάλειας στην περιοχή και στον κόσμο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, που θα επιβεβαιωθεί στην πορεία και την οποία θα πρέπει να λάβουν όλοι υπόψη. Κυρίως γιατί φαίνεται ότι αλλάζουν τα δεδομένα και οι μέθοδοι διαχείρισης των διεθνών ζητημάτων.

ΑΥΤΟ προφανώς και θα πρέπει να αξιολογηθεί και να αναλυθεί. Όχι μόνο στη βάση ενός, σημαντικού ομολογουμένως δεδομένου, που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή μας, αλλά ευρύτερα. Κι αυτό γιατί, ενδεχομένως, να δρομολογηθούν εξελίξεις, από τις οποίες θα προκύψουν νέα δεδομένα, που θα ανατρέπουν τις μέχρι σήμερα πρακτικές και προσεγγίσεις στο διεθνές γίγνεσθαι.