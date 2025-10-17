ΔΕΝ μπορεί να ερμηνευθεί μόνο ως προεκλογική κίνηση, η απόφαση της ψευδοβουλής για λύση δυο κρατών. Σαφώς και το παράνομο ψήφισμα, το οποίο ενέκρινε η λεγόμενη βουλή της αποσχιστικής οντότητας, έχει σχέση με την μεθαυριανή παράνομη ψηφοφορία στα κατεχόμενα. Τούτο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι όλα έγιναν λίγες μέρες πριν τις ψευδοεκλογές.

ΚΑΙ είναι σαφές πως αυτή η ενέργεια ενισχύει τον νυν κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ κι όχι τον βασικό αντίπαλο του, Τουφάν Ερχιουρμάν. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί πως πρόκειται για μια απόφαση, ένα «ψήφισμα», που προφανώς δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ισχύει τώρα, θα ισχύει και μετά τις ψευδοεκλογές της Κυριακής.

ΑΛΛΩΣΤΕ, αυτή είναι η επίσημη πολιτική της Άγκυρας. Η κατοχική Τουρκία επιμένει στην αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας, ίσου διεθνούς καθεστώτος, σε λύση δυο κρατών. Αυτή είναι η θέση της κι αυτή την πολιτική προωθεί συστηματικά και μεθοδικά παντού.

ΤΟ γεγονός ότι θεωρήθηκε αναγκαίο να υπάρξει απόφαση/«ψήφισμα», τούτο είναι ένα ζήτημα, που μπορεί να ερμηνευθεί πολλαπλώς. Και να ερμηνευθεί στη βάση ενός δεδομένου ότι μετά τις ψευδοεκλογές της Κυριακής αναμένεται κινητικότητα στο Κυπριακό. Έχει ήδη αναφερθεί πως θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, νέα άτυπη Πενταμερής Διάσκεψη. Και ενόψει της άτυπης συνάξεως, θα πραγματοποιηθούν κι άλλες ενέργειες, αλλά και κάθοδος της Προσωπικής του Απεσταλμένης, Μαρίας Άνχελ Ολγκίν, στην περιοχή.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η κατοχική δύναμη θέλει να προδικάσει τις όποιες συζητήσεις θα υπάρξουν, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις ψευδοεκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Όχι πως το αποτέλεσμα της παράνομης ψηφοφορίας θα επηρεάσει την πολιτική της Άγκυρας, αλλά προφανώς η κατοχική πλευρά θέλησε να στείλει το μήνυμα πως σε σχέση με τις επιδιώξεις της στο νησί, έχει τη στήριξη και «θεσμών» του ψευδοκράτους. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς την ελληνική πλευρά στην Κύπρο, όσους στα κατεχόμενα διαφωνούν με την πολιτική αυτή και τους διάφορους τρίτους.

ΤΟ «ψήφισμα» μιας παράνομης οντότητας δεν έχει νομική βάση, είναι άκυρο και λογικά δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ωστόσο, στέλνονται διά της ενέργειας αυτής μηνύματα από την κατοχική πλευρά, κι αυτά πρέπει να αξιολογηθούν. Και να εξεταστεί η κίνηση αυτή στο πλαίσιο της χρονικής συγκυρίας, που έγινε, δηλαδή παραμονές ψευδοεκλογών, αλλά και πως θα αξιοποιηθεί τούτο στη συνέχεια.