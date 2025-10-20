ΣΕ καθεστώς εκβιασμών και σε κλίμα τρομοκρατίας λειτουργούν τα σχολεία στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο. Και λειτουργούν με πολλές δυσκολίες έχοντας να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια, τα οποία θέτει συνεχώς η κατοχική δύναμη, για πρόδηλους λόγους.

ΤΟ θέμα των συνθηκών μέσα στις οποίες λειτουργούν τα σχολεία στην κατεχόμενη Καρπασία δεν είναι τωρινό. Είναι οι συνθήκες κατοχής, στις οποίες ζουν οι εγκλωβισμένοι και λειτουργούν τα σχολεία. Το θέμα συζητήθηκε προ ημερών στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, στη διάρκεια της συζήτησης, επικεντρώθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία στα κατεχόμενα, σημειώνοντας κάποια στιγμή πως είναι «απαράδεκτο τα 17 παιδιά να συναντούν το προσωπικό του Υπουργείου στα καφενεία». Κι αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος, που υπάρχει στην Καρπασία. Είναι ενδεικτικό το πώς ζουν οι εγκλωβισμένοι και πώς αντιμετωπίζονται από το κατοχικό καθεστώς.

ΕΧΕΙ αναφερθεί από εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, που παρίστατο στη συνεδρίαση, ότι γίνονται καταγγελίες εναντίον της κατοχικής Τουρκίας για τη συμπεριφορά της αυτή έναντι των εγκλωβισμένων. Η δε υπουργός Παιδείας, ανέφερε πως συνιστά ζήτημα εθνικής σημασίας η διατήρηση της λειτουργίας των σχολείων στις κοινότητες εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα και επεσήμανε ότι υπήρξε ενδιαφέρον και από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου, όταν το θέμα παρουσιάστηκε ενώπιον των Ευρωβουλευτών.

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ πλευρά επιχειρεί συστηματικά να υποβαθμίζει τα σχολεία στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο. Η προσπάθεια είναι διαχρονική και συστηματική. Πρόκειται για διαχρονική προσπάθεια, μεθόδευση, που αποσκοπεί, στο τέλος, να εκδιωχθούν κι άλλοι εγκλωβισμένοι από τα κατεχόμενα. Αν μπορούσε να μην μείνει ούτε ένας εγκλωβισμένος θα το έπραττε.

ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ εμπόδια στην λειτουργία των σχολείων, θεωρούν πως θα εξαναγκάσουν τα παιδιά να μετακομίσουν στις ελεύθερες περιοχές για να πηγαίνουν σχολείο. Τα εργαλεία, που έχει η κατοχική πλευρά είναι συγκεκριμένα και τα χρησιμοποιεί στο έπακρο. Προβάλλονται εμπόδια στους διορισμούς καθηγητών/ δασκάλων, καθυστερεί η μεταφορά των βιβλίων ενώ επιβάλλουν λογοκρισία.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ από πλευράς της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου είναι δεδομένη. Γίνονται καταγγελίες, αναδεικνύεται η τουρκική συμπεριφορά. Θα αναμένουμε και την αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών, της Ε..Ε., καθώς κι άλλων Οργανισμών στις τουρκικές συστηματικές μεθοδεύσεις καθώς η μόρφωση και η παιδεία είναι ευαίσθητα και πανανθρώπινα δικαιώματα. Παντού αυτά τα δικαιώματα είναι δεδομένα και αυτονόητα. Για τους Τούρκους είναι. Γιατί οι πολιτικές της κατοχικής δύναμης στηρίζονται στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.