Τέλος οι κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις «διαμαρτυρίας», οι πληρωμένες παρεμβάσεις, οι γιγαντοαφίσιες με αρνητική διαφήμιση για την Κύπρο και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τα διαβήματα προς τη Λευκωσία από το Ισραήλ κι άλλα κράτη.

Ο περιβόητος σφετεριστής ελληνοκυπριακών περιουσιών, Σιμόν Αϊκούτ, παραδέχθηκε τις κατηγορίες και τώρα αναμένεται, την ερχόμενη εβδομάδα, η απόφαση του δικαστηρίου. Παραδέχθηκε τις κατηγορίες αλλά ταυτόχρονα φόρτωσε την παράνομη δραστηριότητα, την παράνομη εκμετάλλευση των ελληνοκυπριακών περιουσιών, στο γιό του. Αυτόν στοχοποίησε και έδωσε σινιάλο, για να είναι η επόμενη σύλληψη. «Ό,τι έκανε το έκανε καθ’ υπόδειξη του γιου του», ανέφερε στο δικαστήριο η δικηγόρο του. Πρόσθεσε δε πως ο πελάτης της δεν ήταν ο εγκέφαλος και έγινε μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας για να βοηθήσει το γιο του!

Με λίγα-λόγια και για να θυμηθούμε την παλιά ελληνική ταινία μελό, είπε πως «αμάρτησα για το παιδί μου» ( ταινία του 1950, με την Ελένη Χατζηαργύρη). Πρόκειται, βέβαια, για έναν άνθρωπο, που παραδέχθηκε 40 κατηγορίες (αποσύρθηκαν άλλες 202 κατηγορίες), οι οποίες αφορούν δόλιες συναλλαγές με περιουσίες στα κατεχόμενα. Περιουσίες, που ανήκουν σε άλλους, τους Ελληνοκύπριους πρόσφυγες. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, τα αδικήματα που διέπραξε αφορούν 40 τεμάχια γης, εμβαδού που πλησιάζει τα 400.000 τετραγωνικά μέτρα και αξίας που αγγίζει τα €40 εκατ. Και έχει παρανόμως εκμεταλλευθεί ελληνοκυπριακές περιουσίες στον Άγιο Αμβρόσιο, στο Τρίκωμο, στα Γαστριά, στην Ακανθού.

Αυτός ο ίδιος, που… αμάρτησε για το παιδί του, διαφήμιζε τις πωλήσεις ελληνοκυπριακών περιουσιών και έδινε συνεντεύξεις έχοντας πλάτες, στην Τουρκία, στο κατοχικό καθεστώς, στο Τελ Αβίβ. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Αβρούπα» δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2024 πληροφορία ότι η εταιρεία του Αϊκούτ κατασκευάζει κατοικίες για εποίκους στις περιοχές στη Δυτική Όχθη και στα Υψώματα Γκολάν. Φέρεται, δηλαδή, να εφαρμόζει τις ίδιες πρακτικές κι άλλου.

Ο κ. Ανδρέας Αριστείδης, εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία, ανέφερε στο δικαστήριο ότι το συμφωνημένο πλαίσιο των γεγονότων για τα οποία παραδέχθηκε ενοχή ο Αϊκούτ, αφορά εν πόλλοίς την πραγματικότητα στο νησί. Ότι, δηλαδή, το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και έκτοτε κατέχει εδάφη, λεηλατήθηκαν και σφετερίσθηκαν και σφετερίζονται περιουσίες.

Ο Αϊκούτ είναι, λένε και ξαναλένε, 74 χρόνων. Η ηλικία απαλλάσσει από τη διάπραξη παρανομιών; Ο Αϊκούτ, άνετος και ανενόχλητος και έχοντας εκμεταλλευθεί παρανόμως ελληνοκυπριακές περιουσίες, πηγαινο-ερχόταν από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα και τανάπαλιν ενώ ταξίδευε και εκτός Κύπρου. Μέχρι που συνελήφθηκε στο οδόφραγμα της Δερύνειας.

Ο σφετεριστής κέρδιζε πολλά χρήματα πωλώντας κλεμμένες περιουσίες. Έπαιξε με το αζημίωτο το παιχνίδι της Τουρκίας στο περιουσιακό.

Η Άγκυρα ενέπλεξε πολλούς στα θέματα των περιουσιών και διευκόλυνε τις πωλήσεις σε ξένους ( Βρετανούς, Ιρανούς, Ισραηλινούς, Ρώσους κλπ), έχοντας ως στόχο να περιπλέξει τις όποιες συζητήσεις στη βασική αυτή πτυχή του Κυπριακού. Έστησαν ένα πάρτι, που στόχευε το κέρδος, την εξουδετέρωση του περιουσιακού και στο τέλος την τουρκοποίηση των ελληνικών περιουσιών.

Ο Σιμόν Αϊκούτ παραδέχθηκε και θα καταδικασθεί. Και πρέπει να καταδικασθεί για να λειτουργήσει τούτο αποτρεπτικό για όσους άλλους εμπλέκονται στο σφετερισμό περιουσιών. Γι αυτό και όσα λέγονται ως ελαφρυντικά δεν έχουν το βάρος εκείνο, που θα μειώσουν το έγκλημα, που έγινε με την παράνομη εκμετάλλευση των κλεμμένων από την κατοχική δύναμη ελληνοκυπριακών περιουσιών. Όταν κάποιος έχοντας γνώση της κατάστασης προχωρεί σε παράνομες πράξεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη- ο ίδιος- την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του, γιατί το δικαστήριο πρέπει να το κάνει; Εκτός κι εάν αναλάβει ο γιός του την πλήρη ευθύνη!

Αυτή την πολιτική, της δίωξης σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, την ξεκίνησε η παρούσα κυβέρνηση. Πρόκειται για μια πολιτική, που δεν είναι προφανώς περιστασιακή καθώς συλλήψεις έγιναν, γίνονται και θα συνεχισθούν. Και όπως πληροφορούμαστε στο κάδρο θα βρεθούν και όσοι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι είναι μπλεγμένοι σε υποθέσεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών. Μια πολιτική που έπρεπε να είχε υιοθετηθεί τη δεκαετία του ’70, διαμορφώθηκε και υλοποιείται από το 2023. Έστω και αργά.