…άρχισαν τα όργανα! (*)

Αναμενόμενο ήταν. Οι ντουντούκες δεν σταμάτησαν ποτέ. Το ρεφρέν, παίζει μόνο του. Σε λούπα, όπως λέμε ραδιοφωνικά όταν ένα κομμάτι είναι προγραμματισμένο να παίζει συνέχεια, πολλές φορές. Μέχρι να βαρεθεί ο κόσμος.

Τον υποτιμούμε. Δεν χειραγωγούνται όλοι από play-lists, που παίζουν από μόνες τους. Το πολύ το «Κύριε Ελέησον» το βαριέται κι ο Θεός, Ο παπάς, όχι…

Του πέφτει λόγος για όλα;

Ναι.

Μα πώς;

Είναι πνευματικός.

Δηλαδή, ξέρει ακόμα και την «Υπόθεση του Riemann»; Που είναι ένα κεντρικό πρόβλημα στη θεωρία αριθμών και μελετά την κατανομή των πρώτων αριθμών. Η Υπόθεση κατά τον Riemann, εστιάζεται στα μηδενικά της συνάρτησης.

Άρα, για να προχωρούμε, βγάζουμε τον Αρχιεπίσκοπο από την «εξίσωση» που μας ταλαιπωρεί μισό αιώνα τώρα;

Εδώ, βλέπω τα πλήθη να δυσκολεύονται. Και δεν τους επιρρίπτω ευθύνη. Η δύναμη της Εκκλησίας, που θα μπορούσε να κάνει πραγματικά «θαύματα» αν απαλλαγόταν μόνη της από το «εθναρχικό» της οφίτσιο, είμαι πεπεισμένος ότι θα επιδρούσε θετικά στο κυπριακό πρόβλημα.

Ο μέγας Γκάντι θα άπλωνε χέρι στους «εχθρούς». Και θα συνέχιζε την πορεία του.

Θυμάμαι πόσες φορές πήγαινε και εκκλησιαζόταν με τους μουσουλμάνους Ινδούς συμπατριώτες του. Κι εκείνοι προσεύχονταν στους ναούς των ινδουιστών. «Ο καθένας στον δικό του Θεό».

Έχοντας πει αυτά, μεταφέρομαι στο απίθανο σύμπαν του X- πρώην Twitter, όπου από προχθές γίνεται πραγματικό πανηγύρι. Παραθέτω μερικά ενδεικτικά tweets:

«Η Τουρκία στα κατεχόμενα απέσυρε μια φθαρμένη μαριονέτα (Τατάρ) και τοποθέτησε μια φρέσκια μαριονέτα (Ερχιουρμάν) για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση και να μεταφέρει την πίεση στην ελληνική πλευρά. Γιατί πανηγυρίζουν ορισμένοι αφελώς στην ελεύθερη Κύπρο;» – Νίκος Μιχαηλίδης (απλή συνωνυμία – το βιογραφικό του: Παρατηρητής ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων/ Εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα, πολιτική, τέχνες/ Πρίνστον-Θεσσαλονίκη/ Πολιτισμική Ανθρωπολογία & Διεθνείς Σχέσεις)

«Οι Τ/κ εκαταφέραν να μας ξαναδώσουν λόγο να ελπίζουμε. Ψες (προψές) εξέλεξαν έναν ηγέτη @erhurman που στηρίζει ανοιχτά την ομοσπονδία. Κανείς δεν μπορεί να είναι ασφαλής χωρίς λύση. Ας αξιοποιήσουμε τη διεθνή συγκυρία για να μπορέσει η Κύπρος να βγει κερδισμένη. Για ασφάλεια & προοπτική» – Ανδρομάχη Σοφοκλέους (@andromachi3)

«Ευτυχώς!! Να ετοιμάσω βαλίτσες να πάω πίσω σπίτι μου στην Κερύνεια που είναι κατεχόμενη από τον Αττίλα!! Στο σπίτι μου που έκτισαν οι γονείς μου μένουν παράνομα Τ/κ και έποικοι. Έχουν το θράσος να λένε είναι δικό τους οι κλέφτες, οι αθίγγανοι» –Gregoris Gregoriou (@GregorisG

Και ένα τελευταίο απ τον Theodoros Theodorou (@Theodoroς1958): «Μετά την εκλογή Ερχιουρμάν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος @letymbiotis δήλωσε ότι το πλαίσιο Γκουτέρες μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία και τον καταλύτη για λύση. Δυστυχώς, αρχίσαμε και πάλι τα κόλπα. Κύριε Λετυμπιώτη, το πλαίσιο Γκουτέρες δεν είναι κανένα από τα πιο πάνω. Είναι η λύση του Κυπριακού και δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Ή το δεχόμαστε ως έχει και ελπίζουμε στην λύση, ή το δεχόμαστε προς συζήτηση και οδεύουμε ολοταχώς προς τη διχοτόμηση. Βέβαια, δεν είναι σαφές εάν είναι πλέον στο τραπέζι μετά από οκτώ χρόνια. Όλα αυτά περί αφετηρίας και καταλύτη είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Ή ζητούμε την επαναφορά του πλαισίου, την προίκα μας, όπως σωστά το είχε χαρακτηρίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, με τη σαφέστατη αποδοχή του ως έχει, ή αρχίζουμε και πάλι τις παλινδρομήσεις. Είναι καιρός να καταλάβετε ότι φτάνουμε στο τέλος του Κυπριακού, και περιθώρια για παιχνίδια δεν υπάρχουν πλέον».

ΥΓ: Έχουμε πολλά να πούμε…

(*) Πάντως, από το δικό μου σερφάρισμα σε εφημερίδες και social media, σχεδόν όλη μέρα χθες, περισσότερες είναι οι αρνητικές απόψεις, σύντομες και αρκετά επιθετικές. Οι θετικές (αυτές που βλέπουν μια πραγματικά νέα ευκαιρία), είναι πιο περιεκτικές, με επιχειρήματα, και λείπουν τα … επιθετικά.