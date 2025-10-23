Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αντιδρώντας για τα αποτελέσματα της παράνομης ψηφοφορίας στα κατεχόμενα, επανέφερε στο προσκήνιο την απειλή ή το σενάριο, για προσάρτηση των κατεχομένων.

ΜΙΛΩΝΤΑΣ από το βήμα της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ο αρχηγός του ακροδεξιού, εθνικιστικού κόμματος, MHP, αξίωσε όπως «το κοινοβούλιο της ‘’τδβκ’’ πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών και η επιστροφή στη ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να λάβει απόφαση για ένταξη στην Τουρκική Δημοκρατία». Επανέλαβε δε το γνωστό τουρκικό αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο η ασφάλεια της Κύπρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτήν της Τουρκίας!

ΑΝΕΦΕΡΕ και πολλά άλλα ο Μπαχτσελί, τα οποία εκφράζουν διαχρονικές προσεγγίσεις για το πώς αντιμετωπίζουν στην Τουρκία την Κύπρο. Από «φρούριο του τουρκισμού» στην Ανατολική Μεσόγειο, το «στρατηγικό μας φυλάκιο», μέχρι και την «καρδιά της τουρκικής ανεξαρτησίας».

ΟΛΑ αυτά δεν λέγονται τώρα και προφανώς δεν είναι αποτέλεσμα ενός ξεσπάσματος θυμού του Τούρκου πολιτικού, επειδή έχασε ο Τατάρ και κέρδισε ο Ερχιουρμάν. Είναι ένα σενάριο το οποίο είναι υπαρκτό, συζητείται κατά καιρούς στα ανώτατα δώματα εξουσίας της Άγκυρας, πλην όμως είναι ακραίο. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο, το οποίο σε περίπτωση υλοποίησης του, θα προκαλέσει αναταράξεις και θα είναι δύσκολο και για την Τουρκία να το διαχειριστεί. Κι αυτό γιατί θα προκληθούν αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον διεθνή παράγοντα εν γένει.

ΕΚΕΙΝΟ, πάντως, που θα πρέπει να σημειωθεί, καθώς έχει σημασία, είναι η αντίδραση που υπήρξε στα κατεχόμενα στα όσα ανέφερε ο Τούρκος πολιτικός και συνεργάτης του Ερντογάν για προσάρτηση των κατεχομένων.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ αντιδράσεις από όλο, σχεδόν, το φάσμα της πολιτικής. Ακόμη και από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ως γνωστό συμμετέχει τον λεγόμενο κυβερνητικό συνασπισμό της ψευδοκυβέρνησης . Ο Γενικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ), Σερτχάτ Ακπινάρ, ανέφερε πως «δεν είναι μια αποδεκτή δήλωση. Δεν καταλαβαίνω πώς βρίσκει το θάρρος να τις κάνει», είπε, προσθέτοντας πως «δεν έχουμε καμία σκέψη για προσάρτηση, ούτε πρόκειται να έχουμε ποτέ».

ΟΙ υπόλοιπες αντιδράσεις προέρχονται από πολιτικούς χώρους, που δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με αυτή την προοπτική. Είναι, όμως, σαφές πως εάν για την Τουρκία το σενάριο αυτό μπορεί να υπάρχει ως ενδεχόμενο, είναι σαφές πως στα κατεχόμενα δεν είναι αποδεκτό.

ΕΝΟΨΕΙ, ωστόσο, του γεγονότος ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι υπαρκτό θα πρέπει να επαγρυπνεί η Κυπριακή Δημοκρατία.