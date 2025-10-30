Που να το φανταζόταν η Σιμόν ντε Μπoβουάρ, όταν τη δεκαετία του ’60 μιλούσε για το Δεύτερο Φύλο, πως θα φτάναμε σήμερα στο 2025 να αντικαθιστούμε δύο φιγούρες στα φώτα τροχαίας και να το παρουσιάζουμε ως σημαντικό βήμα για την ισότητα των φύλων. Που να το φαντάζονταν οι εργάτριες που βγήκαν στους δρόμους, στις 8 Μαρτίου του 1857, διεκδικώντας καλύτερους όρους εργασίας πως ο αγώνας ακόμα θα συνεχιζόταν. Με άλλα αιτήματα, άλλους στόχους. Πως θα τα βάζαμε με δυο φιγούρες αρσενικές.

Κότζαμ υπουργός των Συγκοινωνιών άφησε στην άκρη όποιες ασχολίες είχε και βγήκε στο δρόμο, όχι για να δει την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπάρχει κάθε μέρα και κάθε ώρα στην πρωτεύουσα, αλλά για να είναι παρόν στην ιστορική αυτή στιγμή. Ο Σταμάτης κι ο Γρηγόρης δεν θα έχουν πια το μονοπώλιο να μας κατευθύνουν -οδηγούς και πεζούς- πότε θα σταματάμε και πότε θα προχωράμε. Τουλάχιστον στα φώτα της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη στη Λευκωσία, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο και το Κυπριακό Μουσείο. Κι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Σε όλες τις πόλεις θα καθαιρεθούν από ένα σημείο οι συμπαθείς, κατά τα άλλα, Γρηγόρης και Σταμάτης, για να δώσουν χώρο στις γυναίκες. Αρκετά χρόνια είχαν την αποκλειστικότητα. Αρκετά χρόνια οι πατριαρχικές κοινωνίες απέκλειαν τις γυναίκες από τόσο σημαντικά πόστα. Από χθες άλλο ένα κάστρο κατακτήθηκε.

«Στο πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας, θα τοποθετηθούν έξι γυναικείες φιγούρες σε όλες τις επαρχίες», δήλωσε ο κύριος Αλέξης Βαφεάδης, χαρακτηρίζοντας τη δράση «μια μικρή αλλαγή με μεγάλα μηνύματα». «Σε κάποια φάση θα επιδιώξουμε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε ανδρικές και γυναικείες φιγούρες στα φανάρια». Ισορροπία που δεν υπάρχει στο υπουργικό, με εννιά άντρες και δύο μόνο γυναίκες, αλλά η ισότητα αρχίζει μάλλον από τα φανάρια. Θα ξεκινούσε από τον στρατό μια εβδομάδα προηγουμένως αλλά οι γυναίκες –με εξαίρεση δύο- απεμπόλησαν το δικαίωμα που τους δόθηκε από τους άντρες του υπουργικού και τους άντρες της Βουλής (οι γυναίκες είναι 7 και οι άντρες 49).

Και όχι, οι γυναικείες φιγούρες δεν θα ονομαστούν Γρηγορία και Σταματία, όπως ίσως νομίσατε. Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός στα σχολεία, ώστε οι μαθητές να συζητήσουν θέματα ισότητας και να προτείνουν οι ίδιοι ένα όνομα για τις νέες γυναικείες φιγούρες των φαναριών. Έτσι είπε η Επίτροπος Ισότητας Τζόση Χριστοδούλου, η οποία επίσης θεωρεί πως «πρόκειται για ακόμα μία δράση που ενισχύει την οριζόντια προώθηση της ισότητας των φύλων στην καθημερινή ζωή. Σπάει στερεότυπα, κυρίως για τα νεαρά άτομα» (και κυρίως για όσους θα τύχει να περάσουν από τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη).

Μια άλλη σημαντική δράση ήταν η εισαγωγή της λέξης βουλεύτρια.